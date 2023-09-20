Меньян избежал травмы. У вратаря «Милана» выявлено растяжение мышц бедра

Вратарь «Милана» Майк Меньян избежал травмы.

Напомним, 79-й минуте матча с «Ньюкаслом» (0:0) голкипер «россонери» сел на газон и дал тренеру понять, что не в состоянии продолжить игру. Вместо него на поле вышел Марко Спортьелло.

Как сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго, Меньян получил растяжение мышц левого бедра. МРТ не выявило более серьезных травм у игрока.

«Милан» также произвел вынужденную замену Рубена Лофтус-Чика в игре против «Ньюкасла». После матча полузащитник заявил в соцсети, что у него просто была судорога.

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