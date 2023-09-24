ЭСК признала ошибкой удаление Роши в матче с «Крыльями»: «Обычный контакт с ногой соперника, нормальное следствие перемещения игрока»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Николай Рассказов Виллиан да Силва Роша Артем Любимов ЭСК РФС Футбол

Артем Любимов не должен был удалять Виллиана Рошу в игре 8-го тура Мир РПЛ.

На 62-й минуте матча с «Крыльями Советов» (2:2) защитник ЦСКА получил вторую желтую карточку за то, что наступил на ногу Николаю Рассказову.

«Правильное решение – продолжить игру.

Два игрока вступают в единоборство за мяч одинаковым образом. Виллиан первым играет четко в мяч, после чего происходит обычный контакт с ногой соперника. Этот контакт считается нормальным следствием перемещения игрока и не является наказуемым», – говорится в решении экспертно-судейской комиссии.

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4 комментария

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Pelerin
А вторую ЖК и дискву могут отменить?
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damondiamond
так может вы тогда сразу будете на варе сидеть? зачем эти решения, которые уже никак не повлияют на тот матч
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Максим Заворин
Эпизода не видел, но, по описанию, был наступ, который назвали "нормальным следствием перемещения игрока". Это вообще как?) так любой наступ можно оправдать, игрок наступил на ногу соперника, это нормальное движение, так как он хотел отобрать мяч и помочь своей команде)
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nickfad2405@mail.ru
Ну это цирк, это явная жк и удаление. цска как обычно взяла в состав самого мерзкого игрока в чемпионате
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