Селихов вернулся в общую группу «Спартака». Вратарь не играет с мая из-за травмы

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Селихов Спорт-Экспресс Футбол

Александр Селихов завершает восстановление от травмы бедра.

По данным «Спорт-Экспресса», голкипер приступил к работе в общей группе «Спартака». Он тренируется без каких-либо ограничений.

В этом сезоне 29-летний футболист еще не выходил на поле, последний его матч был 28 мая.

Подробно со статистикой выступлений Селихова можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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sanya37rus
Наконец-то
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Yen Bedder
Ждем тебя в воротах Саня
+16
-1
+15
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Дмитрий Агалаков
Ждём возвращения Александра с нетерпением!
+8
-1
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Eugene88
Ответ Данила Данайцев
У меня вот нет, абсолютно никакого понимания, кто у нас в этом сезоне номер один в рамке, может с выздоровлением Селихова станет понятно.
Как и у тренера нет понимания, кто у нас основа)) каждый матч новый состав и структура. Вот только проблемы с игрой постоянные
+5
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Данила Данайцев
У меня вот нет, абсолютно никакого понимания, кто у нас в этом сезоне номер один в рамке, может с выздоровлением Селихова станет понятно.
+4
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Алексей Иванов
А Максименко?
+3
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Peter Parker
Да, все. Продавать надо, если купит еще кто-то. Человек за 5 лет сыграл 83 матча, его уже Игнатов с Умяровым обошли и Литвинов скоро догонит. Какой тренер будет делать на него ставку, если он в любой момент может вылететь и неизвестно когда вернуться. А уж про игровые качества я вообще молчу
+3
-1
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Александр Беляков
Ответ mim81
Наверное, конфликт с рыжим был.
Если так, надеюсь он исчерпан. Как бы не подарили защитники с Селей все таки намного спокойней в раме.
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Владимир Молявин
Здоровья!!!
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dum dam
Косячил всю весну, тут без вопросов. Но два пожарника шансами не воспользовались, так что - Добро пожаловать в рамку.
+2
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Евгений Кузнецов
надеюсь, Селихов снова встанет в ворота

Максименко постоянно нервирует защитников и часто не выручает

Свинов... к сожалению, просто не его уровень. 11 мячей пропущенных в 3 играх... это слишком много, даже с нелучшей обороной
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Александр Беляков
Рад, что Саня возвращается)) Но эта история с травмой какая-то мутная. До середины августа об этом ни слова, а в июле обычные интервью. Обычно СМИ в подробностях описывают, что за травма, сроки восстановления. Здесь же уже пять туров прошло...
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alexmixer9
Удивительно что Спартак не искал вратаря
Селихов вечно с травмой
Максименко вечно перспективный пожарник, за столько лет ниодного спасения не могу вспомнить
Свинов без комментариев, уверен что он не вратарь вообще, слишком не вратарские движения, как можно отворачивать голову от нападающего на выходах, не смотреть на мяч при ударе и тд
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Святогор
надо нам кипера купить,например свободный Де Хеа,было бы прекрасно,но...все это фантазии
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Eugene88
Ответ Peter Parker
Да, все. Продавать надо, если купит еще кто-то. Человек за 5 лет сыграл 83 матча, его уже Игнатов с Умяровым обошли и Литвинов скоро догонит. Какой тренер будет делать на него ставку, если он в любой момент может вылететь и неизвестно когда вернуться. А уж про игровые качества я вообще молчу
Во-во. Для вратаря это просто непозволительное количество травм. Как можно порвать ахилл на ровном месте я вообще не представляю. Но у нас все жалеют почемуто)) даже мелешин в составе и даже играет! Хорошо хоть к рыбусю не успели прикипеть😂
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Peter Parker
Ответ Eugene88
Во-во. Для вратаря это просто непозволительное количество травм. Как можно порвать ахилл на ровном месте я вообще не представляю. Но у нас все жалеют почемуто)) даже мелешин в составе и даже играет! Хорошо хоть к рыбусю не успели прикипеть😂
Причем, ахилл был дважды, как и переломы пальцев, а еще спина, простуды, потеря тонуса и прочее.
Я понимаю, когда Нойера ждут в Баварии, потому что это Нойер. Но Селихов же не Нойер, в нем нет ничего уникального, даже как «талисман» он тоже вряд ли полезен.
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Arman FCSM
С такой обороной, как у нас, даже тер Стеген будет каждый матч авоську получать
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Егор
Ответ Данила Данайцев
У меня вот нет, абсолютно никакого понимания, кто у нас в этом сезоне номер один в рамке, может с выздоровлением Селихова станет понятно.
У Селехова травма была а Максимпнко какой та Вирус подхватил вот и ставили Свинова от безвыходности!!!! А так Селехов основной!!!!
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mim81
Ответ Александр Беляков
Рад, что Саня возвращается)) Но эта история с травмой какая-то мутная. До середины августа об этом ни слова, а в июле обычные интервью. Обычно СМИ в подробностях описывают, что за травма, сроки восстановления. Здесь же уже пять туров прошло...
Наверное, конфликт с рыжим был.
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Евгений Вавилов
Спартак ахмат 2:1или 3:1В нашу пользу но не наоборот вот и всё
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