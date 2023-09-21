Фан-шоп «Рубина» обокрали на 65 тысяч рублей. Полиция задержала 48-летнего казанца, он признал вину

Магазин символики «Рубина» обокрали на 65 тысяч рублей.

Новый фан-шоп казанского клуба на территории « » был взломан в ночь на понедельник. Неизвестный проник в помещение и украл экипировку на сумму около 65 тысяч рублей.

«Действительно, в нашем магазине в ночь с воскресенья на понедельник была совершена кража со взломом. Видимо, новая коллекция атрибутики « » кого-то взбудоражила. На работу магазина случившееся не повлияло», – сказали в пресс-службе клуба.

«18 сентября в отдел полиции «Ямашевский» поступило сообщение о краже в одной из торговых точек на проспекте Ямашева.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник путем вскрытия входной двери проник в магазин и похитил товар со спортивной символикой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний казанец. Свою вину он признал полностью. Большую часть похищенного злоумышленник успел сбыть случайным прохожим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося», – сообщили в Управлении МВД России по Казани.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS