Бонгонда, Кассьерра, Тюкавин, Сафонов, Гарре претендуют на приз лучшему игроку июля-августа в РПЛ
Мир РПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку месяца.
На приз Winline игроку месяца за июль-август будут претендовать Матео Кассьерра («Зенит»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Тео Бонгонда («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Константин Тюкавин («Динамо»).
Победитель будет определен по результатам голосования легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Лучший игрок месяца также получит дополнительные бонусы в итоговом голосовании Winline Герои РПЛ на финише сезона.
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От какого слова оно произошло? Если от "зайца", то вопросов нет.