У «Динамо» 1 победа в 6 последних матчах
«Динамо» выиграло только один из последних шести матчей.
Сегодня команда Марцела Лички уступила «Спартаку» в 9-м туре Мир РПЛ (0:1).
Бело-голубые одержали всего одну победу в шести последних матчах – над «Ростовом» (2:1). Также на этом отрезке они потерпели два поражения и три раза сыграли вничью.
Следующий матч «Динамо» проведет 1 октября – команда встретится с «Ахматом».
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Личка тут конечно не при чем, ведь не для него покупали и не он их выпускал.
Он вообще по моему оборзел это что происходит вообще из матча в матч
смотреть на это невозможно
Опять будет на этих молодых миллионеров кивать
Сегодня если бы не Шунин счёт был бы гораздо крупнее. Оборона дырявая, средней линии можно сказать нет. Замены были сделаны явно поздно.
Я о тренере я не пишу, но факт тот что даже та игра которая была вся потеряна.