Точилин об 1:2: «Во 2-м тайме «Сочи» собрался, показал, что умеет играть в футбол, и полностью переиграл «Крылья». Надо забивать – с этим пока трудно»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о поражении от «Крыльев Советов».

Игра 9-го тура Мир закончилась победой самарской команды со счетом 2:1.

«Ненужные потери привели к пропущенным мячам. Во втором тайме ребята собрались, показали, что умеют играть в футбол, и полностью переиграли Самару, в том числе и по моментам. Надо забивать, к сожалению, с этим пока трудно.

Разговор с руководством? Нам надо побеждать, а побеждать мы можем только через хорошую игру.

Много остановок? Задавайте вопросы судье [Сергею Иванову]. По мне, была нормальная и жесткая игра», – сказал .

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