«Локо» забил победный гол после аута «Зенита». Глушенков перехватил мяч после вброса Кругового и ассистировал Тикнизяну

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Вильмар Барриос Данил Круговой Наир Тикнизян Тимур Сулейманов Максим Глушенков Футбол

«Зенит» проиграл «Локомотиву» вследствие неудачного ввода мяча из-за боковой.

На 91-й минуте защитник Данил Круговой из аута бросил мяч хавбеку Вильмару Барриосу. Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов оказал на соперника давление, а полузащитник Максим Глушенков совершил отбор, вбежал в штрафную и отдал передачу защитнику Наиру Тикнизяну, поразившему ворота в касание.

«Локомотив» одержал победу со счетом 2:1.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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51 комментарий

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Ебздрогыч
После такой яркой победы назначение одного известного полевого командира возглавить железнодорожные войска откладывается
+59
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Элдор ШоуУродов
Когда Круг только бросил мяч Барриосу, уже было гадкое ощущение того, что это действие — фатальная ошибка. Мастерства паровозов нисколько не умоляю, но сегодня Зенит лишний раз подтвердил тезис последних лет: он может проиграть только самому себе. Забили, дефилировали пешком добрую часть матча, хорошие моменты нещадно пороли, задвигались только после гола Глушенкова. Разгильдяйство наказуемо, результат неоправданной вальяжности закономерен.

Из плюсов матча: Локо своей победой навёл шороху в топе таблицы, теперь интрига в борьбе за золото ещё более чётко обозначила себя.
Из минусов: Дзюбу теперь не заткнёшь как минимум неделю.
+38
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T622222
Отдать Глушенкова это провал селекции очередной…
+28
-3
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Александр Воронцов
перехватил Сулейманов, Глушенков получил от него пас и отдал на тики
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Данко Лазович
По делу победили паровозы.
Но разводить петушиные бои в конце было необязательно.
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Клирик
Бросил так бросил))
Детский сад!
+9
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Сергей Зотов
Ещё радует, что изидор проиграл. Прям отдушина
+15
-6
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llolishe
Победа на классе
+12
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Сергей Спартакович
классика.голубые провоцируют,симулируют а удаляют у соперника игрока.
+14
-6
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sega megabitovich
Ответ Ебздрогыч
После такой яркой победы назначение одного известного полевого командира возглавить железнодорожные войска откладывается
перевод в Северный Военный Округ? 😁
+8
-1
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Петроград
Тот редкий случай, когда Барриос полностью провалил матч. Что в этом эпизоде, что вообще по ходу игры позволил средней линии Локо задавить Зенит.
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Максимачев Олег
Пижонов надо наказывать, что и произошло!
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Roman Araslanov
Детская ошибка
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Vićtor Diaź
Круга пора в зенит-2 отправлять
Его уровень
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sega megabitovich
Ответ T622222
Отдать Глушенкова это провал селекции очередной…
при том, что в нашем футболе игроки такого калибра это штучный экземпляр... 🤔
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Demyan Grachev
мои поздравления Локомотиву после победы над всеми ненавистным соперником
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Captain_Noname
Ответ Vićtor Diaź
Круга пора в зенит-2 отправлять Его уровень
И купить на его место еще одного бразильца?
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Лор'темар Терон
Ответ T622222
Отдать Глушенкова это провал селекции очередной…
А на месте кого в Спартаке он должен играть? Сейчас там явно достаточно хороших игроков на его позицию.
В Спартаке он во многих эпизодах просто не дорабатывал, из-за чего и сидел на лавке.
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advokatt
Ответ Captain_Noname
И купить на его место еще одного бразильца?
Лучше двоих.
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Ярик01
Ответ Антон Лукашов
Круговой, наверно, присядет надолго, с такой игрой
Круговой именно здесь не ошибся , не его вина, что тот, кто к нему дернулся не добежал и начал ставить корпус
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goleodor
Ответ sega megabitovich
при том, что в нашем футболе игроки такого калибра это штучный экземпляр... 🤔
Может еще Антон и Рифат в себя придут. Тогда средняя линия вообще будет огонь.
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Nick Crosier
Словно матч с Динамо.
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Captain_Noname
Ответ Vićtor Diaź
Комментарий удален модератором
Все те, кто тебя обижает, должны их выпить?

Понял, принял, до свидания, до новых поражений гегемона. Береги нервы, друг
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Бартоломью
Ответ T622222
Отдать Глушенкова это провал селекции очередной…
Да, "Крыльям" бы он пригодился ;-) ...
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Комплексы Провинциала
Ответ Сергей Жарковский
Это не победа Локомотива, а проигрыш Зенита, торопливость привела к привозу от Кругового.
это оправдание, Зенит перестал передвигаться по земле всё больше в облаках. Зафраерились, а вот Краснодару ярких побед
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