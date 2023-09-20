Где смотреть Зенит – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 24 сентября
В воскресенье, 24 сентября, сыграют Зенит и Локомотив в 9 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Локомотив
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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