ЭСК признала ошибкой удаление Роши в матче с «Крыльями»: «Обычный контакт с ногой соперника, нормальное следствие перемещения игрока»

Артем Любимов не должен был удалять Виллиана Рошу в игре 8-го тура Мир РПЛ.

На 62-й минуте матча с «Крыльями Советов» (2:2) защитник получил вторую желтую карточку за то, что наступил на ногу Николаю Рассказову.

«Правильное решение – продолжить игру.

Два игрока вступают в единоборство за мяч одинаковым образом. Виллиан первым играет четко в мяч, после чего происходит обычный контакт с ногой соперника. Этот контакт считается нормальным следствием перемещения игрока и не является наказуемым», – говорится в решении экспертно-судейской комиссии.

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