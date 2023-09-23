Точилин об 1:2: «Во 2-м тайме «Сочи» собрался, показал, что умеет играть в футбол, и полностью переиграл «Крылья». Надо забивать – с этим пока трудно»

Теги Крылья Советов Александр Точилин премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов Сочи Футбол

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении от «Крыльев Советов».

Игра 9-го тура Мир РПЛ закончилась победой самарской команды со счетом 2:1. 

«Ненужные потери привели к пропущенным мячам. Во втором тайме ребята собрались, показали, что умеют играть в футбол, и полностью переиграли Самару, в том числе и по моментам. Надо забивать, к сожалению, с этим пока трудно.

Разговор с руководством? Нам надо побеждать, а побеждать мы можем только через хорошую игру.

Много остановок? Задавайте вопросы судье [Сергею Иванову]. По мне, была нормальная и жесткая игра», – сказал Точилин

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8 комментариев

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Stadjer
А может дело просто в том, что Крылья весь второй тайм вели в два мяча и особо не напрягались?
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Reggi
Крылья на второй тайм вышли в эконом-режиме, помня, что через неделю играть со Спартаком. Сочи, конечно, могли за это наказать, но не наказали. И, имхо, пропусти наши раньше валидольной концовки, они бы потом Сочи снова не давали бы головы поднять. Просто у наших девиз "И так сойдёт", коль ведут в два мяча.
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флажок
игра Сочи это унылое зрелище. Никакой мысли, катание мяча ради владения. Передачи в никуда. Да и похоже игроки потеряли стимул.
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madjer163
Полностью переиграли ????? Чтоооо? Вероятно мы смотрели разные матчи , просто наши экономили силы , думали на пол Карасика прокатить
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Тыр Пырыч
А во что Сочи в первом тайме играли. Дешёвая отмазка точилы
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hulk&boloto
Ответ флажок
игра Сочи это унылое зрелище. Никакой мысли, катание мяча ради владения. Передачи в никуда. Да и похоже игроки потеряли стимул.
Там какой из ротенбергов или потерял уже интерес?
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Я за Крылья!
"... и полностью переиграл Крылья..."
Классно! Скромно! Вообще!
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Roon95
блин этот Меладзе ... что за весельчак)
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