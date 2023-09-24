У «Челси» 2 поражения и нулевая ничья в 3 последних матчах и всего 1 победа в АПЛ в этом сезоне

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

У «Челси» 2 поражения в 3 последних матчах.

Сегодня команда Маурисио Почеттино уступила «Астон Вилле» (0:1) в 6-м туре АПЛ.

Всего в сезоне «Челси» провел 7 матчей – 2 победы (1 победа в рамках Кубка лиги с «Уимблдоном»), 2 ничьих и 3 поражения.

 

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77 комментариев

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Отец Абду
Сохраняем спокойствие пацаны... У Челси есть хорошие шансы, чтобы обогнать Холанда в списке бомбардиров АПЛ ( на данный момент у Холанда 8 голов, а Челси на втором месте с 5 голами):)
+95
-8
+87
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U
Похоже, над Лэмпардом зря смеялись.
+63
-4
+59
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Старик Стариканов
Поражение на классе
+44
-2
+42
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denimo21
Ответ Отец Абду
Сохраняем спокойствие пацаны... У Челси есть хорошие шансы, чтобы обогнать Холанда в списке бомбардиров АПЛ ( на данный момент у Холанда 8 голов, а Челси на втором месте с 5 голами):)
Не спеши мой юный друг, там Сон из ТТХ с 5 голами вырвался на 2 позицию после этого тура. Челси предстоит много работы
+34
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Акира_1
И просвета в этом болоте ждать не стоит. Нынешний Челси - это не топ клуб и даже не серядняк. Это просто набор каких-то распиаренных бездарей за овер прайс. Почеттино что? Он же не может за Джексона и Стерилнга попасть в свтор. У него на лавке просто какой-то шлак, который он должен тренировать, а тут ещё минус Нкунку, Джеймс.
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Роман
Верните Поттера.
+15
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НеПотерплю!
Челси в идеальном шторме. Похоже Боули до сих пор не понял разницу между американским футболом и футболом)) Ну кроме шуток, надо было оставлять весь топ-менеджмент в команде. И далее двигаться постепенно.
+11
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+11
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SergioRamos92
С Лутоном увы для Челси только 30 декабря играть
+11
-1
+10
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Антон Фалафель
Поч как всегда держит марку безхребетника.
+10
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JohnnyMulka
Ответ phivas
13 очков отставания от Сити уже.. За чемпионство теперь будет тяжело побороться..
Какое Чемпионство?
Единственный выход - чтоб фанаты вышли на массовые протесты
И перестали ходить на стадион
Пока Боули не продаст клуб обратно Абрамовичу
В клубе все плохо
Начиная от медицинского штаба, заканчивая спортивным отделом
Ни селекции, ни работы академии, ни скаутского отдела
Ничего нет
Откуда результатам взяться?
+9
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Антон Bratishchev
Ответ phivas
13 очков отставания от Сити уже.. За чемпионство теперь будет тяжело побороться..
Да в пердив пора уже
+7
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Ноябрьский Набат
Проклятие Абрамовича...
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Акира_1
Ответ David Avagyan
А травмы?
Ну а если честно, кто там из лазерета прям добавит класса, особенно в реализации. Ну Нкунку только если. Джеймс уже постоянный клиент больниц. Лавиа такой же серядняк. Фофана? Бадьяшиль? Битинели? Мадуэке такое же дно. Я вообще не понимаю, куда ушли эти деньги? Как можно накупить одних школьников и забыть про покупку опытных игроков. Закономерный итог.
+8
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КристинаИнстаграммовна
Ответ Роман
Верните Поттера.
Абрамовича
+7
-1
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Локоть Артеста
Челси бодрым маршем идёт в подвал турнирной таблицы.
+6
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Роман
Ответ U
Похоже, над Лэмпардом зря смеялись.
Ещё окажется, что он был лучшем тренером среди Поттера и Почетинно 😂
+7
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U
Ответ S100 Winner
И к чему это? У Фрэнка в прошлом сезоне поражений было ещё больше
Это пока.
+5
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Тимур Долматов
Спасибо Боули за это, правда я думал что бы уничтожить топ клуб,столько денег тратить не нужно, он доказал обратно, что деньги в мире нечего не решают, браво 👏🏻
+4
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ARCAN
Ребята, в атаке пошире, в защите - поуже. Верю, что увижу Челси в пердиве
+5
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Дзмітрый Фарботка
На 40 минуте Миша неплохо навесил, если бы повезло момент мог бы закончиться ударом по воротам, а там уже, чем черт не шутит, мяч мог пойти и в створ ворот.
+4
0
+4
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Антон Иванов
Ответ Роман
Верните Поттера.
Гарри?
+4
-1
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phivas
Ответ JohnnyMulka
Какое Чемпионство? Единственный выход - чтоб фанаты вышли на массовые протесты И перестали ходить на стадион Пока Боули не продаст клуб обратно Абрамовичу В клубе все плохо Начиная от медицинского штаба, заканчивая спортивным отделом Ни селекции, ни работы академии, ни скаутского отдела Ничего нет Откуда результатам взяться?
Да это стеб вообще -то) Здесь чувство юмора у кого-нибудь есть?)
+3
0
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S100 Winner
Ответ U
Похоже, над Лэмпардом зря смеялись.
И к чему это? У Фрэнка в прошлом сезоне поражений было ещё больше
+3
-2
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UFO Beats
Ответ Дзмітрый Фарботка
На 40 минуте Миша неплохо навесил, если бы повезло момент мог бы закончиться ударом по воротам, а там уже, чем черт не шутит, мяч мог пойти и в створ ворот.
он дал джексону ещё 1 на 1 но этот бездарь не умеет забивать
+1
0
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Pasha0403
parashniki
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