Месси о «Ньюэллс Олд Бойз»: «Мечтаю сыграть за них, наслаждаться аргентинским футболом»
Лионель Месси рассказал о мечте сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз».
«Я всегда хотел это осуществить, особенно после того, как стал чемпионом мира, – наслаждаться аргентинским футболом, играя за «Ньюэллс Олд Бойз», потому что в детстве я выходил на это поле.
Я мечтаю сыграть за них», – сказал Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами».
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