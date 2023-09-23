Из-за града отложено начало матча «Милан» – «Верона»

Теги Милан серия А Италия происшествия судьи Верона Фабио Мареска Футбол

Матч «Милан» – «Верона» не начался в назначенное время из-за града.

Стартовый свисток должен был прозвучать в 16:00 по московскому времени.

На Милан обрушились сильные осадки с градом. В 16:00 капитаны команд и судья Фабио Мареска вышли на газон, чтобы оценить состояние поля. Было принято решение отложить начало игры на 25 минут.

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3 комментария

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Papa Paolo
Меня ждут, еду домой, опаздываю !!!
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Philatelist79
И почти сразу гол! Удачи Милану!
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Streetbor
Действительно мяч вообще не отскакивает от газона, хотя заметных луж не видно. Ну убить газон можно и за полтайма. Лучше подождать.
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