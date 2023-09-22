Месси о своем дне в Майами: «Возвращаюсь домой в 13:00, обедаем с Антонеллой, что-то можем посмотреть по ТВ. В 15:00 забираем детей из школы и везем на тренировку»

Лионель Месси рассказал о том, как проходит его день.

«Я возвращаюсь домой в 13 часов. Мы обедаем вместе с Антонеллой, затем идем вздремнуть, что-то можем посмотреть по телевизору. Мы смотрим сериалы, фильмы, что угодно.

А в три часа дня мы идем забирать детей из школы, везем их на тренировку. Тьяго и Матео очень любят футбол, они росли на нем. С самого рождения они смотрели футбол.

Удобно, что они тренируются в « », потому что они находятся там же, где и я. Это очень мило», – сказал .

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