Фан-шоп «Рубина» обокрали на 65 тысяч рублей. Полиция задержала 48-летнего казанца, он признал вину

Теги Рубин происшествия болельщики игровая форма Ак Барс Арена Футбол

Магазин символики «Рубина» обокрали на 65 тысяч рублей.

Новый фан-шоп казанского клуба на территории «Ак Барс Арены» был взломан в ночь на понедельник. Неизвестный проник в помещение и украл экипировку на сумму около 65 тысяч рублей.

«Действительно, в нашем магазине в ночь с воскресенья на понедельник была совершена кража со взломом. Видимо, новая коллекция атрибутики «Рубина» кого-то взбудоражила. На работу магазина случившееся не повлияло», – сказали в пресс-службе клуба.

«18 сентября в отдел полиции «Ямашевский» поступило сообщение о краже в одной из торговых точек на проспекте Ямашева.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник путем вскрытия входной двери проник в магазин и похитил товар со спортивной символикой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний казанец. Свою вину он признал полностью. Большую часть похищенного злоумышленник успел сбыть случайным прохожим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося», – сообщили в Управлении МВД России по Казани.

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12 комментариев

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Pigmalion
Украл выручку фан-шопа Рубина за год.
+20
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+17
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T622222
Ему надо дать бесплатное посещение всех матчей! Смотреть на это - это и есть наказание 🤣
+18
-2
+16
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Голос Мытищ
У Рубина есть фан-шоп? 😳
+7
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+7
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rigobersong
Сразу видно, не очень прошаренный воришка:))

https://youtu.be/lvo4uFzbs1s?si=kfllbZHZSSuuNZ1t
+6
-1
+5
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FRE3StYLER
"...Большую часть похищенного злоумышленник успел сбыть случайным прохожим."
Я конечно не агитирую, но как минимум помощником менеджера по продажам в "Рубине" парня надо брать несомненно.
+5
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+5
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Best game on Earth
Ответ T622222
Ему надо дать бесплатное посещение всех матчей! Смотреть на это - это и есть наказание 🤣
И принудить ходить на матчи.
+3
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+3
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Yndestad
у него была визитка яроша?
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box2box2
Это была вся выручка клуба от продажи атрибутики с начала года, задержанным оказался глава отдела по связям с общественностью...
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Glukinho
самая спортивная новость года
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Апчхиии!!!
Казанский фенОмен.))
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sega megabitovich
Ответ rigobersong
Сразу видно, не очень прошаренный воришка:)) https://youtu.be/lvo4uFzbs1s?si=kfllbZHZSSuuNZ1t
это пять 😁👍
+1
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