Игнашевич об 1:0 с «Ахматом»: «В первые 15–20 минут «Балтика» должна была пропустить. При равной игре удача повернулась к нам лицом»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Ахмат Футбол

Сергей Игнашевич оценил победу «Балтики» над «Ахматом» (1:0) в Мир РПЛ.

— Хочу поздравить не только футболистов, которые заслужили эту долгожданную победу, но и болельщиков.

Хочу отметить «Ахмат» — хорошая команда, нам очень повезло, в первые 15–20 минут мы грубо ошибались и должны были пропустить. Потом мы выровняли игру, но надежности не хватало. При равной игре удача повернулась к нам лицом. Удачу тоже нужно заслужить.

— Как прокомментируете упущенный момент на 75‑й минуте с участием Кузьмина?

— Первое, что подумал — чудес в футболе не бывает. Такой гол тоже надо заслужить. Если ты хорошо работаешь, тренируешься, футбол тебя вознаградит. Мы такие пока не забиваем. Спасибо болельщикам, они помогли нам, — сказал главный тренер «Балтики».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий