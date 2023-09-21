Нагельсманн возглавит сборную Германии. Объявить могут завтра

Юлиан Нагельсманн возглавит сборную Германии.

По данным Фабрицио Романо, стороны почти договорились. Достигнуто соглашение с тренером и его агентами по контракту и зарплате. Осталось согласовать некоторые детали по штабу.

Как пишет Sport1.de, Немецкий футбольный союз (DFB) объявил, что завтра в 12:00 по местному времени (в 13:00 – по московскому) состоится пресс-конференция, на которой представят «результаты заседаний комитета». Ожидается, что там могут объявить о назначении Нагельсманна.

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