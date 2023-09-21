Тен Хаг проиграл три матча подряд во главе «МЮ». Последняя такая серия была у Сульшера в 2019-м
Эрик тен Хаг – первый тренер «МЮ» с 2019 года, проигравший три игры подряд.
«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» (3:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Нидерландский специалист стал первым тренером манкунианцев с 2019 года, который проиграл три игры подряд во всех турнирах.
Подобная серия была зафиксирована у «Манчестер Юнайтед» при тренере Оле-Гуннар Сульшере в апреле 2019 года. Тогда «МЮ» проиграл «Барселоне» (0:3), «Эвертону» (0:4) и «Ман Сити» (0:2).
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Это вам не Сульшер ,который и Сити обыгрывал на Этихаде и пытался на Олд Траффорде что-то делать бггг
Там вся команда такие акробаты )
Ливерпуль самый титулованный клуб Англии
Я горд болеть за лучший клуб мира
Но если представить, то наверно пропустили бы столько же, проста забили бы меньше и счет был бы 4-1 или около того.
Потом прийдет условный Энрике и будет еще хуже и будем писать «Это вам не 7Хаг»)))
Илюша, следи за своей командой иди лучше, она по четвергам-пятницам играет кстати