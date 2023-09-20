«Грандиозная ошибка Онана – это должен быть рядовой, легкий сэйв. Слабая игра вратаря». Экс-форвард Ирландии Моррисон о голе Сане

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Клинтон Моррисон Харри Кейн Лерой Сане Андре Онана Футбол

Клинтон Моррисон раскритиковал Андре Онана за ошибку при первом голе «Баварии» .

На 28-й минуте игры группового этапа Лиги чемпионов Лерой Сане, обменявшись передачами с форвардом Харри Кейном, из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Голкипер «Манчестер Юнайтед» в падении попытался остановить мяч, и от его рук тот залетел в сетку ворот.

«Ничего хорошего [не могу сказать] про Онана. Он допустил огромную ошибку!

Это должен был быть легкий, рядовой сэйв для Онана. Мяч просто скользнул у него под руками и попал в угол. Слабая игра вратаря. Грандиозная ошибка Онана!» – сказал бывший форвард сборной Ирландии.

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23 комментария

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Очки Дани Алвеса
Хотелось бы еще отметить, как Дэвис уничтожен великим Пельистри, про которого пел Тен Хаг.
Так уничтожен, что аж мяч у него из пустых выбил, сунув между ног
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Ложный Латераль
В топах был один коммент после второго и третьего тура АПЛ: "Две победы подряд и эти хейтеры исчезнут")) Все хуже и хуже.
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U
Онану даже особо не жалко, после той истории с криками. Карма.
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Парень со двора Шмурнова
Онана - вратарь неплохой, но было изначально понятно, что МЮ просто разводят и это дикая переплата. Взяв за копейки Зоммера, Интер максимально выиграл в этой трансферной игре.
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Helge
Типичный африканский вратарь
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Геннадий Тимченко
Ответ Парень со двора Шмурнова
Онана - вратарь неплохой, но было изначально понятно, что МЮ просто разводят и это дикая переплата. Взяв за копейки Зоммера, Интер максимально выиграл в этой трансферной игре.
10хаг выгнал де Хеа и купил (может через конторку сынишки) Онана... напоминает российский клубный футбол, где наемные работники в первую очередь думали как нагреть руки на входящих (исходящих) трансферах
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llolishe
Тихо не палите контору-в Манчестер Юнайтед еще не догадываются об этом
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Газонокосильщик Хави
короче. в Интере он норм стоял. думаю через год-ва можно его им в аренду отдать. потом он туда бесплатно перейдёт. а потом опять его купить у Интера. с погба уже проходили. чем чёрт не шутит
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denisques
Спасибо кэп
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Olimjon Nazarov
Что творить этот парень? В каждом матче его игра становится всё хуже и хуже
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rigobersong
Ответ CriminalJoint62
У МЮ столько травм, жаль Тен Хага, еще с группой не повезло. Как по мне, лучше проиграть Баварии чем выиграть у условного ПСВ
Тебе надо мотиватором работать:)🤣🤣🤣
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Геннадий Тимченко
10хаг выгнал де Хеа и купил (может через конторку сынишки) Онана... напоминает российский клубный футбол, где наемные работники в первую очередь думали как нагреть руки на входящих (исходящих) трансферах
Ой, не говорите ничего. Был Роналду - был хоть какой-то результат. Его откровенно выжили из команды, думали, сейчас попрет, а игры как не было, так и нет.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ложный Латераль
В топах был один коммент после второго и третьего тура АПЛ: "Две победы подряд и эти хейтеры исчезнут")) Все хуже и хуже.
Ну, там же, наверное, не было уточнения, чьи это будут победы?🤓
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Акира_1
Ответ Olimjon Nazarov
Что творить этот парень? В каждом матче его игра становится всё хуже и хуже
Ну хотя бы он не пропускает с центра больше. Уже плюс.
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Геннадий Тимченко
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ой, не говорите ничего. Был Роналду - был хоть какой-то результат. Его откровенно выжили из команды, думали, сейчас попрет, а игры как не было, так и нет.
сейчас, по прошествии времени, видно, что аналогичные проблемы у 10хага стали возникать и с другими футболистами... Роналду ушёл, хлопнув дверью, а вот Маге духу не хватает - сидит на лавке, испытывая серьезные психо-эмоциональные нагрузки
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Nik Yeremich
Алло, Де Хеа, продолжать не буду, вернись пажалуйста
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JealousNobody
1. Вышвырнуть 7хага и его мусор (антони, онана)
2. Вернуть Сульшера и набрать нормальных игроков.
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Amalfitano
Кстати, мне Онана напоминает период Боснича-Таиби в МЮ. Там такие ляпы были, что удивлялся как эти парни вообще играют на уровне АПЛ. Кстати, после МЮ они по моему больше и не играли в АПЛ.
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Amalfitano
8 июля я написал:

Ничего против ухода де Хеа не имею, но кого возьмут вместо него? Они уверены, что те кандидаты кого они рассматривают сильнее Давида? Я вот не уверен.

20 июля я написал:

Я старый зануда, но как не видел в Онане топового вратаря так и не вижу. Чтобы как-то осудить пыл глоров просто напомню про бывшего вратаря Челси Менди. Про него тоже много статей было. И тоже с кружочками и стрелками. И по-первости Менди вывозил. Что стало потом все знают.

А еще как аргумент ЗА уход Де Хеа мне написали о том, что он отыграл всего-то 18 сухих матчей, а в остальных пропустил целых 40 мячей. А тут хлопец пропустил 12 за 6 матчей. И ладно бы пропустил. Ошибка за ошибкой. Вот тебе и игрок Тен Хага.
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Lucky Luciano
Ноль седьмой меняет курс
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Крученые мячи Анри
Помните слова Онаны перед игрой?)) не говори гоп....
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