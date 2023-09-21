Клопп о Лиге Европы: «Ливерпуль» готов лучше, чем в прошлый раз – теперь мы знаем, чего ждать. Не скучал по гимну ЛЧ»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Австрия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА ЛАСК Футбол

Юрген Клопп поделился ожиданиями от выступления «Ливерпуля» в Лиге Европы.

По мнению Клоппа, команда чувствует себя увереннее, чем в сезоне-2015/16, когда «Ливерпуль» дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Севилье».

«Мы здесь, чтобы конкурировать, а не давать шансы. В свой первый сезон [в «Ливерпуле»] я думал, что Лига Европы – это для нас слишком, пока мы не добрались до финала.

Нам приходилось летать в Россию и играть на замерзшем поле в Сьоне. Тогда состав был другим. Мы не были готовы, но каким-то образом справились. Не думаю, что мы были особенными до четвертьфинала или полуфинала.

Сейчас другое время и другая команда. Мы лучше подготовлены. Нам нравится здесь больше, потому что в то время мы понятия не имели, чего ожидать.

Мы должны быть мотивированы, и мы рады играть в Лиге Европы. Я не смотрел Лигу чемпионов [на этой неделе], не скучал по гимну», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

В 1-м туре группового этапа «Ливерпуль» сыграет против ЛАСК. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, начало – в 19:45 по московскому времени.

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4 комментария

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Qqq
крутой был плей-офф в 15/16. Аугсбург, МЮ с голом Коута на выезде, ультракамбек с Боруссией, домашний разгром Вильярреала. два разных тайма с Севильей в финале.

ЛФК вообще неплохо пошумел уже в первом сезоне Клоппа: два финала, веселые игры в АПЛ, великие ляпы Адама Богдана, зарождение легендарного канала Пять(Шесть) Элче
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creat1ve
Бедняга. но в итоге поездка в Россию закалила Клоппа
+1
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Stewee
Если в сезоне 15/16 Ливерпуль не входил в список основных фаворитов ЛЕ, то в этом, наверное, самый главный фаворит. Трудности могут возникнуть с вылетевшими из ЛЧ.
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