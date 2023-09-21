Эрик тен Хаг: «Забивая 3 гола «Баварии», надо набирать хоть очко. Сейчас многое против «МЮ», и только мы сами можем привлечь удачу, все исправить»

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» следовало играть с «Баварией» (3:4) внимательнее.

«Присутствует разочарование, мы должны сохранять концентрацию. Когда забиваешь три гола «Баварии», надо набирать хотя бы очко.

Сейчас такой период, когда многое работает против нас. Мы должны сами привлечь удачу. В последних трех матчах мы встречались с отличными командами.

Здорово, что взял вину на себя, но это касается всей команды. Ошибки случаются, но важно, чтобы реагировала вся команда. Если один игрок ошибается, надо двигаться дальше, забыть про это. Команда должна верить, что всегда способна все исправить. И сегодня мы это продемонстрировали.

Важен каждый матч. Мы должны сами привлечь удачу, никто в этом деле не поможет. Надо сохранять концентрацию и не позволять сопернику забивать. Дело не в ошибке, а в том, что сопернику было легко пробить.

Только мы можем все исправить, я в том числе. Все в наших руках – и только наших», – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports.

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