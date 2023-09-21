Клопп о 50 победах с «Ливерпулем» в еврокубках: «Если после группы их останется 50, то я все равно буду самым успешным тренером клуба в этом плане, но никому это не понравится!»

Юрген Клопп подвел итоги первого матча «Ливерпуля» в сезоне Лиги Европы.

Английская команда обыграла австрийский на выезде в 1-м туре группового этапа (3:1).

«В первом тайме у ЛАСК был один удар в створ ворот – после стандарта. У нас были хорошие моменты, но я видел, что ребята этого не чувствуют.

Я почти уверен, что ребята думают, что в первом тайме не было ничего хорошего, но это неправда. У нас были хорошие моменты, мы могли вернуться в игру, и у нас был хороший шанс переломить ситуацию. И мы это сделали. И я действительно счастлив, потому что знал, что это будет сложный матч, это был сложный матч. Мы выиграли его вполне заслуженно, вот и все».

О 50 победах во главе « » в еврокубках

«Скажу так: если после группового этапа побед останется 50, то я все равно буду самым успешным тренером «Ливерпуля» [в этом плане], но никому это не понравится! Это забавно.

Мы провели довольно много матчей в . Хорошо, что мы выиграли так много, мы вышли в четыре финала. Это здорово, но, вероятно, [я установил рекорд] просто потому, что сейчас в еврокубках гораздо больше игр, чем в прошлом. Я почти уверен, что причина именно в этом», – сказал .

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