У «Челси» 2 поражения и нулевая ничья в 3 последних матчах и всего 1 победа в АПЛ в этом сезоне
У «Челси» 2 поражения в 3 последних матчах.
Сегодня команда Маурисио Почеттино уступила «Астон Вилле» (0:1) в 6-м туре АПЛ.
Всего в сезоне «Челси» провел 7 матчей – 2 победы (1 победа в рамках Кубка лиги с «Уимблдоном»), 2 ничьих и 3 поражения.
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Единственный выход - чтоб фанаты вышли на массовые протесты
И перестали ходить на стадион
Пока Боули не продаст клуб обратно Абрамовичу
В клубе все плохо
Начиная от медицинского штаба, заканчивая спортивным отделом
Ни селекции, ни работы академии, ни скаутского отдела
Ничего нет
Откуда результатам взяться?