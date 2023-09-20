«Манчестер Юнайтед» проиграл больше половины матчей в нынешнем сезоне.

Команда Эрика тен сегодня уступила «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущих двух играх были поражения от «Арсенала» и «Брайтона» с одинаковым счетом – 1:3.

Манкунианцы проиграли трижды подряд впервые под руководством нидерландца.

Всего у «МЮ» 4 поражения за 6 матчей сезона. Далее он встретится с «Бернли» – это произойдет 23 сентября.

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