«Барса» и Хави продлят контракт до 2025 года завтра

Хави продлит контракт с «Барселоной» в ближайшее время.

Как сообщает Diario Sport, в последние дни стороны уточнили последние детали нового соглашения и подготовили необходимую документацию Контракт будет рассчитан до 30 июня 2025 года.

Если в ближайшие часы не произойдет ничего неожиданного, то уже завтра Хави подпишет договор.

возглавляет «Барсу» с 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом и выиграла Суперкубок страны.

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