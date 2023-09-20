«МЮ» проиграл 4 из 6 матчей сезона. Манкунианцы уступили трижды подряд впервые при тен Хаге
«Манчестер Юнайтед» проиграл больше половины матчей в нынешнем сезоне.
Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущих двух играх были поражения от «Арсенала» и «Брайтона» с одинаковым счетом – 1:3.
Манкунианцы проиграли трижды подряд впервые под руководством нидерландца.
Всего у «МЮ» 4 поражения за 6 матчей сезона. Далее он встретится с «Бернли» – это произойдет 23 сентября.
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Очень плохая игра Баварии,если бы играли как обычно ,прошлись бы катком со счетом 6-1.Только Киммих демонстрировал класс
В этом клубе в принципе всем насрать друг на друга.
Это как вчерашний матч Милан-Ньюкасл. Вроде очко увезли англичане, но игра нулевая полностью.
Так и здесь, МЮ был полностью уничтожен и переигран, англичане смотрелись ужасно, благо Бавария на расслабоне была …