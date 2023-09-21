Нагельсманн возглавит сборную Германии. Объявить могут завтра

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Фабрицио Романо Футбол

Юлиан Нагельсманн возглавит сборную Германии.

По данным Фабрицио Романо, стороны почти договорились. Достигнуто соглашение с тренером и его агентами по контракту и зарплате. Осталось согласовать некоторые детали по штабу.

Как пишет Sport1.de, Немецкий футбольный союз (DFB) объявил, что завтра в 12:00 по местному времени (в 13:00 – по московскому) состоится пресс-конференция, на которой представят «результаты заседаний комитета». Ожидается, что там могут объявить о назначении Нагельсманна.

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7 комментариев

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Ебздрогыч
Сегодня может еще напоследок на лыжах покататься
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Lindeman
Ну что ж если Юлиан возглавит сборную, то удачи ему. К новым победам и вершинам
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Акира_1
Ответ Cruel Snake
То есть то что предыдущий тренер то же был из «Баварии» и как то немного не получилось не смущает
Главное - достойная ЗП и график удобный)
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