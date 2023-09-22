Месси о своем дне в Майами: «Возвращаюсь домой в 13:00, обедаем с Антонеллой, что-то можем посмотреть по ТВ. В 15:00 забираем детей из школы и везем на тренировку»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу светская хроника Интер Майами Антонелла Рокуццо Футбол

Лионель Месси рассказал о том, как проходит его день.

«Я возвращаюсь домой в 13 часов. Мы обедаем вместе с Антонеллой, затем идем вздремнуть, что-то можем посмотреть по телевизору. Мы смотрим сериалы, фильмы, что угодно.

А в три часа дня мы идем забирать детей из школы, везем их на тренировку. Тьяго и Матео очень любят футбол, они росли на нем. С самого рождения они смотрели футбол.

Удобно, что они тренируются в «Интер Майами», потому что они находятся там же, где и я. Это очень мило», – сказал Лионель Месси.

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22 комментария

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gukmamop
днём смотрит телик, вечером выигрывает чемпионат мира
+28
-5
+23
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Peter Parker
По любому, Беременна в 16 новый сезон смотрят
+19
-1
+18
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Опа, Митяй
«Я возвращаюсь домой в 13 часов.
У нас тоже так многие делают.
Правда они вышли из дома еще вчера)
+17
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+17
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Alex Moorag
Ответ Demyan Grachev
и ищем друг друга по 10 спальням 🤦‍♂️
Ох у тебя башке насрано, конечно. Ибо я хз к чему комент, о чем комент. Выздоравливай
+10
-2
+8
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PrinceYoYo
Так себе и представляю как Месси говорит: «идем вздремнуть» ))
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Леван Мкртчян
Ответ sasha230876
У Месси только утром тренировки в клубе? Вечером дети тренируются, наверное.
Ну не знаю как там в Майами, а в Европе, по-ходу сезона, когда играют в цикле два матча в неделю, тренируются по одному разу в день и то : для основы это либо восстановительные тренировки, либо тактические занятия + отработка стандартов и прочих мелких футбольных нюансов
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Abdulla
И не пенсия и кайф от жизни.
Рай.
+3
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+3
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Born is the King
Тренировки начинаются в 10 обычно. 3 часа тренировок и потом домой. А ведь некоторые ноют , что много матчей
+1
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DIAS
Ответ PrinceYoYo
Так себе и представляю как Месси говорит: «идем вздремнуть» ))
"...ёпта"
+1
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Дмитрий
Прочитал "с Анатолием".
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vel
Тоска..
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Кую коней
Где поставить минус новости?
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Mark& Hoffman
Согласен. Покинув европейские топ-клубы ради жирного контракта у пендосов, Месси оказался на дне
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Опа, Митяй
«Я возвращаюсь домой в 13 часов. У нас тоже так многие делают. Правда они вышли из дома еще вчера)
Не только у нас. Это часто описание жизни обычных людей)
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