«В магазинах вечно: «Почему по-украински не разговариваете?» Без агрессии, но с недовольством. Но меня не угнетали». Дмитрий Смирнов об игре в Луцке в 2011-м

Дмитрий Смирнов поделился впечатлениями от выступлений на западе Украины.

– В 2011 году вы вдруг оказались в луцкой «Волыни».

– У меня получилась не очень хорошая история. Есть правило «третьей майки», когда ты не имеешь права за один сезон играть за три разные команды. Тот сезон длился три круга. Я был заявлен за «Терек», оттуда перешел в «Мордовию», а потом меня опять пригласил в «Луч» Сергей Александрович Павлов.

В «Мордовии» у меня была травма на травме, что-то не пошло. Я подумал, что в « » опять могу перезапустить карьеру. Поехал на сборы в Корею. Чуть ли не в последний день у нас была игра, с утра ко мне подошел начальник команды: «Дима, мы тебя не можем заявить, потому что у тебя будет третий переход».

– Обидно.

– Не то слово. Павлов на меня рассчитывал. И он сильно расстроился.

В России я нигде не мог играть. У меня было два варианта. Первым почему-то выпал Луцк. Как я потом узнал, тренер « » очень любил высоких футболистов. Вы представляете мой рост – метр девяносто шесть. Таких, как я, в команде было три человека.

Чтобы не терять время, я выбрал первый вариант, который появился. Это все-таки была Премьер-лига Украины. Не совсем плохой уровень. Я туда рванул.

– И как?

– Это, наверное, был худший этап моей карьеры. Я пробыл там совсем недолго.

– Почему худший?

– Там были какие-то безумные нагрузки. Мы бегали кроссы с жилетами. Там был футбол не как у Гуллита – через мяч. Чтобы с ним поиграть, надо было пробежать. Я сыграл две игры. У меня заболел ахилл. Наверное, не выдержал таких нагрузок. И на этом все у меня закончилось. Мне пришлось еще два месяца там сидеть. Только зимой я разорвал контракт и вернулся в Россию, когда уже мог заявляться в какую-то команду.

– Луцк – это Западная Украина, где россиян всегда не очень любили. Ощущали это как-то на себе?

– В футбольной команде точно нет. Периодически говорили: «Русский, русский». Прозвище было. Но там больше за спиной, несколько раз слышал. В команде относились по-нормальному. И пацаны, и тренерский штаб.

Но несколько раз было. Особенно в магазинах. Зайдешь туда, а там вечно разговор: «Почему вы не разговариваете по-украински?» – «Потому что я его не знаю».

Это было без агрессии, но с недовольством. Но такого, чтобы где-то меня угнетали, не встречалось, – сказал бывший полузащитник молодежной сборной России.

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