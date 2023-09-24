У «Челси» 2 поражения и нулевая ничья в 3 последних матчах и всего 1 победа в АПЛ в этом сезоне

У «Челси» 2 поражения в 3 последних матчах.

Сегодня команда Маурисио Почеттино уступила «Астон Вилле» (0:1) в 6-м туре АПЛ.

Всего в сезоне «Челси» провел 7 матчей – 2 победы (1 победа в рамках Кубка лиги с «Уимблдоном»), 2 ничьих и 3 поражения.

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