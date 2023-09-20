«МЮ» проиграл 4 из 6 матчей сезона. Манкунианцы уступили трижды подряд впервые при тен Хаге

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл больше половины матчей в нынешнем сезоне.

Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущих двух играх были поражения от «Арсенала» и «Брайтона» с одинаковым счетом – 1:3.

Манкунианцы проиграли трижды подряд впервые под руководством нидерландца.

Всего у «МЮ» 4 поражения за 6 матчей сезона. Далее он встретится с «Бернли» – это произойдет 23 сентября.

Жуткая ошибка Онана! И «МЮ» сразу сломался

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71 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Счёт вроде говорит о равной игре, но по игре Бавария была на голову сильней, могла спокой но забить 6-7 за матч, МЮ включился в концовке, но даже тогда ощущение был что Бавария всё контролирует
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Alex1104
Ответ Фёдор Кузнецов
Счёт вроде говорит о равной игре, но по игре Бавария была на голову сильней, могла спокой но забить 6-7 за матч, МЮ включился в концовке, но даже тогда ощущение был что Бавария всё контролирует
Не понимаю, кто минусует. Реально Бавария играла легко.
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Ложный Латераль
Дайте Тен Хагу время и он перепишет все антирекорды МЮ
+35
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+26
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Bayern777
Такая бесхребетная команда не должна играть в таком топ клубе как МЮ.Просто ни одной жк не считая словесной стычки,не было отбора,рвения вообще ничего!!!провожали взглядом соперников.
Очень плохая игра Баварии,если бы играли как обычно ,прошлись бы катком со счетом 6-1.Только Киммих демонстрировал класс
+26
-5
+21
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Ложный Латераль
В соседних ветках люди на полном серьезе радуются, что не дали забить 8 голов)))
+21
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Ебздрогыч
Судя по последним трем матчам, он действительно 10Хаг
+11
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Нурбек Лесбеков
Походу завтра увольнения не будет! Эти тупые голы на последних минутах спасут задницу лысого! Игра ноль! Прессинг ноль! тен хаг УВОЛЬТЕ УЖЕ ЗБ!
+10
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+7
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red hikkikomori
Ответ Ложный Латераль
В соседних ветках люди на полном серьезе радуются, что не дали забить 8 голов)))
Никто не хочет становиться третьей игрушкой Баварии после Арсенала и Барсы)
+13
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Зизуха
поздравляю всех болельщиков мю с началом второго десятилетия без Ферги
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Someone from Internet
Ответ Манковский
Эриксен красавчик, потерял мяч, что привело к опасному удару. И чтобы этого не показалось мало, ещё через 15 секунд привёз рукой пенальти. Никакой ответственности ни за что. В этом клубе в принципе всем насрать друг на друга.
Ну и выражение лица у датчанина было явно наплевательским. Подумаешь, привёз пенальти
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**Iscander**
Ответ QWertY
Хорошо МЮ сегодня играл, с учетом всех проблем. Тен Хагу нужно дать время для постройки команды, как минимум два года.
И в Аякс Юнайтед переименовать сразу клуб, чего уж там.
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Alexander Yavriantz
Хоть в конце забили 2 гола, но обязаны были пропустить ещё один, чтобы Бавария таки выиграла. Можно было украсть очко же, эти провалы в обороне с начала сезона достали уже.
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Манковский
Ответ Bayern777
Такая бесхребетная команда не должна играть в таком топ клубе как МЮ.Просто ни одной жк не считая словесной стычки,не было отбора,рвения вообще ничего!!!провожали взглядом соперников. Очень плохая игра Баварии,если бы играли как обычно ,прошлись бы катком со счетом 6-1.Только Киммих демонстрировал класс
МЮ и сам бесхребетный как клуб.
+6
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Андрей Алешин
Ответ FortMinor
минхер тен Хаг, прошу на выход!
Нет уж, пусть останется на радость другим))
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Манковский
Эриксен красавчик, потерял мяч, что привело к опасному удару. И чтобы этого не показалось мало, ещё через 15 секунд привёз рукой пенальти. Никакой ответственности ни за что.

В этом клубе в принципе всем насрать друг на друга.
+3
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Someone from Internet
Зато влажная мечта ригоберсонга не сбылась. Не получилось уничтожить МЮ, как Бавария обычно вытворяет с Барсой))
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**Iscander**
Да ладно вам, на что надеялись? Это хорошо что МЮ заковырял 3 гола. Честно я ждал разгром, ну пойдёт, ждём новых подписаний из Аякса.
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llolishe
Хааг-В матче были хорошие моменты)
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Фёдор Кузнецов
Онана самый противоречивый игрок матча, с одной стороны несколько раз вытащил сложные мячи с другой ошибки при голах, несколько раз отбил перед собой в опасной ситуации
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Shumi-jr
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
Если судить по счету, то да.
Это как вчерашний матч Милан-Ньюкасл. Вроде очко увезли англичане, но игра нулевая полностью.
Так и здесь, МЮ был полностью уничтожен и переигран, англичане смотрелись ужасно, благо Бавария на расслабоне была …
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Геннадий Тимченко
Ответ Фёдор Кузнецов
Счёт вроде говорит о равной игре, но по игре Бавария была на голову сильней, могла спокой но забить 6-7 за матч, МЮ включился в концовке, но даже тогда ощущение был что Бавария всё контролирует
ща 10хаг выступит в своем ключе, что ещё пару-тройку голов МЮ мог забить и победить за явным преимуществом 🤣
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bubareska
Кимихх великолепную передачу на Теля выдал. Браво!
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ALMANAC
Под тен Хага сделали абсолютно всё. Выгнали легенду клуба, купили всех нужных голландцев, результата нет. Бавария сегодня доминировала, счёт не по игре.
+5
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Romanian_Daddy
Ответ zakariaagro
Как оказалось Де Хеа отличный вратарь был
Нет
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**Iscander**
Ответ usman703
А чего все на Тен Хага гонят? Он мб и не топ-тренер, но эти игроки на большее и не тянут
так он их сам подписывал, не?
+3
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