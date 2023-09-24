«Зенит» проиграл 2-й матч дома в 9 турах РПЛ. За весь прошлый чемпионат было лишь одно поражение
«Зенит» проиграл второй домашний матч в сезоне РПЛ.
Команда тренера Сергея Семака уступила «Локомотиву» (1:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ.
Петербургский клуб проиграл на своем стадионе второй раз в нынешнем сезоне. Первое поражение случилось 6 августа от «Динамо» (2:3).
В прошлом сезоне «Зенит» проиграл на домашнем стадионе лишь один раз – «Ахмату» (1:2) в ноябре 2022 года
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