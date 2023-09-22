Месси о «Ньюэллс Олд Бойз»: «Мечтаю сыграть за них, наслаждаться аргентинским футболом»

Лионель Месси рассказал о мечте сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз».

«Я всегда хотел это осуществить, особенно после того, как стал чемпионом мира, – наслаждаться аргентинским футболом, играя за « », потому что в детстве я выходил на это поле.

Я мечтаю сыграть за них», – сказал , выступающий за « ».

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