«Зенит» проиграл 2-й матч дома в 9 турах РПЛ. За весь прошлый чемпионат было лишь одно поражение

«Зенит» проиграл второй домашний матч в сезоне РПЛ.

Команда тренера уступила « » (1:2) в матче 9-го тура Мир .

Петербургский клуб проиграл на своем стадионе второй раз в нынешнем сезоне. Первое поражение случилось 6 августа от «Динамо» (2:3).

В прошлом сезоне « » проиграл на домашнем стадионе лишь один раз – «Ахмату» (1:2) в ноябре 2022 года

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS