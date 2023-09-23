У «Динамо» 1 победа в 6 последних матчах

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

«Динамо» выиграло только один из последних шести матчей.

Сегодня команда Марцела Лички уступила «Спартаку» в 9-м туре Мир РПЛ (0:1). 

Бело-голубые одержали всего одну победу в шести последних матчах – над «Ростовом» (2:1). Также на этом отрезке они потерпели два поражения и три раза сыграли вничью. 

Следующий матч «Динамо» проведет 1 октября – команда встретится с «Ахматом». 

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44 комментария

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Владислав Булгаков
Ответ Очки Дани Алвеса
Абсолютно хз во что играют, плюс ужаснейшая форма и принятие решений от Смолова
Давно на лавку надо сажать..
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maximus388
Ответ T622222
Тренера не трогать там состава нет совсем… Федор уровень ФНЛ 2-й десятки
8 недешевых легов в старте, состава нет совсем, ага.
Личка тут конечно не при чем, ведь не для него покупали и не он их выпускал.
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Очки Дани Алвеса
Абсолютно хз во что играют, плюс ужаснейшая форма и принятие решений от Смолова
+8
-2
+6
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madjer163
Смолов это мрак
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БолельщикСоСтажем
Все же хвалят чудо-тренера и прекрасных новичков… вот и результат
+5
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Railway/
Лаксальт надолго выбыл? Не просто ключевой игрок, а системообразующий
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Dinamik1
Лика ты о чем?У Спартака в основе Бонгонда а у нас смолов.По каким критериям?
+3
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Dmitry Gaidar
Ну я так скажу пошёл Личка на три буквы
Он вообще по моему оборзел это что происходит вообще из матча в матч
смотреть на это невозможно
Опять будет на этих молодых миллионеров кивать
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Алексей Эртуг
Как обычно
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argentina10
видно рано радовались приходу атакующей игре от Лички, на самом деле все довольно не весело.....но я еще верю, что после зимнего перерыва показывать начнем.....но это уже совсем другая история и никак не борьба за высокие места..
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justbored
Судя по количеству скрытых пользователей, все шутники за двести повылезали.
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Пашка Донофф
Ответ Dmitry Gaidar
Ну я так скажу пошёл Личка на три буквы Он вообще по моему оборзел это что происходит вообще из матча в матч смотреть на это невозможно Опять будет на этих молодых миллионеров кивать
Для особо одаренных, Личка сразу сказал что будет играть в атаку при любом раскладе. Он МАРИЧАЛЯ даже фланговым сделал. Не было Лаксальта и Фомина в опорке. И при этом Динамо наиграло минимум на ничью. Дайте Личке сезон доработать. Потом уже выводы делайте
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Леонид Драга
Ответ T622222
Тренера не трогать там состава нет совсем… Федор уровень ФНЛ 2-й десятки
Я не согласен. Такие вбухали деньги на трансферы, а Вы пишите что состава никакого нет.
Сегодня если бы не Шунин счёт был бы гораздо крупнее. Оборона дырявая, средней линии можно сказать нет. Замены были сделаны явно поздно.
Я о тренере я не пишу, но факт тот что даже та игра которая была вся потеряна.
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Кирилл Сидеров
Ответ БолельщикСоСтажем
Все же хвалят чудо-тренера и прекрасных новичков… вот и результат
новички только пришли и естественно нужно какое то время чтобы они сыгрались
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Machine Head
Что -то в нашей филармонии не все в порядке . Если раньше были красивые и самое главное результативные атаки сходу , то сейчас начали вату возить в позиционной атаке, но и там без особых успехов. Смолов в стартовом составе нонсенс. Зато скоростные Грулев, Гладышев на лавке . Я , конечно, многого не понимаю , как многие другие болельщики, но игра стала похожа на игру при Йокановиче , но с более дорогими исполнителями. .
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justbored
Ответ argentina10
видно рано радовались приходу атакующей игре от Лички, на самом деле все довольно не весело.....но я еще верю, что после зимнего перерыва показывать начнем.....но это уже совсем другая история и никак не борьба за высокие места..
Москва не сразу строилась.
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Сергей Жарковский
Игра действительно получилась на загляденье, куча моментов что у одних, что у других, по-хорошему должна быть ничья, но результат на табло.
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Ка Ман
Голова у Феди работает в правильном направлении, а ноги уже не те. Не поспевают за головой.
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Александр Громов
В шести последних матчах одна победа! Что-то не то делает тренер.
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Andrey Yaroslavtsev
Динамо, бедолаги.
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justbored
Ответ Питекантроп
Долго долго платить за грехи Берии еще. Еще только начало пути.
Привет команде Сталинец.
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Игорь Алексеев
Ответ Dinamik1
Лика ты о чем?У Спартака в основе Бонгонда а у нас смолов.По каким критериям?
Я думаю, не личка решает, а другие
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Machine Head
Ответ justbored
Привет команде Сталинец.
Лет через пять начнут платить за грехи газпрома .
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Machine Head
Ответ воробей джек
Кого-бы и сколько-бы не покупало Динамо,кто-бы не был там тренером ,оно так и останется лишь Динамо. Печальное зрелище и ничто не изменит этого.
Да , помню как ЦСКА отлетело недавно . Жалкое зрелище было на вас смотреть из года в год .
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kilo_gilo
сколько можно терпеть это безволие?! Личка - аут!
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