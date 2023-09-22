«Кадыров – щедрый человек, мог сделать двойные премиальные, подарить машину». Экс-хавбек «Терека» Смирнов о главе Чечни

Экс-хавбек «Терека» Дмитрий Смирнов поделился впечатлениями от Рамзана Кадырова.

– Он щедрый человек. На хороших эмоциях мог сделать двойные премиальные. У него были дополнительные подарки. Насколько я помню, кому-то мог подарить машину. Но это, конечно, не каждую игру, а раз в полгода мог выписать супербонус кому-то из особо, по его мнению, отличившихся футболистов.

Кадыров любил футбол. Ходил на все домашние игры. После удачных матчей заходил в раздевалку, поздравлял, поддерживал команду по полной.

– Чувствовали напряжение, когда Кадыров был в раздевалке?

– Нет, насколько я помню, он редко был после проигранных матчей. Заходил всегда на позитиве. Мы выиграем, а он с хорошими эмоциями, все радостные. Поэтому не то что напряжение, а была больше радость.

мог зайти и сказать: «Сегодня двойные». После этого не то что напряжение, а полный восторг.

– Двойные премиальные за победы над московскими командами и « »?

– Да, за топов. Помню, мы обыграли «Зенит» со счетом 3:2 – и были двойные.

Понятно, что за «Амкар» (не в обиду ему и другим командам) нам такие премиальные никто не давал, – сказал , принадлежавший команде из Грозного с 2009 по 2011 год.

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