В воскресенье, 24 сентября, сыграют Зенит и Локомотив в 9 туре РПЛ 2023/2024.

Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации!

Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – Локомотив

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Зенит: все новости

Локомотив: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Прогноз на матч Зенит – Локомотив