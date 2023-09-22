Сергей Семак: «Ерохин – один из самых уважаемых игроков «Зенита». Он заслужил капитанскую повязку в прошлом матче. Заявка за вторую команду – технический момент»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Ерохин Футбол

Сергей Семак высоко отозвался об Александре Ерохине.

«Заявка Ерохина за вторую команду – абсолютно технический момент.

Ерохин – один из самых уважаемых игроков нашей команды, своей работой он заслужил уважение тренеров и футболистов. Он заслужил капитанскую повязку в прошлом матче», – сказал тренер «Зенита».

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3 комментария

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Джононбек Тоиров
Ну да, один из уважаемых на скамейке
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Зелёный гопник
Александр очень удачный трансфер, наша палочка-выручалочка 🤗
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Дмитрий9779
— Насчет заявки — это технический момент связанный с тем, что в заявке на сезон Ерохин является легионером. Странная ситуация, конечно: игрок сборной России и легионер. Поэтому включили в сквозную заявку через «Зенит‑2» на всякий случай, если придет еще иностранец.
Согласно нормам регламента РПЛ, по которым в заявке должно быть не менее 12 «доморощенных» футболистов, Ерохин им не является - в возрасте с 14 до 21 года в заявках клубов России он провел менее 36 месяцев.

То есть, по факту, для РПЛ игрок сборной России Ерохин - легионер.
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