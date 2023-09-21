Петер Шмейхель: «С «Сити» никто не сравнится – разве что «Арсенал», но и то вряд ли. «Ливерпуль» очень уязвим в обороне»

Петер Шмейхель считает «Манчестер Сити» безусловным фаворитом АПЛ.

«Я не думаю, что кто-то сможет [бороться с «Манчестер Сити»]. Если такая команда и есть, то, возможно, это « », но и то вряд ли. Не думаю, что кто-то может сравниться с « ».

Посмотрите на этот состав, на их четверку защитников. Я имею в виду, что вам придется соревноваться с ними. Это Уокер, Диаш, Аканджи и Гвардиол. Как можно конкурировать с ними?

С ними невозможно сравниться, и «Ливерпулю», конечно, в том числе – думаю, в обороне они очень уязвимы», – сказал бывший голкипер сборной Дании.

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