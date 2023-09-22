Стали известны номинанты на премию Пушкаша.

На звание автора самого красивого года гола номинированы как мужчины, так и женщины.

В числе номинантов хавбек «Брайтона» Хулио Энсисо, забивший «Манчестер Сити» в девятку, и полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген, поразивший ворота сборной Дании в матче квалификации Евро-2024.

Также на приз Пушкаша претендуют Альваро Барреаль (забил в матче «Цинциннати» – «Питтсбург»), Линда Кайседо (Германия – Колумбия), Сон Кан Ин (Иордания U20 – Южная Корея U20), Сэм Керр (Австралия – Англия), Брайан Лосано («Гвадалахара» – «Америка»), Гильерме Мадруга («Новоризонтино» – «Ботафого»), Иван Моранте («Ибица» – «Бургос»), Нуну Сантуш («Спортинг» – «Боавишта») и Беатрис Дзанератто (Бразилия – Панама).

Видео гола Энсисо можно посмотреть тут, гол Тагыбергена – здесь. С видео остальных голов также можно познакомиться на ютуб-канале ФИФА.

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