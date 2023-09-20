Зенит — Локомотив: прогноз на матч 24 сентября 2023, Российская Премьер Лига

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Программу девятого тура чемпионата России по футболу украсит матч «Зенит» — «Локомотив». Команды сыграют 24 сентября в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» ожидаемо получил статус фаворита встречи. После поражения от «Динамо» в третьем туре сине-бело-голубые не проигрывают в чемпионате. В пяти турах четыре победы и ничья. У «Локомотива» наметился заметный спад в результатах и самой игре. В шести последних турах у команды всего две победы и обе победы над командами из нижней части турнирной таблице. В последней игре чемпионата «Локомотив» проиграл «Оренбургу».

В сезоне 2022/2023 «Зенит» дважды обыграл «Локомотив». На домашней арене подопечные Сергея Семака оказались сильнее 5:0, а в гостях победили 2:1. Всего в рамках чемпионата России команды сыграли 56 матчей. Небольшое преимущество по победам у команды из Санкт-Петербурга 19:14 при 23 ничьих. Разница голов 73:61 в пользу «Зенита». У «Локомотива» всего одна победа в 10 очных матчах в чемпионате России при четырех ничьих и пяти победах «Зенита». «Зенит» не проигрывает «Локомотиву» в семи играх. На домашней арене у сине-бело-голубых шесть побед, три ничьи и поражение. «Зенит» не проигрывает «Локомотиву» в пяти домашних встречах.

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Рекомендованная ставка: победа «Зенита», ИТБ1,5 «Зенита», ИТМ1,5 «Локомотива».

Зенит

 

В последней игре Кубка России «Зенит» обыграл «Ахмат» в серии пенальти. На выезде сине-бело-голубые неудачно начали первый тайм. К 14 минуте грозненцы вели в счете 2:0. Еще до перерыва «Зенит» не только сравнял счет, но и вышел вперед. Дубль оформил Иван Сергеев. Голы на 27 и 33 минутах. На 42 минуте отличился Матео Кассьера. Во втором тайме Владимир Ильин сравнял счет. «Зенит» оказался сильнее в серии пенальти 4:2.

В чемпионате России у команды пять побед, две ничьи и поражение. Разница голов 18:6. С 17 очками сине-бело-голубые расположились на втором месте. Отставание от «Краснодара» одно очко. У «Зенита» вторая оборона на старте чемпионата. Меньше пропускает только «Краснодар» — 3 гола.

Результаты «Зенита» в пяти играх:

  • Кубок России, «Ахмат» — «Зенит» 3:3, СП 2:4;
  • РПЛ, «Рубин» — «Зенит» 0:3;
  • Товарищеский, «Зенит» — «Сепахан» 4:1;
  • РПЛ, ЦСКА — «Зенит» 1:1;
  • Кубок России, «Балтика» — «Зенит» 1:0.

На официальном уровне у «Зенита» шесть побед, две ничьи и два поражения в 10 играх. Разница голов 20:10. На домашней арене у команды восемь побед, ничья и поражение. Разница голов 21:8.

Интересные статистические факты по игре «Зенита»:

  • Самые результативные игроки команды: Матео Кассьерра 8+1, Иван Сергеев 6+0, Клаудиньо 3+2, Вендел 2+2;
  • «Зенит» забивает более гола в 5 из 6 играх РПЛ;
  • «Зенит» не проиграл на домашней арене в 9 из 10 играх в РПЛ;
  • «Зенит» не проигрывает «Локомотиву» в 7 играх и 5 домашних матчах чемпионата;
  • В 4 из 5 домашних очных матчах «Зенит» забивает не менее 3 голов;
  • «Зенит» побеждает во втором тайме в 5 домашних матчах;
  • «Зенит» забивает во втором тайме в 6 играх;
  • «Зенит» забивает во втором тайме в 5 домашних очных встречах.

Под вопросом участие в матче Андрея Мостового. В лазарете находится молодой полузащитник Дмитрий Васильев.

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Локомотив

 

В кубковой игре в Екатеринбурге «Локомотив» не сумел продлить голевую серию. Сперва голевая серия прервалась в домашних встречах, теперь и в гостевых. Основное время игры с «Уралом» завершилось вничью 0:0. В серии пенальти успешнее оказались екатеринбуржцы.

В рамках РПЛ у столичного клуба нулевая разница голов. 13 забито и 13 пропущено. В топ-11 РПЛ команда пропускает больше всех. Столько же пропущено у «Динамо» и «Оренбурга». В восьми турах у красно-зеленых три победы, три ничьи и два поражения. С 12 очками команда на восьмом месте в турнирной таблице.

Результаты «Локомотива» в пяти последних встречах:

  • Кубок России, «Урал» — «Локомотив» 0:0, СП 4:2;
  • РПЛ, «Локомотив» — «Оренбург» 0:2;
  • РПЛ, «Локомотив» — «Балтика» 3:2;
  • Кубок России, «Ростов» — «Локомотив» 2:1;
  • РПЛ, «Сочи» — «Локомотив» 0:1.

На официальном уровне у столичного клуба четыре победы, две ничьи и четыре поражения в 10 встречах. Разница голов 13:13. На чужом поле у красно-зеленых четыре победы, три ничьи и три поражения. Разница голов 15:12.

Интересные статические факты по игре «Локомотива»:

  • Самые результативные игроки команды — Наир Тикнизян 4+0, Артем Дзюба 2+2, Максим Глушенков 2+2, Сергей Пиняев 1+3;
  • В 7 из 10 гостевых матчах забивали обе команды;
  • Обе команды забивают в 8 из 10 матчах «Локомотива» в чемпионате;
  • На выезде команда не проигрывает в РПЛ в 12 из 13 матчах;
  • «Локомотив» не забивает более гола в 5 из 7 очных гостевых встречах;
  • «Локомотив» забивает во втором тайме в 4 гостевых играх РПЛ;
  • «Локомотив» не обыгрывает «Зенит» в 9 играх во всех турнирах.

В лазарете команды находится Станислав Макгеев. Остальные готовы сыграть.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Зенит — Локомотив

 

Сине-бело-голубые получили статус фаворита игры. «Зенит» не проигрывает в пяти турах чемпионата, выиграв четыре игры на этой дистанции. «Локомотив» не может обыграть «Зенит» уже в девяти официальных матчах.

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Локомотив» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Зенита» — 1,46;
  • Ничья — 4,56;
  • Победа «Локомотива» — 7,12;
  • ТБ2,5 — 1,55;
  • ТМ2,5 —2,46;
  • «Обе забьют — да» — 1,80;
  • «Обе забьют — нет» — 2,02.

«Зенит» стремительно сокращает отставание от лидирующего «Краснодара». Команды разделяет всего одно очко. Команда Сергея Семака улучшила не только результаты, но и саму игру. «Зенит» стал больше забивать и достаточно мало пропускает. В 4 из 5 играх «Зенит» забивал более гола. «Локомотив» растерял ту форму, которая была у команды на финише прошлого сезона. Красно-зеленые идут в середине турнирной таблице. Набранные очки даются с большим трудом. Сейчас появились проблемы и с забитыми мячами. «Локомотив» не забивает в двух играх кряду. В текущем чемпионат у красно-зеленых три победы и все победы над командами из зоны вылета и стыковых матчей. Основная ставка на матч — победа «Зенита» с коэффициентом 1,46 по линии букмекерской конторы BetBoom. Привлекательно выглядит ставка на ИТБ2 «Зенита» за 1,76. Как минимум три гола команда забивает «Локомотиву» в 4 из 5 очных матчах на домашней арене.

Где смотреть матч Зенит – Локомотив

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Зенит – Локомотив
Дата проведения
24 сентября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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