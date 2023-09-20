«Грандиозная ошибка Онана – это должен быть рядовой, легкий сэйв. Слабая игра вратаря». Экс-форвард Ирландии Моррисон о голе Сане

Клинтон Моррисон раскритиковал Андре Онана за ошибку при первом голе «Баварии» .

На 28-й минуте игры группового этапа Лиги чемпионов , обменявшись передачами с форвардом , из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Голкипер « » в падении попытался остановить мяч, и от его рук тот залетел в сетку ворот.

«Ничего хорошего [не могу сказать] про . Он допустил огромную ошибку!

Это должен был быть легкий, рядовой сэйв для Онана. Мяч просто скользнул у него под руками и попал в угол. Слабая игра вратаря. Грандиозная ошибка Онана!» – сказал бывший форвард сборной Ирландии.

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