«Локо» забил победный гол после аута «Зенита». Глушенков перехватил мяч после вброса Кругового и ассистировал Тикнизяну

«Зенит» проиграл «Локомотиву» вследствие неудачного ввода мяча из-за боковой.

На 91-й минуте защитник из аута бросил мяч хавбеку . Форвард « » оказал на соперника давление, а полузащитник совершил отбор, вбежал в штрафную и отдал передачу защитнику Наиру Тикнизяну, поразившему ворота в касание.

«Локомотив» одержал победу со счетом 2:1.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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