Бонгонда, Кассьерра, Тюкавин, Сафонов, Гарре претендуют на приз лучшему игроку июля-августа в РПЛ

Мир РПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку месяца.

На приз Winline игроку месяца за июль-август будут претендовать («Зенит»), (« »), (« »), Матвей Сафонов («Краснодар») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Победитель будет определен по результатам голосования легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Лучший игрок месяца также получит дополнительные бонусы в итоговом голосовании Winline Герои РПЛ на финише сезона.

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