Канселу об уходе в «Барсу» из «Сити»: «Это риск, но моя жизнь всегда была риском. Я в клубе мечты»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу считает риском переход в «Барселону» из «Манчестер Сити».

– Вы в «Барсе» всего три недели, но такое ощущение, что уже вечность. Как это можно объяснить?

– Моя семья и все мои друзья знают, что я уже давно хотел оказаться здесь. Этот клуб всегда привлекал меня, потому что здесь играли мои кумиры. Теперь я хочу показать людям, какой я игрок. В последнее время я показывал не ту игру, что хотел. Хочу показать лучшую версию себя, чтобы помочь «Барселоне» вернуться туда, где она заслуживает быть.

– Хави хотел подписать вас еще в январе, но сделка не состоялась. Почему?

– Те переговоры были довольно непонятными. Не знаю, правда ли, что «Барса» хотела меня в январе, потому что ко мне с этим никто не приходил.

Но я всегда хотел оказаться в «Барселоне», это клуб моей мечты после того, как я сыграл за «Бенфику», в которой вырос. Я очень счастлив быть здесь. Получил большое удовольствие от трех проведенных матчей. Партнеры помогают мне адаптироваться как можно скорее, это важно. Я играю с отличными футболистами, и для меня это все упрощает.

– Вы ушли из «Манчестер Сити» – клуба, который в прошлом сезоне выиграл все. Вместо него вы хотели только в «Барсу». Выбор был такой: либо «Барса», либо «Барса». На первый взгляд это выглядит рискованно, нет?

– Да, это рискованно, но моя жизнь всегда была риском. Мне всегда нравилось идти на риск. В повседневной жизни я тоже такой.

Хочу поблагодарить всех в «Сити». Пока с этим клубом связаны лучшие моменты моей карьеры, в прошлом году я даже получил возможность оказаться в символической сборной от ФИФА. Для меня это была еще одна мечта. И все это – благодаря партнерам по «Сити», Пепу, его штабу. Это очень хорошая команда, очень единая, это заметно.

Для меня «Сити» – лучшая команда мира сейчас. Да, переход в «Барселону» – это риск. Но когда появляется возможность перейти в «Барсу», ты должен ею пользоваться, – сказал защитник.

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10 комментариев

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Grigoriy Kor
Крутой футболист, но, видимо, характер не подарок. Хави кажется гибче Гвардиолы. Если Канселу приживется в Барселоне, зрелищный футбол только выиграет.
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saynaraboy
Удачи тебе Жоао в Барсе, спасибо за хорошие моменты в Сити
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МОНТЁР ТуПи
Классный футболист ходит по рукам!! ??? В чем подвох!? это же не Балотелли в конце концов!
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Rio de Janeiro
Проекты типо МС и ПСЖ могут сколько угодно вбухивать бабла но никто в них не идёт в 1 очередь за мечтой а в Барселону и Реал очень даже ибо это клубы синоним футбола в глобальном плане: МС эта деревенская девушка которая потратит хреново тучу денег на внешний вид чтобы выехать в город и выглядеть там конкурентно и привлекательно а Барса это молодая Моника Беллуччи которая просто придёт и увидёт любого, потому что просто Моника Беллуччи
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Budabuda
лол а-ха-ха о каком риске он говорит? на его позиции нет игроков. если он будет показывать 50% своего максимум, то он будет железобетонным игроком основы. чел тупо без конкуренции.
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Ya Tolik
Даже интересно, откуда возьмут деньги на выкуп к концу сезона
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Доминатор3000
Ответ Grigoriy Kor
Крутой футболист, но, видимо, характер не подарок. Хави кажется гибче Гвардиолы. Если Канселу приживется в Барселоне, зрелищный футбол только выиграет.
Ну,с Хави и спрос другой.
У него нет задачи выигрывать всё,каждый сезон.
Пеп не хочет возиться с капризными.
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Ya Tolik
Ответ Grigoriy Kor
Крутой футболист, но, видимо, характер не подарок. Хави кажется гибче Гвардиолы. Если Канселу приживется в Барселоне, зрелищный футбол только выиграет.
Вопрос в статусе. Хави всё ещё начинающий тренер, которому необходимо быть более гибким.
Пеп уже 10 лет на вершине. Ему уже ничего не надо доказывать, он имеет право выкидывать любого футболиста из клуба.
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