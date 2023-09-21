Тен Хаг проиграл три матча подряд во главе «МЮ». Последняя такая серия была у Сульшера в 2019-м

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг – первый тренер «МЮ» с 2019 года, проигравший три игры подряд.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» (3:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Нидерландский специалист стал первым тренером манкунианцев с 2019 года, который проиграл три игры подряд во всех турнирах.

Подобная серия была зафиксирована у «Манчестер Юнайтед» при тренере Оле-Гуннар Сульшере в апреле 2019 года. Тогда «МЮ» проиграл «Барселоне» (0:3), «Эвертону» (0:4) и «Ман Сити» (0:2).

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59 комментариев

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Борис Энгельгардт
вратарь пустил 14 голов за 6 игр..... четырнадцать!)
+39
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llolishe
Наконец-то у Манчестер Юнайтед нормальный тренер
Это вам не Сульшер ,который и Сити обыгрывал на Этихаде и пытался на Олд Траффорде что-то делать бггг
+37
-13
+24
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Роман
Бавария играла легко. Сколько опасных моментов было, штанг. У МЮ шальные залетели, но как не было игры, так и нет.
+19
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Zlatan Ibra
Сольскьяер хотя бы тренер, а Тен Хаг - офис-менеджер, полки правит, высоту газона измеряет, правильную бумагу заказывает.
+17
-9
+8
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Диер Ташкент
Учитывая все проблемы с составом разгромно не проиграли. Это уже успех, как бы это смешно не звучало. Но игра конечно в плане розыгрыша оставляет желать лучшего. В этом плане к ТХ очень много вопросов пока. Хотя бы в конце получилось двушку забить. 4:3 не такой уж плохой результат
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Сергей Максимюк
Ответ Джони Две Куртки
пока балласт не сбросят и любой другой тренер будет так проваливаться. Пелестри показал, что он ещё сырой (чисто для ротации). Эриксен тоже балласт пешеходный и не способный нормально свою зону держать. Каземиро, с ним вообще не понятно( очень много брака в его игре). правый фланг защиты нужн срочно менять (когда будет возможность). в итоге центр у МЮ очень очень слабый
сколько можно сбрасывать балласт? каждый тренер вроде бы начинает этот цикл и получается что набирает себе нового балласта?
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Shumi-jr
Ответ Борис Энгельгардт
вратарь пустил 14 голов за 6 игр..... четырнадцать!)
Ну, тут на вратаря пенять особо глупо.
Там вся команда такие акробаты )
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llolishe
Ответ SegaYasch
Ммм, болельщик Ливерпуля тут как тут Илюша, следи за своей командой иди лучше, она по четвергам-пятницам играет кстати
Ну и хорошо)
Ливерпуль самый титулованный клуб Англии
Я горд болеть за лучший клуб мира
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Джони Две Куртки
Ответ Сергей Максимюк
сколько можно сбрасывать балласт? каждый тренер вроде бы начинает этот цикл и получается что набирает себе нового балласта?
хочешь прикол балласт ещё со времён Луи Ван Галя до сих пор в клубе есть. Марсиаль (да сегодня выйдя на замене он был хорош) . и таких целая куча. у МЮ огромные проблемы особенно в руководстве. и дальше идёт по цепочки.
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The Best
Ответ Диер Ташкент
Учитывая все проблемы с составом разгромно не проиграли. Это уже успех, как бы это смешно не звучало. Но игра конечно в плане розыгрыша оставляет желать лучшего. В этом плане к ТХ очень много вопросов пока. Хотя бы в конце получилось двушку забить. 4:3 не такой уж плохой результат
Потому что Бавария сама сыграла так себе (как бы это тоже странно не звучало),и при этом моментов у немцев было много.Спокойно могли ещё 2 гола забить,в то же время МЮ забил практически всё что создал но у Баварии с позицией вратаря проблемы поэтому было ожидаемо что пропустят,ну и сами немцы немного расслабились после 3:1.Как нейтральный фанат получил огромное удовольствие от матча,побольше бы таких противостояний
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Тохир Анваров
такая серия будет и у следующего тренера пока Глейзеры владеют клубом
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Джони Две Куртки
Ответ Nickolay Lyskov
То ли дело при де Хеа, да? Если б не Давид, все игры бы выиграли, при том что забивали только по большим праздникам. И в защите монстрячья непроходимая связка Мага-Витя. Там же вообще по воротам не били, правда? 10-14 ударов за игру, не более того.
при помощи Давида(и одного холодильника) МЮ в финал не смог выйти ЛЕ
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Nickolay Lyskov
Ответ Shumi-jr
Ну, тут на вратаря пенять особо глупо. Там вся команда такие акробаты )
То ли дело при де Хеа, да? Если б не Давид, все игры бы выиграли, при том что забивали только по большим праздникам. И в защите монстрячья непроходимая связка Мага-Витя. Там же вообще по воротам не били, правда? 10-14 ударов за игру, не более того.
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Jeremy Fraser
Ответ FootyfanaticRM
Вроде проблема была в Роналду,не?
Вот хз конечно, но боюсь даже подумать, что было бы, если бы еще Роналду остался бы и играл сегодня, тк думал, что хуже быть не может.
Но если представить, то наверно пропустили бы столько же, проста забили бы меньше и счет был бы 4-1 или около того.
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курский вокзал. стою
Ответ llolishe
Наконец-то у Манчестер Юнайтед нормальный тренер Это вам не Сульшер ,который и Сити обыгрывал на Этихаде и пытался на Олд Траффорде что-то делать бггг
Мне кажется, эти комменты можно писать после любого тренера в мю😂
Потом прийдет условный Энрике и будет еще хуже и будем писать «Это вам не 7Хаг»)))
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SegaYasch
Ответ llolishe
Наконец-то у Манчестер Юнайтед нормальный тренер Это вам не Сульшер ,который и Сити обыгрывал на Этихаде и пытался на Олд Траффорде что-то делать бггг
Ммм, болельщик Ливерпуля тут как тут
Илюша, следи за своей командой иди лучше, она по четвергам-пятницам играет кстати
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QWertY
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Самое смешное, что сейчас Тен Хага поливают те же люди, который делали это с Артетой, а сейчас они восторгаются испанцем. По-моему пример Микеля должен был открыть глаза всем, что тренерам надо давать время, а не увольнять после первого же спада и клеймить физруками
Да тут Артетку только ленивый не называл физруком, включая теперешнего персофана Микеля юзера ФанатаСпорта1)
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Nickolay Lyskov
Ответ Джони Две Куртки
при помощи Давида(и одного холодильника) МЮ в финал не смог выйти ЛЕ
Это в игре, когда надо было забивать, но, почему-то, опять не забили? Хреново в нападении Давид сыграл. А не в первом матче полуфинала почти все решилось, когда даже свои забивали Давиду?
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Vadia
Ответ Рита Ктинидина
Может и Сульшер не такой уж и рыбак был) при нём хотя бы 7:0 не было...
Всего то 5 от Ливерпуля отгребали.
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Андрюха с района
Лютый физрук)
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Джони Две Куртки
будь сегодня Антони на месте, а не Пелестри игра тоже могла быть по другому.
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Street Fighter
Ответ Zlatan Ibra
Сольскьяер хотя бы тренер, а Тен Хаг - офис-менеджер, полки правит, высоту газона измеряет, правильную бумагу заказывает.
Голландец принял мертвую команду после Рангника, которая закончила чемпионат с отрицательной разницей мячей. И поднял её в ЛЧ, чтобы играть этот несчастный сегодняшний матч. А ещё выиграл трофей, первый с 2017. Как вы можете так говорить?
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Рита Ктинидина
Может и Сульшер не такой уж и рыбак был) при нём хотя бы 7:0 не было...
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MVL
Ответ Джони Две Куртки
пока балласт не сбросят и любой другой тренер будет так проваливаться. Пелестри показал, что он ещё сырой (чисто для ротации). Эриксен тоже балласт пешеходный и не способный нормально свою зону держать. Каземиро, с ним вообще не понятно( очень много брака в его игре). правый фланг защиты нужн срочно менять (когда будет возможность). в итоге центр у МЮ очень очень слабый
У МЮ одна проблема - тренер.
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SergioRamos92
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Николя Пепе за 80 миллионов не далеко ушел)
Пепе еще при Эмери купили
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