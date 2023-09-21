Петер Шмейхель: «С «Сити» никто не сравнится – разве что «Арсенал», но и то вряд ли. «Ливерпуль» очень уязвим в обороне»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Петер Шмейхель Футбол

Петер Шмейхель считает «Манчестер Сити» безусловным фаворитом АПЛ.

«Я не думаю, что кто-то сможет [бороться с «Манчестер Сити»]. Если такая команда и есть, то, возможно, это «Арсенал», но и то вряд ли. Не думаю, что кто-то может сравниться с «Манчестер Сити».

Посмотрите на этот состав, на их четверку защитников. Я имею в виду, что вам придется соревноваться с ними. Это Уокер, Диаш, Аканджи и Гвардиол. Как можно конкурировать с ними?

С ними невозможно сравниться, и «Ливерпулю», конечно, в том числе – думаю, в обороне они очень уязвимы», – сказал бывший голкипер сборной Дании.

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21 комментарий

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Экспертное мнение
Про Арсенал смешно, в самый ответственный момент они против Ман Сити сыграли как щенки из пятой лиги. Ливерпуль другое дело, у них хотя бы менталка есть.
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milky way
Ответ Давид Agabekyan
Арсенал один сезон на уровне провёл и стал ближайшим по силе соперником Сити?
Других у них в АПЛ сейчас и нет. Разве что Клопп снова выведет Ливерпуль на уровень Сити.
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skvoznoi
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
«Хвалить проект» - это называется быть адекватным и констатировать факты. То, чего не хватает большинству комментаторов, кстати.
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llolishe
Ответ Tun
Толк в 1 чемпионстве и ещё 2 космических сезонах, которые мы будем помнить. Фанат МЮ, если что
Так у Ливерпуля украли два чемпионства просто
После одного сезона только судьи ошибались не в пользу Ливерпуль так что Ливерпуль не добрал 12! баллов
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Tun
Ответ llolishe
А толк если 2 сезона Ливерпуля угробили судьи Честный победы в АПЛ просто подарили шейховскому проекту
Толк в 1 чемпионстве и ещё 2 космических сезонах, которые мы будем помнить. Фанат МЮ, если что
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S. A.
Ответ Давид Agabekyan
Арсенал один сезон на уровне провёл и стал ближайшим по силе соперником Сити?
Ну а кто ещё? Ливер со слабой защитой и сырым центром поля, Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, Ньюкасл?)
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Давид Agabekyan
Ответ milky way
И Арсенал не сравнится. Им ещё расти и расти до Сити, а это ближайший по уровню преследователь.
Арсенал один сезон на уровне провёл и стал ближайшим по силе соперником Сити?
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Tun
Ответ Егор Павлов
Ну как болельщик Ливерпуля соглашусь. Ван Дейк и Матип сдали сильно, Конате топ, но часто травмируется. Гомес как уже 9 лет Гомес. Арнольд маэстро, но в защите ужас, Робертсон хорош. У Сити в общем крепче линия обороны выглядит.
Имхо, ввд и Матип сдавали, потому что адекватной поддержки из центра поля нет, и началась проблема не в этом году
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llolishe
Ответ Кашшай Чакырович
1 АПЛ за 30 лет это тоже стабильность )))
1 ЛЧ марчиняковская за 400 лет Ситевика тоже стабильность
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hustla story
Ответ Экспертное мнение
Про Арсенал смешно, в самый ответственный момент они против Ман Сити сыграли как щенки из пятой лиги. Ливерпуль другое дело, у них хотя бы менталка есть.
смешно это когда говорят, что барса является топ клубом, а Арсенал это реальный претендент на чемпионство
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serginn
Ну Гвардиола-то он авансом включил) Пока Аке в этой четверке вместо однофамильца должен быть)
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Кашшай Чакырович
Какой Арсенал, Арсенал это мальчики для битья ,если кто и сможет то только Ливерпуль!
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Tun
Спасибо Клоппу, что с ограниченными ресурсами навёл шороху в лиге, у Артеты вряд ли получится выйти за 95 очков
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llolishe
В тот день когда Ситевик признали виновным в нарушениях финансовго фейр-плея настоящие болельщики футбола должны были забыть про существовании этого проекта

Пока Чеферин живет на доп ЗП шейхов-коррупция живет
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milky way
И Арсенал не сравнится. Им ещё расти и расти до Сити, а это ближайший по уровню преследователь.
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Егор Павлов
Ну как болельщик Ливерпуля соглашусь. Ван Дейк и Матип сдали сильно, Конате топ, но часто травмируется. Гомес как уже 9 лет Гомес. Арнольд маэстро, но в защите ужас, Робертсон хорош. У Сити в общем крепче линия обороны выглядит.
+1
-1
0
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llolishe
Любой клуб был бы так стабилен если бы покупал каждый ТО ЦЗ за 100 лямов и еще усиляя состав обходя ФФП+завышая ЗП
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llolishe
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