Канселу об уходе в «Барсу» из «Сити»: «Это риск, но моя жизнь всегда была риском. Я в клубе мечты»

Жоау Канселу считает риском переход в «Барселону» из «Манчестер Сити».

– Вы в «Барсе» всего три недели, но такое ощущение, что уже вечность. Как это можно объяснить?

– Моя семья и все мои друзья знают, что я уже давно хотел оказаться здесь. Этот клуб всегда привлекал меня, потому что здесь играли мои кумиры. Теперь я хочу показать людям, какой я игрок. В последнее время я показывал не ту игру, что хотел. Хочу показать лучшую версию себя, чтобы помочь «Барселоне» вернуться туда, где она заслуживает быть.

– Хави хотел подписать вас еще в январе, но сделка не состоялась. Почему?

– Те переговоры были довольно непонятными. Не знаю, правда ли, что «Барса» хотела меня в январе, потому что ко мне с этим никто не приходил.

Но я всегда хотел оказаться в «Барселоне», это клуб моей мечты после того, как я сыграл за «Бенфику», в которой вырос. Я очень счастлив быть здесь. Получил большое удовольствие от трех проведенных матчей. Партнеры помогают мне адаптироваться как можно скорее, это важно. Я играю с отличными футболистами, и для меня это все упрощает.

– Вы ушли из « » – клуба, который в прошлом сезоне выиграл все. Вместо него вы хотели только в «Барсу». Выбор был такой: либо «Барса», либо «Барса». На первый взгляд это выглядит рискованно, нет?

– Да, это рискованно, но моя жизнь всегда была риском. Мне всегда нравилось идти на риск. В повседневной жизни я тоже такой.

Хочу поблагодарить всех в «Сити». Пока с этим клубом связаны лучшие моменты моей карьеры, в прошлом году я даже получил возможность оказаться в символической сборной от ФИФА. Для меня это была еще одна мечта. И все это – благодаря партнерам по «Сити», Пепу, его штабу. Это очень хорошая команда, очень единая, это заметно.

Для меня «Сити» – лучшая команда мира сейчас. Да, переход в «Барселону» – это риск. Но когда появляется возможность перейти в «Барсу», ты должен ею пользоваться, – сказал защитник.

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