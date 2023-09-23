Точилин об 1:2: «Во 2-м тайме «Сочи» собрался, показал, что умеет играть в футбол, и полностью переиграл «Крылья». Надо забивать – с этим пока трудно»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении от «Крыльев Советов».
Игра 9-го тура Мир РПЛ закончилась победой самарской команды со счетом 2:1.
«Ненужные потери привели к пропущенным мячам. Во втором тайме ребята собрались, показали, что умеют играть в футбол, и полностью переиграли Самару, в том числе и по моментам. Надо забивать, к сожалению, с этим пока трудно.
Разговор с руководством? Нам надо побеждать, а побеждать мы можем только через хорошую игру.
Много остановок? Задавайте вопросы судье [Сергею Иванову]. По мне, была нормальная и жесткая игра», – сказал Точилин.
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