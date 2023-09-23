Из-за града отложено начало матча «Милан» – «Верона»

Матч «Милан» – «Верона» не начался в назначенное время из-за града.

Стартовый свисток должен был прозвучать в 16:00 по московскому времени.

На Милан обрушились сильные осадки с градом. В 16:00 капитаны команд и судья вышли на газон, чтобы оценить состояние поля. Было принято решение отложить начало игры на 25 минут.

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