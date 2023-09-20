«Грандиозная ошибка Онана – это должен быть рядовой, легкий сэйв. Слабая игра вратаря». Экс-форвард Ирландии Моррисон о голе Сане
Клинтон Моррисон раскритиковал Андре Онана за ошибку при первом голе «Баварии» .
На 28-й минуте игры группового этапа Лиги чемпионов Лерой Сане, обменявшись передачами с форвардом Харри Кейном, из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Голкипер «Манчестер Юнайтед» в падении попытался остановить мяч, и от его рук тот залетел в сетку ворот.
«Ничего хорошего [не могу сказать] про Онана. Он допустил огромную ошибку!
Это должен был быть легкий, рядовой сэйв для Онана. Мяч просто скользнул у него под руками и попал в угол. Слабая игра вратаря. Грандиозная ошибка Онана!» – сказал бывший форвард сборной Ирландии.
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Так уничтожен, что аж мяч у него из пустых выбил, сунув между ног
2. Вернуть Сульшера и набрать нормальных игроков.
Ничего против ухода де Хеа не имею, но кого возьмут вместо него? Они уверены, что те кандидаты кого они рассматривают сильнее Давида? Я вот не уверен.
20 июля я написал:
Я старый зануда, но как не видел в Онане топового вратаря так и не вижу. Чтобы как-то осудить пыл глоров просто напомню про бывшего вратаря Челси Менди. Про него тоже много статей было. И тоже с кружочками и стрелками. И по-первости Менди вывозил. Что стало потом все знают.
А еще как аргумент ЗА уход Де Хеа мне написали о том, что он отыграл всего-то 18 сухих матчей, а в остальных пропустил целых 40 мячей. А тут хлопец пропустил 12 за 6 матчей. И ладно бы пропустил. Ошибка за ошибкой. Вот тебе и игрок Тен Хага.