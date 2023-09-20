Роналду хотят пригласить на рестлинг в Саудовской Аравии в качестве гостя. WWE надеется повысить престиж мероприятия Crown Jewel 2023

Криштиану Роналду может попасть на рестлинг в Саудовской Аравии.

WWE собирается в конце года провести на Ближнем Востоке мероприятие под названием Crown Jewel 2023. Как передает As, руководство промоушена надеется, что при помощи форварда « » удастся повысить престиж шоу.

В случае, если португалец согласится посетить Crown Jewel 2023 в качестве гостя, ему будет выплачена значительная сумма.

UFC объединился с рестлингом – купили промоушен WWE. Что об этом важно знать?

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