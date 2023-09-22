«Кадыров – щедрый человек, мог сделать двойные премиальные, подарить машину». Экс-хавбек «Терека» Смирнов о главе Чечни

Теги Зенит Дмитрий Александрович Смирнов премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Политика деньги Футбол

Экс-хавбек «Терека» Дмитрий Смирнов поделился впечатлениями от Рамзана Кадырова.

– Он щедрый человек. На хороших эмоциях мог сделать двойные премиальные. У него были дополнительные подарки. Насколько я помню, кому-то мог подарить машину. Но это, конечно, не каждую игру, а раз в полгода мог выписать супербонус кому-то из особо, по его мнению, отличившихся футболистов.

Кадыров любил футбол. Ходил на все домашние игры. После удачных матчей заходил в раздевалку, поздравлял, поддерживал команду по полной.

– Чувствовали напряжение, когда Кадыров был в раздевалке?

– Нет, насколько я помню, он редко был после проигранных матчей. Заходил всегда на позитиве. Мы выиграем, а он с хорошими эмоциями, все радостные. Поэтому не то что напряжение, а была больше радость.

Кадыров мог зайти и сказать: «Сегодня двойные». После этого не то что напряжение, а полный восторг.

– Двойные премиальные за победы над московскими командами и «Зенитом»?

– Да, за топов. Помню, мы обыграли «Зенит» со счетом 3:2 – и были двойные.

Понятно, что за «Амкар» (не в обиду ему и другим командам) нам такие премиальные никто не давал, – сказал Смирнов, принадлежавший команде из Грозного с 2009 по 2011 год.

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42 комментария

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Niko [Ars]
легко быть щедрым, когда деньги считать не надо
+107
0
+107
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Анюточка Колыханова
За чей счёт щедрость? Говорят всё благодаря Аллаху
+86
-6
+80
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Антон Фалафель
Все восхваляют дона, но почками поделится не хотят ;-((
+53
-4
+49
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chicharitto
Легко быть щедрым за чужой счет. За наш, в общем-то
+28
-1
+27
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poolshh
А почему Дона в прошедшем времени употребляет?
+26
0
+26
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Евгений Дмитриченко
Ответ Артем Русанов
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Был бы он ещё человеком
+22
-2
+20
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Pb-SE
Ответ Антон Фалафель
Все восхваляют дона, но почками поделится не хотят ;-((
Многие уже по две прислали, но они никак не приживаются.
+11
-3
+8
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Агалар
последнее предложение классное " принадлежащий команде из Грозного" не игравший за команду, а принадлежащий.
+8
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Никому_никабельный
Как он ещё в форточку их не выбрасывает удивляюсь. Или с вертолёта. Чтоб челядь порадовалась
+6
0
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Olga.t
А почему о Кадырове в прошедшем времени?
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Pb-SE
О Кадырове - либо хорошо, либо ничего.
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Максим Черкашин
Ответ Niko [Ars]
легко быть щедрым, когда деньги считать не надо
Здорово, надеюсь моя Тверская область тоже будет частью России.:)))))
+6
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gukmamop
Аллах ☝️
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Ковид 07.10.52
Налогами народа любой разбазаривать умеет...тьфу..
+3
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Паломей Корзинкин
«Кадыров – щедрый человек, мог сделать двойные премиальные, подарить машину».

Купленную за свои деньги или за деньги налогоплательщика? Щедрый человек...
+2
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dpv
Пусть земля ему будет стекловатой
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serhiot@yandex.ru
Ответ Анюточка Колыханова
За чей счёт щедрость? Говорят всё благодаря Аллаху
😂🤣😂🤣
+2
-1
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Аврал
Ответ poolshh
А почему Дона в прошедшем времени употребляет?
Завтра извиняться будет..
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Mukunku 64
Щедрость речевых оборотов Дона оценил судья Вилков / ..Судья продажная...козел ты!».
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Jadie James
Чечня - щедрая душа
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Саргис Манукян
А мог и в подвале запереть после поражений...Мог, но не делал))))))
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Гусеконь
мне бы Аллах деньги давал, я бы тоже щедрым был
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Олег Ивакин
Больше не подарит?
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XPEH4ik
Ответ Niko [Ars]
легко быть щедрым, когда деньги считать не надо
ну да, за наш-то счет больно хорошо
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David Rigert
мог?
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