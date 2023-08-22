Селихов вернулся в общую группу «Спартака». Вратарь не играет с мая из-за травмы

Александр Селихов завершает восстановление от травмы бедра.

По данным « », голкипер приступил к работе в общей группе « ». Он тренируется без каких-либо ограничений.

В этом сезоне 29-летний футболист еще не выходил на поле, последний его матч был 28 мая.

Подробно со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.

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