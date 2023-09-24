Личка о 0:1 от «Спартака»: «Нападающие не забили, но больше проблем вижу в потерях в центре»

Марцел Личка высказался о поражении «Динамо» от «Спартака» (0:1) в Мир РПЛ.

— Почему в основе не вышел Скопинцев?

— Мы рассчитывали на быстрые атаки и стандарты соперника, поэтому играл Маричаль. Кроме того, Скопа заболел, не ездил в Краснодар, лечился в , в команду вернулся только в четверг.

Маричаль не столь активен при игре вперед, как Скопа, но таким было мое решение исходя из суммы факторов. Мы растягивали игру во фланги, хотели использовать этот фактор, — не получалось. Потом еще и Скопа стал теряться в центре поля, где играл Чавес. Я злился.

— Довольны игрой ?

— Нападающие не забили ни сегодня, ни неделю назад. Когда такое происходит, шанс получают другие, это касается и Смола, и Тюка [ а].

— Главный в « » — Промес. Почему не закрыли его?

— Сколько у него было опасных моментов? Два в конце, когда мы пошли ва-банк. В начале игры моментов Промес почти не имел. Мы контролировали его и страховали с помощью Чавеса, Карраскаля и Бителло.

Больше проблем вижу в потерях в центре, их было три или больше, причем жесткое давление «Спартака» отсутствовало. Это едва не позволило сопернику забить второй мяч. У них умные игроки, но мы еще и помогали им, к сожалению. Пытались решить свои задачи такими действиями, в которых «Спартак» чувствовал себя лучше, – сказал главный тренер «Динамо».

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