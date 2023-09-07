Стерлинг не собирается завершать карьеру в сборной Англии. Он считает, что заслужил вызов, и будет работать, чтобы вернуться в состав

Рахим Стерлинг не планирует завершать карьеру в сборной Англии.

Хавбек «Челси» намерен в будущем бороться за место в составе, несмотря на то, что Гарет Саутгейт не вызвал его на сентябрьские матчи с Украиной и Шотландией.

Кроме того, Стерлинга не вызвали в сборную после травмы Джека Грилиша. Хотя, как пишет The Telegraph, Рахим считает считает, что заслужил вызов в национальную команду.

Тем не менее Стерлинг планирует усердно работать, чтобы в будущем вернуться в состав.

Последний раз футболист вызывался в сборную Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

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