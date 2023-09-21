Тен Хаг проиграл три матча подряд во главе «МЮ». Последняя такая серия была у Сульшера в 2019-м

Эрик тен Хаг – первый тренер «МЮ» с 2019 года, проигравший три игры подряд.

« » уступил «Баварии» (3:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Нидерландский специалист стал первым тренером манкунианцев с 2019 года, который проиграл три игры подряд во всех турнирах.

Подобная серия была зафиксирована у «Манчестер Юнайтед» при тренере в апреле 2019 года. Тогда «МЮ» проиграл «Барселоне» (0:3), «Эвертону» (0:4) и «Ман Сити» (0:2).

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