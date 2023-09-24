«Локо» забил победный гол после аута «Зенита». Глушенков перехватил мяч после вброса Кругового и ассистировал Тикнизяну
«Зенит» проиграл «Локомотиву» вследствие неудачного ввода мяча из-за боковой.
На 91-й минуте защитник Данил Круговой из аута бросил мяч хавбеку Вильмару Барриосу. Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов оказал на соперника давление, а полузащитник Максим Глушенков совершил отбор, вбежал в штрафную и отдал передачу защитнику Наиру Тикнизяну, поразившему ворота в касание.
«Локомотив» одержал победу со счетом 2:1.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Из плюсов матча: Локо своей победой навёл шороху в топе таблицы, теперь интрига в борьбе за золото ещё более чётко обозначила себя.
Из минусов: Дзюбу теперь не заткнёшь как минимум неделю.
Но разводить петушиные бои в конце было необязательно.
Детский сад!
Его уровень
В Спартаке он во многих эпизодах просто не дорабатывал, из-за чего и сидел на лавке.
Понял, принял, до свидания, до новых поражений гегемона. Береги нервы, друг