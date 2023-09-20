24 сентября, в воскресенье, «Ростов» на своем поле примет московский ЦСКА в матче 9-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на Ростов Арене» и начнется в 19:00.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТБ 2.

Ростов

«Ростов», финишировавший в прошлом сезоне всего в одном очке от бронзы, в этом розыгрыше пока не блещет — команда Валерия Карпина занимает двенадцатое место, набрав 8 баллов.

Ростовчане хорошо начали чемпионат, одержав в первом туре домашнюю победу над воронежским «Факелом» (2:1) и затем сыграв вничью с «Зенитом» (1:1). При этом ростовская команда ушла от поражения в игре с чемпионом страны в компенсированное время, реализовав пенальти.

Но затем «Ростов» стал очень нестабилен: после ничьей с «Зенитом» последовали разгром от «Крыльев Советов» в Самаре (1:5), выигрыш у «Рубина» (3:0) на своем поле и новое крупное поражение от «Сочи» (0:4) в гостях.

Далее подопечные Карпина проиграли еще две встречи — в гостях «Пари НН» (0:1) и на своем поле «Динамо» (1:2).

В предыдущей встрече южане были близки к тому, чтобы вспомнить вкус побед, но упустили свое преимущество в два мяча в гостевом матче в Калининграде. До перерыва гости забили два гола усилиями Даниила Уткина и Егора Голенкова, сохраняли такой гандикап до 86-й минуты, но умудрились за короткое время пропустить дважды и в итоге довольствовались только одним очком.

Куда лучше дела обстоят у «Ростова» в Кубке России: после четырех туров группового этапа «желто-синие» занимают первое место, имея в своем активе восемь очков.

Перед игрой с ЦСКА «Ростов» проводил гостевой кубковый матч против казанского «Рубина» и добился победы в серии пенальти.

Безусловно, то, что «Ростов» штормит в этом сезоне, связано с потерей одного из лидеров Максима Осипенко. Центральный защитник провел только два матча в чемпионате и затем выбыл из-за травмы. Без него оборону приходится латать совсем молодыми игроками? и пока они не отличаются стабильностью.

В атаке у ростовчан прежний лидер — Николай Комличенко в текущем чемпионате отличился уже трижды и является лучшим снайпером своей команды.

Прогноз на матч Зенит – Локомотив

ЦСКА

У ЦСКА схожие с «Ростовом» проблемы — команда Владимира Федотова может разгромить «Локомотив», но потерять очки дома с «Крыльями Советов».

С такими результатами армейцы занимают седьмое место с двенадцатью очками, отставая от лидера, «Краснодара», на шесть баллов.

Москвичи начали чемпионат с гостевого поражения от «Урала» (1:2), но в последующих трех играх взяли девять очков, обыграв «Ахмат» (2:3), «Локомотив» (4:1) и «Сочи» (3:1).

После этого ЦСКА выдал четырехматчевую серию без побед. Сначала было поражение в дерби от «Динамо» (1:2), а затем три подряд ничьих — с «Оренбургом» (1:1), «Зенитом» (1:1) и «Крыльями Советов» (2:2).

Если в матче с «Зенитом» армейцы упустили победу, пропустив на последних минутах, то в игре с самарцами хозяевам пришлось спасаться после 0:2. Да еще и в меньшинстве — на 62-й минуте был удален Виллиан Роша. Однако команде Федотова хватило воли, и Антон Заболотный и Федор Чалов принесли армейцам хотя бы одно очко.

Заболотный и Чалов — лучшие бомбардиры ЦСКА: на данный момент оба нападающих забили по пять голов.

Ростов — ЦСКА: история личных встреч

Предыдущий раз соперники встречались в заключительном туре прошлого чемпионата, и тогда армейцы не оставили шансов ростовчанам, выиграв в Москве 4:1 и забив все голы еще в первом тайме.

В Ростове команды поделили очки, сыграв вничью 0:0.

До этого армейцы два года подряд увозили из Ростова-на-Дону три очка, одерживая победы с одниковым счетом 3:1.

А последняя победа «Ростова» дама была в 2020 году со счетом 3:2.

Ростов — ЦСКА: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom отдает предпочтение гостям: на победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 2.08, а на ростовчан — 3.63. Ничья оценивается в 3.48.

Скорее всего, армейцы не проиграют в Ростове-на-Дону, так что можно поставить на Х2 за 1.29.

Также должна пройти ставка ТБ 2 за 1.42.

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