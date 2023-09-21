«Барса» и Хави продлят контракт до 2025 года завтра

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави продлит контракт с «Барселоной» в ближайшее время.

Как сообщает Diario Sport, в последние дни стороны уточнили последние детали нового соглашения и подготовили необходимую документацию Контракт будет рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Если в ближайшие часы не произойдет ничего неожиданного, то уже завтра Хави подпишет договор. 

Хави возглавляет «Барсу» с 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны. 

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11 комментариев

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milky way
Заслужил тем, что при нём у Барсы появилось то, чего не было ни при Сетьене, ни при Кумане - уверенность и перспективы. Ну и Ла Лига, разумеется.
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КристинаИнстаграммовна
Пока почти никакого прогресса нет, ну и Москва сразу не строилась. Надеемся на лучшее.
+3
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Streetbor
Отличная новость)
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Bazilic
Прекрасно работает в таких сложных условиях. Еще пару лет заслужил работать
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GuruFutbola
Маэстро заслужил, ждем новых достижений)
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Naseer Amir
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отступные сколько?
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