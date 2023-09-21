«Барса» и Хави продлят контракт до 2025 года завтра
Хави продлит контракт с «Барселоной» в ближайшее время.
Как сообщает Diario Sport, в последние дни стороны уточнили последние детали нового соглашения и подготовили необходимую документацию Контракт будет рассчитан до 30 июня 2025 года.
Если в ближайшие часы не произойдет ничего неожиданного, то уже завтра Хави подпишет договор.
Хави возглавляет «Барсу» с 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны.
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