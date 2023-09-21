Клопп о 50 победах с «Ливерпулем» в еврокубках: «Если после группы их останется 50, то я все равно буду самым успешным тренером клуба в этом плане, но никому это не понравится!»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА ЛАСК Футбол

Юрген Клопп подвел итоги первого матча «Ливерпуля» в сезоне Лиги Европы.

Английская команда обыграла австрийский ЛАСК на выезде в 1-м туре группового этапа (3:1). 

«В первом тайме у ЛАСК был один удар в створ ворот – после стандарта. У нас были хорошие моменты, но я видел, что ребята этого не чувствуют.

Я почти уверен, что ребята думают, что в первом тайме не было ничего хорошего, но это неправда. У нас были хорошие моменты, мы могли вернуться в игру, и у нас был хороший шанс переломить ситуацию. И мы это сделали. И я действительно счастлив, потому что знал, что это будет сложный матч, это был сложный матч. Мы выиграли его вполне заслуженно, вот и все».

О 50 победах во главе «Ливерпуля» в еврокубках

«Скажу так: если после группового этапа побед останется 50, то я все равно буду самым успешным тренером «Ливерпуля» [в этом плане], но никому это не понравится! Это забавно. 

Мы провели довольно много матчей в Европе. Хорошо, что мы выиграли так много, мы вышли в четыре финала. Это здорово, но, вероятно, [я установил рекорд] просто потому, что сейчас в еврокубках гораздо больше игр, чем в прошлом. Я почти уверен, что причина именно в этом», – сказал Клопп

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5 комментариев

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Ебздрогыч
У Клоппа, конечно, с юмором все в порядке
+6
-1
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
По факту самое важное решение Ливерпуля в 21 веке, победы во всех турнирах, первый финал ЛЧ без вратаря и Ван Дайка - это вообще выдающее достижение, особенно 3:0 дома с топовым МС.
+4
0
+4
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А.В. Бубнов
Ласково так высказал)
0
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Этот Райола хочет денег
Клопп, возвращайся в большую гонку! Я как любитель АПЛ, снова хочу видеть конкуренцию Ливера для МанСити!
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