«В магазинах вечно: «Почему по-украински не разговариваете?» Без агрессии, но с недовольством. Но меня не угнетали». Дмитрий Смирнов об игре в Луцке в 2011-м

Теги Дмитрий Александрович Смирнов Сергей Павлов Чемпионат Украины по футболу Мордовия Ахмат Луч Владивосток Волынь Политика дискриминация Футбол

Дмитрий Смирнов поделился впечатлениями от выступлений на западе Украины.

– В 2011 году вы вдруг оказались в луцкой «Волыни».

– У меня получилась не очень хорошая история. Есть правило «третьей майки», когда ты не имеешь права за один сезон играть за три разные команды. Тот сезон длился три круга. Я был заявлен за «Терек», оттуда перешел в «Мордовию», а потом меня опять пригласил в «Луч» Сергей Александрович Павлов.

В «Мордовии» у меня была травма на травме, что-то не пошло. Я подумал, что в «Луче» опять могу перезапустить карьеру. Поехал на сборы в Корею. Чуть ли не в последний день у нас была игра, с утра ко мне подошел начальник команды: «Дима, мы тебя не можем заявить, потому что у тебя будет третий переход».

– Обидно.

– Не то слово. Павлов на меня рассчитывал. И он сильно расстроился.

В России я нигде не мог играть. У меня было два варианта. Первым почему-то выпал Луцк. Как я потом узнал, тренер «Волыни» очень любил высоких футболистов. Вы представляете мой рост – метр девяносто шесть. Таких, как я, в команде было три человека.

Чтобы не терять время, я выбрал первый вариант, который появился. Это все-таки была Премьер-лига Украины. Не совсем плохой уровень. Я туда рванул.

– И как?

– Это, наверное, был худший этап моей карьеры. Я пробыл там совсем недолго.

– Почему худший?

– Там были какие-то безумные нагрузки. Мы бегали кроссы с жилетами. Там был футбол не как у Гуллита – через мяч. Чтобы с ним поиграть, надо было пробежать. Я сыграл две игры. У меня заболел ахилл. Наверное, не выдержал таких нагрузок. И на этом все у меня закончилось. Мне пришлось еще два месяца там сидеть. Только зимой я разорвал контракт и вернулся в Россию, когда уже мог заявляться в какую-то команду.

– Луцк – это Западная Украина, где россиян всегда не очень любили. Ощущали это как-то на себе?

– В футбольной команде точно нет. Периодически говорили: «Русский, русский». Прозвище было. Но там больше за спиной, несколько раз слышал. В команде относились по-нормальному. И пацаны, и тренерский штаб.

Но несколько раз было. Особенно в магазинах. Зайдешь туда, а там вечно разговор: «Почему вы не разговариваете по-украински?» – «Потому что я его не знаю».

Это было без агрессии, но с недовольством. Но такого, чтобы где-то меня угнетали, не встречалось, – сказал бывший полузащитник молодежной сборной России.

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13 комментариев

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Копатель морей
В 2011 уже такое говорили, как так? Нам аудитория ютубчика рассказывает, что там русских любят, а если и есть какие-то мизерные акты агрессии, то это только из-за Крыма в 2014
Опять соврали?
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0:4 на спотифай камп ноу
Прозвище "Русский" 😂 как может Русский человек оскарбится прозвищем Русский? Какой же все таки тонкой души натурп. Должен был наоборот гордится, не каждый может похвастаться тем что от пуль не бежит в воде не тонет и в огне не горит.
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раскаявшийся жиробас
Ответ Копатель морей
В 2011 уже такое говорили, как так? Нам аудитория ютубчика рассказывает, что там русских любят, а если и есть какие-то мизерные акты агрессии, то это только из-за Крыма в 2014 Опять соврали?
я могу сказать про свой опыт личный - в 2021 году был во Львове, и на погран.контроле, и везде в городе со мной спокойно коммуницировали, общались на разных языках, но никакого снобства и недовольства я лично не испытал, все было нормально и корректно
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Копатель морей
В 2011 уже такое говорили, как так? Нам аудитория ютубчика рассказывает, что там русских любят, а если и есть какие-то мизерные акты агрессии, то это только из-за Крыма в 2014 Опять соврали?
Ну представь приедет украинец в Кострому и начнет в магазинах по-украински говорить, какая реакция будет?
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Sirius26
Ответ Копатель морей
В 2011 уже такое говорили, как так? Нам аудитория ютубчика рассказывает, что там русских любят, а если и есть какие-то мизерные акты агрессии, то это только из-за Крыма в 2014 Опять соврали?
Отец в Хмельницком служил еще СССР было... Так такая же ерунда была..Хотя он сам на половину Украинец наполовину Поляк.. Ну для всех кацап да москаль...Хотя только в детстве переехал из Криворожской области на юг рф...Всегда говорил что таких нациков даже в Риге не встречал...
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Копатель морей
Ответ Копатель морей
В 2011 уже такое говорили, как так? Нам аудитория ютубчика рассказывает, что там русских любят, а если и есть какие-то мизерные акты агрессии, то это только из-за Крыма в 2014 Опять соврали?
Фанаты ютуба, зачем вы постоянно минусуете правду и факты? Это никак не отменит их правдивость))))
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bevooch
Ответ Копатель морей
В 2011 уже такое говорили, как так? Нам аудитория ютубчика рассказывает, что там русских любят, а если и есть какие-то мизерные акты агрессии, то это только из-за Крыма в 2014 Опять соврали?
"Такое говорили" - это какое? В какой-то стране спрашивают, почему человек не говорит на их языке? Как ты думаешь, представители кавказских и среднеазиатских народов такое никогда в России не слышали?
Какой-то запредельный уровень жестокости, да.
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Александр Александровский
Ответ Sirius26
Отец в Хмельницком служил еще СССР было... Так такая же ерунда была..Хотя он сам на половину Украинец наполовину Поляк.. Ну для всех кацап да москаль...Хотя только в детстве переехал из Криворожской области на юг рф...Всегда говорил что таких нациков даже в Риге не встречал...
Криворожская область?Вы серьёзно?!
0
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Velirpa
Ответ Копатель морей
В 2011 уже такое говорили, как так? Нам аудитория ютубчика рассказывает, что там русских любят, а если и есть какие-то мизерные акты агрессии, то это только из-за Крыма в 2014 Опять соврали?
слушайте Скабееву обозленную и Соловьева, на России самые топчики.
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Остап Бендер
Ответ Моутиньо оформляет 40
Ну представь приедет украинец в Кострому и начнет в магазинах по-украински говорить, какая реакция будет?
Тогда или сейчас?
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bevooch
Ответ Моутиньо оформляет 40
Ну представь приедет украинец в Кострому и начнет в магазинах по-украински говорить, какая реакция будет?
Ты что, это другое! На русском все должны говорить! Самый главный мировой язык. А если в Украине кто-то спрашивает, почему говоришь не по-украински, то это очевидно грубейшее нарушение прав человека. Особенно русского.
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