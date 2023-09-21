Эрик тен Хаг: «Забивая 3 гола «Баварии», надо набирать хоть очко. Сейчас многое против «МЮ», и только мы сами можем привлечь удачу, все исправить»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» следовало играть с «Баварией» (3:4) внимательнее.

«Присутствует разочарование, мы должны сохранять концентрацию. Когда забиваешь три гола «Баварии», надо набирать хотя бы очко.

Сейчас такой период, когда многое работает против нас. Мы должны сами привлечь удачу. В последних трех матчах мы встречались с отличными командами.

Здорово, что Онана взял вину на себя, но это касается всей команды. Ошибки случаются, но важно, чтобы реагировала вся команда. Если один игрок ошибается, надо двигаться дальше, забыть про это. Команда должна верить, что всегда способна все исправить. И сегодня мы это продемонстрировали.

Важен каждый матч. Мы должны сами привлечь удачу, никто в этом деле не поможет. Надо сохранять концентрацию и не позволять сопернику забивать. Дело не в ошибке, а в том, что сопернику было легко пробить.

Только мы можем все исправить, я в том числе. Все в наших руках – и только наших», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

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55 комментариев

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Роман
"Здорово, что Онана взял вину на себя, но это касается всей команды"

😂😂😂 Физрук на себя никакую ответственность взять не хочет? Что команда плохо играла в целом, могли пропустить и больше.
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Борис Энгельгардт
жаль что следующий матч против аутсайдера, после которого он конечно же распетушится и будет говорить что всё исправил
+20
-7
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Любезный Коссутий
откровенно разочаровывает Эрик - были определенные надежды после первого сезона, но нынешний сезон пока полностью провален. и даже большое количество травм не служит оправданием, ибо даже доступные игроки, типа Мартинеса, Рэшфорда, Каземиро и Бруну, находятся в отвратительной форме.
+15
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MVL
Ответ Harryck
Только вернулся из бара, все болельщики "Баварии" там плевались от игры и ошибок. "МЮ" на самом деле был очень даже неплох по игре, учитывая все проблемы. Валидольный, но в целом интересный матч, хоть я и крайне разочарован. В любом случае не смотрел игры "МЮ" последние, но сегодня я не увидел ничего плохого, учитывая травмы. Думаю Тен Хаг еще заслуживает шанса.
Ой да ладно, Бавария даже не напрягалась сильно. Для победы более чем хватило.
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Today I feel Qatari
Я же говорил, что он эти три гола себе еще в актив запишет. А потом, когда его уволят, будет как Ван Гал рассказывать сказки как он почти построил МЮ своей мечты и доминировал на Альянц Арене. И следящие за футболом по флешскору может быть ему даже поверят :)
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Today I feel Qatari
Ответ Street Fighter
Сейчас действительно многое против МЮ. И многие. Видимо, даже свои же фанаты. Вам не стыдно? Вы забыли сезон 21/22? Эту команду Рангника? Которая набрала меньше очков чем МЮ при Мойесе, и закончили чемпионат с отрицательной(или нулевой, точно не помню уже) разницей мячей. В тот год МЮ чуть ли не все антирекорды свои обновил. И вот эту разобранную команду Эрик поднял на 3-е место, взял первый для клуба трофей за 6 лет, вывел в финал другого кубка. Я вообще не понимаю, что происходит в комментариях , как же так? Вы о чем думаете? Вы кем собрались Тен Хага менять сейчас?
Каждый тренер МЮ после Ферги берет убитую команду после предшественника и затаскивает ее в ЛЧ. Что тут Тен Хаг сделал мегаособенного по сравнению с тем же Сульшером, который был безжалостно уволен спустя два месяца после сезона где занял второе место и играл в финале еврокубка? И следующий тренер после лысого тоже затащит нас в ЛЧ, даже не сомневаюсь
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Манковский
Как пропуская 4 можно иметь наглости чтобы заявлять про претендование на 1 очко?
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Заур Алиев
З гола в ворота Баварии это скорее "заслуга" обороны Баварии, а так в целом по игре МЮ выглядел как любительская команда, когда забивал Гнабри это было уровень дворового футбола, хотя во дворе в защите играют гораздо надёжнее.
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The Viewer
Самые беспомощные 3:4, которые я видел.
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Harryck
Ответ MVL
Ой да ладно, Бавария даже не напрягалась сильно. Для победы более чем хватило.
В том то и дело, что меня бесит, что они не напрягались. У команды потенциал намного выше, тем более, что мы привыкли к более доминирующей игре от "Баварии" и моментами, когда включали привычный прессинг так оно и было, но случалось этой редко. "МЮ" в нужные моменты разрезал расхлябанную опорную линию и оборону "Баварии" в два паса буквально, нельзя так играть в первом матче дома против главного соперника по группе.
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#SharkTeam
Ответ Борис Энгельгардт
жаль что следующий матч против аутсайдера, после которого он конечно же распетушится и будет говорить что всё исправил
А если и там ?...
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Today I feel Qatari
Ответ Artmann
Он бы лучше подумал, сколько очков "надо" набирать, пропуская от Баварии четыре.)
Надеялся на бонусное, как в регби
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CJ7
Мда, столько придется разгребать после него новому тренеру. Не скоро мы увидим МЮ здорового человека
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MVL
Забивая 3 Баварии, 4 не пропускать бесполезно.
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QWertY
Да отлично МЮ сыграл против Баварии на Альянц Арене. Бчк в прошлом году вообще 3 безответных там получила. Давно для юзеров стало позором проиграть мюнхенцам с разницей в один гол?

Upd: пардон, бчк 3 получила на спотифае, а на альянце отделалась двумя мячами
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курский вокзал. стою
Ты сам против МЮ🤦🏼‍♂️
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madaev
Так одна из вещей, что против МЮ это ты
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Любезный Коссутий
Ответ kaka10
не знаю, отчего вы все так на этого Рашфорда молитесь обычный выскочка, который способен месяц-полтора в сезоне показывать приличную игру. Игра МЮ полностью зависит от Бруну и Каземиру. Если первый смастерит атаку, то забили. Если второй решил подчищать за всеми, то на 0 играет команда
Каземиро выглядит поправившимся килограмма на 3-4, Бруну выглядит как будто провел отпуск не на пляжах Ибицы, а в каменоломнях Португалии.
в любом случае, эти игроки явно измотаны, как и вся команда, в целом, и почему Тен Хаг подвел их к сезону в таком состоянии - большой вопрос.
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kaka10
Ответ Любезный Коссутий
откровенно разочаровывает Эрик - были определенные надежды после первого сезона, но нынешний сезон пока полностью провален. и даже большое количество травм не служит оправданием, ибо даже доступные игроки, типа Мартинеса, Рэшфорда, Каземиро и Бруну, находятся в отвратительной форме.
не знаю, отчего вы все так на этого Рашфорда молитесь

обычный выскочка, который способен месяц-полтора в сезоне показывать приличную игру. Игра МЮ полностью зависит от Бруну и Каземиру. Если первый смастерит атаку, то забили. Если второй решил подчищать за всеми, то на 0 играет команда
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MVL
Ответ Harryck
В том то и дело, что меня бесит, что они не напрягались. У команды потенциал намного выше, тем более, что мы привыкли к более доминирующей игре от "Баварии" и моментами, когда включали привычный прессинг так оно и было, но случалось этой редко. "МЮ" в нужные моменты разрезал расхлябанную опорную линию и оборону "Баварии" в два паса буквально, нельзя так играть в первом матче дома против главного соперника по группе.
У Баварии все в порядке, находят свою игру, просто штормит маленько от прошлого сезона, плюс вратарь средний.
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Алексей Муравьёв
Лысый в одном шаге от отставки, удивительные вещи рассказывает! Нанана, четкий развод от Интера)))
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Марат Романов
Ответ QWertY
Да отлично МЮ сыграл против Баварии на Альянц Арене. Бчк в прошлом году вообще 3 безответных там получила. Давно для юзеров стало позором проиграть мюнхенцам с разницей в один гол? Upd: пардон, бчк 3 получила на спотифае, а на альянце отделалась двумя мячами
Дело не в счёте,по игре очевидно мю как был никакой так и есть.И это в игре против далеко не самой сильной Баварии
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Today I feel Qatari
Ответ QWertY
А потом ты будешь рассказывать, что Тен Хаг после 3 места и трофея в виде КАЛа был безжалостно уволен, а МЮ пригласил физрука «актуальный тренер». И так каждый раз🤣 А, еще добавишь, что не хейтил Тен Хага, а наооборот поддерживал его, как ты мне заливал на счет Сульшера😂
"Трофея в виде кала" это ты хорошо выразился, респект
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Street Fighter
Ответ Today I feel Qatari
Каждый тренер МЮ после Ферги берет убитую команду после предшественника и затаскивает ее в ЛЧ. Что тут Тен Хаг сделал мегаособенного по сравнению с тем же Сульшером, который был безжалостно уволен спустя два месяца после сезона где занял второе место и играл в финале еврокубка? И следующий тренер после лысого тоже затащит нас в ЛЧ, даже не сомневаюсь
Слушай, я по общению с тобой чувствую, что ты не агрессивный школьник какой то, а взрослый чувак, который давно болеет за МЮ и видел воочию все те победы САФа, но давай я тебе так скажу. Я понимаю, что тебя задолбало то, что происходит с клубом последние 10 лет. Ты думаешь меня нет? Я точно так же недоволен. Но я верю в нашего тренера. Такого скачка как между сезонами 21/22 и 22/23 хотя бы чисто статистически ещё не было за этот период. И лично мне это внушает оптимизм. Я согласен дать голландцу время. Обосрать всегда можно успеть. Я Жозе тоже так хейтил тут на этом сайте, когда он тренировал МЮ. И Ван Гала тоже. А в этого товарища я верю
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QWertY
Ответ Today I feel Qatari
"Трофея в виде кала" это ты хорошо выразился, респект
Какой клуб, такой и трофей☝🏻
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