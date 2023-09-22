Месси о «Ньюэллс Олд Бойз»: «Мечтаю сыграть за них, наслаждаться аргентинским футболом»

Теги МЛС Лионель Месси высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Ньюэллс Олд Бойз Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал о мечте сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз».

«Я всегда хотел это осуществить, особенно после того, как стал чемпионом мира, – наслаждаться аргентинским футболом, играя за «Ньюэллс Олд Бойз», потому что в детстве я выходил на это поле.

Я мечтаю сыграть за них», – сказал Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами».

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13 комментариев

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MagicWithoutBorders
Ответ Комил Мирзаев
лучше игрок история футбол
падежи и предлоги не для слабаков?))
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Tristan...
Ответ Владимир Владимирович
Ну это только после 45 лет наверно. После МЛС Месси ещё в Барсу заедет на сезон, и на пару лет в Аль Хиляль
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+10
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Экспертное мнение
Ответ chuck_norris
Комментарий удален модератором
Зачем?)) Хейтерки всё равно найдут о чем поныть. Раньше говорили - "слабо Месси отказаться от млрд арабов и выбрать Майами?" Ну, выбрал и что в итоге? Хейтеры быстро прошли курс бизнес-школы и просчитали, что в Майами он заработает больше пяти миллиардов за два дня.
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&_Bishep_&
А что мешало осуществить мечту летом ? Он же был свободным агентом. Не понимаю.
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Санджи Тоташев
Ответ &_Bishep_&
А что мешало осуществить мечту летом ? Он же был свободным агентом. Не понимаю.
Деньги
+2
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St.7
Было бы красиво сыграть за них прощальный матч…
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Владимир Владимирович
Ну это только после 45 лет наверно. После МЛС Месси ещё в Барсу заедет на сезон, и на пару лет в Аль Хиляль
+1
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0
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chuck_norris
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Терминатор Айлбибекович
Было бы здорово,если Месси сыграет за Ньюэллс после ЧМ 2026(в котором бы Лео желательно успешно выступил).
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Мансур Мадаев
Ответ А. Мостовой
Прости дружок, там пенальтистов и так хватает.
Роналду уже туда перешёл?
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