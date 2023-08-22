Селихов вернулся в общую группу «Спартака». Вратарь не играет с мая из-за травмы
Александр Селихов завершает восстановление от травмы бедра.
По данным «Спорт-Экспресса», голкипер приступил к работе в общей группе «Спартака». Он тренируется без каких-либо ограничений.
В этом сезоне 29-летний футболист еще не выходил на поле, последний его матч был 28 мая.
Подробно со статистикой выступлений Селихова можно ознакомиться здесь.
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Максименко постоянно нервирует защитников и часто не выручает
Свинов... к сожалению, просто не его уровень. 11 мячей пропущенных в 3 играх... это слишком много, даже с нелучшей обороной
Селихов вечно с травмой
Максименко вечно перспективный пожарник, за столько лет ниодного спасения не могу вспомнить
Свинов без комментариев, уверен что он не вратарь вообще, слишком не вратарские движения, как можно отворачивать голову от нападающего на выходах, не смотреть на мяч при ударе и тд
Я понимаю, когда Нойера ждут в Баварии, потому что это Нойер. Но Селихов же не Нойер, в нем нет ничего уникального, даже как «талисман» он тоже вряд ли полезен.