Селихов начал тренировки после травмы бедра. Вратарь «Спартака» сможет играть через 2 недели

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Александр Селихов Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Александр Селихов вернулся к индивидуальным тренировкам после травмы.

По информации «СЭ», вратарь «Спартака» начал тренироваться индивидуально после травмы задней поверхности бедра.

Ожидается, что 29-летний голкипер восстановится в течение двух недель.

В сезоне-2023/24 Селихов пока не провел за «Спартак» ни одного матча. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Морщина Модрича
Поскорее бы. С Саней всем спокойнее
+23
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Морщина Модрича
Ответ Peter Parker
Особенно динамовцам
Он многое сделал во многих матчах. Селихов тащил в Европе мёртвые мячи, что было ключевыми моментами игры. Ошибки случаются у всех. Свинов морально не готов играть за основу, Максименко часто паникует. Какие факты ещё привести?
+22
-3
+19
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</c/>
здоровья!
+3
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T622222
После игры Свинова и это в радость
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Peter Parker
Ответ Сергей Кузубов
Это всего лишь 3,5 полных сезона. Нет так уж и много
Считай, что вахтовым методом работает.
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Сергей Кузубов
Ответ Peter Parker
Как не стыдно так врать, ведь наш супер Сашенька за 5 лет сыграл 83 матча и пропустил всего лишь 65 игр, без учета нового сезона. Где еще ты найдешь такого опытного вратаря с 109 матчами в рпл к 30 годам?
Это всего лишь 3,5 полных сезона. Нет так уж и много
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Сергей Кузубов
Ответ Морщина Модрича
Поскорее бы. С Саней всем спокойнее
100%
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Peter Parker
Ответ Морщина Модрича
Ладно, твоё мнение мне понятно. Это просто статистика. У руководства ведь пока нет планов покупать кипера. По-твоему из этой тройки Селихов не заслуживает быть в основе?
Я считаю, что его пора убирать из команды. Даже самый большой фанат Селихова согласится, что он травматичен. Две операции на ахилле, бедро, два перелома пальца, простуды, потеря мышечного тонуса. Как можно на него положиться, если он в любой момент может сломаться? При этом он не настолько сильнее молодых конкурентов, чтобы держать его в команде, как того же Нойера. А с возрастом, скорее всего, травм будет только больше. Кстати, припомнишь сколько травм у Максименко было, кроме последнего недомогания? Ну и зачем тогда Селихов команде? Либо пусть Максименко развивается, либо вкладывайтесь в нового вратаря. Хотя из россиян доступных кандидатов, кто был бы явно сильнее и при этом не стоил вагон денег, я не знаю.
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Жил был пес
Ответ Морщина Модрича
Он многое сделал во многих матчах. Селихов тащил в Европе мёртвые мячи, что было ключевыми моментами игры. Ошибки случаются у всех. Свинов морально не готов играть за основу, Максименко часто паникует. Какие факты ещё привести?
очень вальяжно играет селя, второй круг просто провалил. гол с зенитом был венец его распи..ва
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Морщина Модрича
Ответ Peter Parker
А, ты про матчи пятилетней давности. Понятно. Не понятно только почему пара удачных матчей в 2017 должны перевесить нынешние ошибки. Может мы тогда Черчесова позовем, он как раз без работы. Помнишь как он тащил в 90-ые?
Ладно, твоё мнение мне понятно. Это просто статистика. У руководства ведь пока нет планов покупать кипера. По-твоему из этой тройки Селихов не заслуживает быть в основе?
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Морщина Модрича
Ответ Ксяоми Ноутов
ты ещё вспомни, что он лет 15 назад тащил в дубле🤣 прошлый сезон он провалил и это факт. Держать вратаря в основе за прошлые заслуги не будет никто.
Это было, и это факт, не более. Что ты предлагаешь?
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Peter Parker
Ответ Морщина Модрича
С Севильей и Ливерпулем в Москве - например. Много сейвов. Если бы не травмы, то держать уровень основы не составило бы труда. Извини, но тут сложно не заметить лучшего из этой тройки. Я все.
А, ты про матчи пятилетней давности. Понятно. Не понятно только почему пара удачных матчей в 2017 должны перевесить нынешние ошибки. Может мы тогда Черчесова позовем, он как раз без работы. Помнишь как он тащил в 90-ые?
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Ксяоми Ноутов
Ответ Морщина Модрича
С Севильей и Ливерпулем в Москве - например. Много сейвов. Если бы не травмы, то держать уровень основы не составило бы труда. Извини, но тут сложно не заметить лучшего из этой тройки. Я все.
ты ещё вспомни, что он лет 15 назад тащил в дубле🤣 прошлый сезон он провалил и это факт. Держать вратаря в основе за прошлые заслуги не будет никто.
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Peter Parker
Ответ Морщина Модрича
Он многое сделал во многих матчах. Селихов тащил в Европе мёртвые мячи, что было ключевыми моментами игры. Ошибки случаются у всех. Свинов морально не готов играть за основу, Максименко часто паникует. Какие факты ещё привести?
Какие мертвые мячи? Ты про фартовые два пенальти, которые объективно плохо пробили англичанин и поляк? Странно, вроде Селихов на выходах мечется, а паникует Максименко?
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Владимир Буяров
сейчас смотрю матч пари не ахмат.....так футболисты обоих команд выходили на поле с мальчишками одемыми в форму МОСКОВСКОГО СПАРТАКА
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Valentin Kompaneytsev
Спешить не следует. Необходимо выполнить полный курс лечения. Александру здоровья, уверенности и хорошего настроения.
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Ширко1986
Да, получается травма. Все думали, что он его зачем то на лавку посадил. С Зенитом Максименко поставит, Свинов дергаться будет в таком матче
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bedLaM
так у него травма была оказывается
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Алексей Супонинский
Наконец то. Надоело уже проигрывать всякому мусору вроде Урала
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-2
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lovec23
Очень много травм к сожалению , из него мог вырасти вратарь уровня сборной , но увы . Спартаку в следующем сезоне нужно искать вратаря . Здоровья Селихову
+1
-1
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