Клопп о Лиге Европы: «Ливерпуль» готов лучше, чем в прошлый раз – теперь мы знаем, чего ждать. Не скучал по гимну ЛЧ»
Юрген Клопп поделился ожиданиями от выступления «Ливерпуля» в Лиге Европы.
По мнению Клоппа, команда чувствует себя увереннее, чем в сезоне-2015/16, когда «Ливерпуль» дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Севилье».
«Мы здесь, чтобы конкурировать, а не давать шансы. В свой первый сезон [в «Ливерпуле»] я думал, что Лига Европы – это для нас слишком, пока мы не добрались до финала.
Нам приходилось летать в Россию и играть на замерзшем поле в Сьоне. Тогда состав был другим. Мы не были готовы, но каким-то образом справились. Не думаю, что мы были особенными до четвертьфинала или полуфинала.
Сейчас другое время и другая команда. Мы лучше подготовлены. Нам нравится здесь больше, потому что в то время мы понятия не имели, чего ожидать.
Мы должны быть мотивированы, и мы рады играть в Лиге Европы. Я не смотрел Лигу чемпионов [на этой неделе], не скучал по гимну», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
В 1-м туре группового этапа «Ливерпуль» сыграет против ЛАСК. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, начало – в 19:45 по московскому времени.
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ЛФК вообще неплохо пошумел уже в первом сезоне Клоппа: два финала, веселые игры в АПЛ, великие ляпы Адама Богдана, зарождение легендарного канала Пять(Шесть) Элче