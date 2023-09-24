ЭСК признала ошибкой удаление Роши в матче с «Крыльями»: «Обычный контакт с ногой соперника, нормальное следствие перемещения игрока»
Артем Любимов не должен был удалять Виллиана Рошу в игре 8-го тура Мир РПЛ.
На 62-й минуте матча с «Крыльями Советов» (2:2) защитник ЦСКА получил вторую желтую карточку за то, что наступил на ногу Николаю Рассказову.
«Правильное решение – продолжить игру.
Два игрока вступают в единоборство за мяч одинаковым образом. Виллиан первым играет четко в мяч, после чего происходит обычный контакт с ногой соперника. Этот контакт считается нормальным следствием перемещения игрока и не является наказуемым», – говорится в решении экспертно-судейской комиссии.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
4 комментария