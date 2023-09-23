У «Динамо» 1 победа в 6 последних матчах

«Динамо» выиграло только один из последних шести матчей.

Сегодня команда уступила « » в 9-м туре Мир (0:1).

Бело-голубые одержали всего одну победу в шести последних матчах – над «Ростовом» (2:1). Также на этом отрезке они потерпели два поражения и три раза сыграли вничью.

Следующий матч « » проведет 1 октября – команда встретится с «Ахматом».

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