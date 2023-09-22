Энсисо, забивший «Ман Сити» в девятку, и хавбек сборной Казахстана Тагыберген – претенденты на приз Пушкаша за лучший гол года

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Стали известны номинанты на премию Пушкаша.

На звание автора самого красивого года гола номинированы как мужчины, так и женщины.

В числе номинантов хавбек «Брайтона» Хулио Энсисо, забивший «Манчестер Сити» в девятку, и полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген, поразивший  ворота сборной Дании в матче квалификации Евро-2024.

Также на приз Пушкаша претендуют Альваро Барреаль (забил в матче «Цинциннати» – «Питтсбург»), Линда Кайседо (Германия – Колумбия), Сон Кан Ин (Иордания U20 – Южная Корея U20), Сэм Керр (Австралия – Англия), Брайан Лосано («Гвадалахара» – «Америка»), Гильерме Мадруга («Новоризонтино» – «Ботафого»), Иван Моранте («Ибица» – «Бургос»), Нуну Сантуш («Спортинг» – «Боавишта») и Беатрис Дзанератто (Бразилия – Панама).

Видео гола Энсисо можно посмотреть тут, гол Тагыбергена – здесь. С видео остальных голов также можно познакомиться на ютуб-канале ФИФА.

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13 комментариев

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derkacz1
У Мадруги и Нуну Сантуша лучшие.
+1
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Rhett Butler
"самого красивого года гола" - тут наверное нужно что-то поменять местами)
+1
0
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pit4er
Гол Занерато чисто из-за предголевого паса номинирован. Давно уже пора придумать какую-нибудь премию Гути за самый красивый ассист
+2
-2
0
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llolishe
Где гол Салаха Ситевику+любой гол Нуньеза
0
0
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Marcus-light
Ответ Стахович
Не зря же Таныбергена называют новым Кройфом
Дети вам еще и не то скажут
+3
-3
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llolishe
Ответ tolstiy
лесбиянка темнокожая есть в списке?
Тебе на другой сайт
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Давид Agabekyan
Ответ Rhett Butler
"самого красивого года гола" - тут наверное нужно что-то поменять местами)
гола красивого года самого?
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