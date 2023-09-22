Сергей Семак: «Ерохин – один из самых уважаемых игроков «Зенита». Он заслужил капитанскую повязку в прошлом матче. Заявка за вторую команду – технический момент»

Сергей Семак высоко отозвался об Александре Ерохине.

«Заявка Ерохина за вторую команду – абсолютно технический момент.

Ерохин – один из самых уважаемых игроков нашей команды, своей работой он заслужил уважение тренеров и футболистов. Он заслужил капитанскую повязку в прошлом матче», – сказал тренер « ».

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