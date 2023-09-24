Игнашевич об 1:0 с «Ахматом»: «В первые 15–20 минут «Балтика» должна была пропустить. При равной игре удача повернулась к нам лицом»

Сергей Игнашевич оценил победу «Балтики» над «Ахматом» (1:0) в Мир РПЛ.

— Хочу поздравить не только футболистов, которые заслужили эту долгожданную победу, но и болельщиков.

Хочу отметить « » — хорошая команда, нам очень повезло, в первые 15–20 минут мы грубо ошибались и должны были пропустить. Потом мы выровняли игру, но надежности не хватало. При равной игре удача повернулась к нам лицом. Удачу тоже нужно заслужить.

— Как прокомментируете упущенный момент на 75‑й минуте с участием Кузьмина?

— Первое, что подумал — чудес в футболе не бывает. Такой гол тоже надо заслужить. Если ты хорошо работаешь, тренируешься, футбол тебя вознаградит. Мы такие пока не забиваем. Спасибо болельщикам, они помогли нам, — сказал главный тренер «Балтики».

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