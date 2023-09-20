Роналду хотят пригласить на рестлинг в Саудовской Аравии в качестве гостя. WWE надеется повысить престиж мероприятия Crown Jewel 2023

Теги Криштиану Роналду бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд рестлинг WWE Футбол

Криштиану Роналду может попасть на рестлинг в Саудовской Аравии.

WWE собирается в конце года провести на Ближнем Востоке мероприятие под названием Crown Jewel 2023. Как передает As, руководство промоушена надеется, что при помощи форварда «Аль-Насра» удастся повысить престиж шоу.

В случае, если португалец согласится посетить Crown Jewel 2023 в качестве гостя, ему будет выплачена значительная сумма.

UFC объединился с рестлингом – купили промоушен WWE. Что об этом важно знать?

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mesut Ozil 11
Ответ хавбек+
уже и амеры потянулись на восток)) эффект первооткрывателя
Они уже года 3-4 в Аравий это шоу проводят, так что эффекта тут нет
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
человек-муравей человек-физрук
Роналду умеет симулировать лучше любого рестлера
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ человек-муравей человек-физрук
Роналду умеет симулировать лучше любого рестлера
И когда рефери не свистел фол, то делал удивлённое лицо прям как рэстлеры
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ хавбек+
уже и амеры потянулись на восток)) эффект первооткрывателя
Фанаты роналду это какой то нескончаемый кринж.
Этот турнир проводился еще за долго до приезда роналду, какой еще эффект?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий