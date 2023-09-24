«Зенит» проиграл 2-й матч дома в 9 турах РПЛ. За весь прошлый чемпионат было лишь одно поражение

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» проиграл второй домашний матч в сезоне РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака уступила «Локомотиву» (1:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ.

Петербургский клуб проиграл на своем стадионе второй раз в нынешнем сезоне. Первое поражение случилось 6 августа от «Динамо» (2:3).

В прошлом сезоне «Зенит» проиграл на домашнем стадионе лишь один раз – «Ахмату» (1:2) в ноябре 2022 года

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120 комментариев

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Myach
Раз два три
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-24
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error505
Истерички даже проиграть спокойно не могут) С победой!
+105
-27
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Ночь.Петербург.Газпром Арена
Играет Питерский Зенит
И Лёха Мюллер вдохновенно
В ладоши хлопает,кричит

Вираж замолк и мяч из сетки
Вновь вынимает Кержаков
Закурит Миллер сигаретку
Сегодня судит не Вилков😂
+87
-16
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Roman Araslanov
Спасибо Локо от всей России
P.s Баринов и Сергеев два 🤡
+53
-20
+33
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Myach
Раз два три
Зенитушка
+44
-11
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Алексей Ненахов
Ответ error505
Истерички даже проиграть спокойно не могут) С победой!
Это уже психологически, они привыкли всегда побеждать и тут им очередная оплюха прилетела так ещё и перед своими болельщиками , вот и срываются
+35
-8
+27
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Константин Безликих
Раковая опухоль на теле российского футбола проиграла.Аплодисменты игрокам Локомотива.
+47
-22
+25
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Ебздрогыч
Паровозы, конечно, приятно удивили сегодня. Красавцы!
+29
-6
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Мартинелли
А почему рыло Мюллера не показали при победном голе?
+26
-7
+19
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Очки Дани Алвеса
Ответ Алексѣй Пестовъ
Зенитушка
Покупай еще 150 тысяч бразильцев, не хватает состава!
+28
-14
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Никита Самарин
Спасибо паровозы 👏👏👏
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-7
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Vadim225
Локо заслужено, спору нет, но кадр Дзюба , все обнял, всех поцеловал после победы, кринж🤦‍♂️
+12
-2
+10
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luu
Ну в этот раз Семак заменами просто убил игру, о невезении речи не идёт, Локо с победой, Зенит играл слишком по-пижонски
+9
-1
+8
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Иван Петров
На Классе, Вперёд Локо!
+10
-4
+6
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Stas Politik
Ответ error505
Истерички даже проиграть спокойно не могут) С победой!
Вообще забавно, что такие комментарии в топы выводятся. Хотелось поздравить Локомотив с победой в комментариях, но после такого как-то желание отпадает.
+7
-1
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Олег Ивакин
В Питере стоны и плач.
Во всей России--праздник.
+11
-5
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Grishkevich
Ответ error505
Истерички даже проиграть спокойно не могут) С победой!
Везде написал этот комент?плюсиков ждешь?
+17
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Вадим Даракулов
Это ЛОКО!!! Это БРОНЕПОЕЗД!!!
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ДИОНИС
У "Зенита" в прошлом сезоне было всего два проигрыша за весь чемпионат! А сейчас уже столько же за девять туров!
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Киселевка
Ответ Вова Пупкин
У мясных сегодня праздник. Вчера их середняк непонятно каким образом выиграл у Динамо, а сейчас ещё и Зенит влетел. Сейчас радостным КБ-спамом этот ресурс завалят, что их мегаклуб самый лучший.😂😂😂
Не бомбит у меня, не бомбит!!!
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Vićtor Diaź
Заслуженно
Не забиваешь ты - забивают тебе
Круговой - дно
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Пересвет Монохроматический
Отсутствие Лиги Чемпионов лишило страну праздников, когда почти всё население России в едином порыве радовалось поражениям там самобытного клуба с берегов Невы
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Тралл из Питера
Жалко, что проиграли, по-моему, играли неплохо, привоз с аута, конечно, такое
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Тимур Таубаев
Локо красавцы , связка Тики и Глушенкова - топище👍🏻👍🏻
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Vićtor Diaź
Ответ заблокированному пользователю
Ночь.Петербург.Газпром Арена Играет Питерский Зенит И Лёха Мюллер вдохновенно В ладоши хлопает,кричит Вираж замолк и мяч из сетки Вновь вынимает Кержаков Закурит Миллер сигаретку Сегодня судит не Вилков😂
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