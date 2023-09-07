Бонгонда, Кассьерра, Тюкавин, Сафонов, Гарре претендуют на приз лучшему игроку июля-августа в РПЛ

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Тео Бонгонда Матео Кассьерра Матвей Сафонов Бенхамин Гарре Константин Тюкавин Футбол

Мир РПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку месяца.

На приз Winline игроку месяца за июль-август будут претендовать Матео Кассьерра («Зенит»), Бенхамин ГарреКрылья Советов»), Тео БонгондаСпартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Константин Тюкавин («Динамо»). 

Победитель будет определен по результатам голосования легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Лучший игрок месяца также получит дополнительные бонусы в итоговом голосовании Winline Герои РПЛ на финише сезона.

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26 комментариев

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Николай Дергачев
Ответ Люблю Марго Робби
Денисов с отрывом лучший
Ну это же про рпл, а он уже в Лиль за 11 лямов ушел 🤣🤣🤣
+31
-2
+29
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Miron_8383
Бонгонда в списке чисто для того, чтоб хоть кто-то из Спартака был и больше людей проголосовало. Забавно то, что орда кб болел сделает его как минимум 2 в голосовалке за несколько результативных действий против аутсайдеров, в то время как Гарре, который тащит Крылья будет последним, так как голосуют не за лучшего, а за своего
+26
-2
+24
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xakk
Сафонов тащит, так бы Краснодар не был бы там, где счас, по xG ему 7 голов должны были настрелять, а настреляли 2
+26
-5
+21
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Adjusted
Ответ xakk
Сафонов тащит, так бы Краснодар не был бы там, где счас, по xG ему 7 голов должны были настрелять, а настреляли 2
Скорее, Алонсо тащит. Но и Сафонов в форме, глупо отрицать.
+13
0
+13
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Gertrud
Ответ DancePunk
Кому достанется премия лучшего тренера трех туров
Осинькин, такое место и игра команды с таким бюджетом и местом и игрой в прошлом году стоит многого!!!! если не ошибаюсь, столько Крылья не забивали в чемпионате ни разу за 7 матчей, да что там за семь)))))))
+9
0
+9
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Step_up
Выскажу не очень популярное мнение, но, выбрал бы Гарре. Топ для нашего чемпионата вдруг оказался в Крыльях. Посмотрим, что он покажет на дистанции, но по дебютным матчем ощущение, что его трансферная стоимость не меньше 20 млн евро
+8
0
+8
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Люблю Марго Робби
Денисов с отрывом лучший
+12
-6
+6
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Reggi
За Гарре. Украшение нашего чемпионата и главная ударная сила КС
+6
-1
+5
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Nogoi89
Кержаков, Денисов, Джикия. Лучший тренер-новатор - Рыжий
+5
-1
+4
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samarskij-kuzmich
Однозначно Гарре!💪💪💪
+5
-1
+4
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DancePunk
Кому достанется премия лучшего тренера трех туров
+3
0
+3
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Виталий Кузьмин
это несправедливо, определять нужно по итогам 3х туров
+2
0
+2
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ezhik38
Гарре...если постараться объективно )
+4
-2
+2
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And0606
Бонгонда здесь вообще не пришей кобыле хвост,если честно.А так Кассьерра заслужил,очень здорово прибавил
+4
-2
+2
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Selvatore
Вендел?
+2
0
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Игорь М.
Сафонов, без вариантов
+3
-2
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Romaroy
Ответ Люблю Марго Робби
Денисов с отрывом лучший
Только уже в Лилле
+1
0
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Мужанов Дмитрий Александрович
Сафонов или Гарре.
+1
-1
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Roman
Гарре
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Петр Васильев
Ответ Владимир Тищенко
Тюка, Зайграл топ
Аж кровь из глаз: что за слово такое зайграл?
От какого слова оно произошло? Если от "зайца", то вопросов нет.
0
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