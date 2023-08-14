Селихов начал тренировки после травмы бедра. Вратарь «Спартака» сможет играть через 2 недели

Александр Селихов вернулся к индивидуальным тренировкам после травмы.

По информации « », вратарь « » начал тренироваться индивидуально после травмы задней поверхности бедра.

Ожидается, что 29-летний голкипер восстановится в течение двух недель.

В сезоне-2023/24 пока не провел за «Спартак» ни одного матча. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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