Хаманн об игре «Баварии» с «МЮ»: «Любой результат мюнхенцев хуже 2:0 или 3:0 сочтут разочаровывающим»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Дитмар Хаманн премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Дитмар Хаманн оценил шансы «Баварии» в матче с «Манчестер Юнайтед» 20 сентября.

«Интересно будет посмотреть. «Манчестер Юнайтед», возможно, уже не тот, что прежде, но все еще крупный клуб. Для «Баварии» это будет непростая игра, потому что от нее будут ждать победы. Любой результат хуже 2:0 или 3:0 будут считать разочаровывающим.

Ожидания могут оказать давление на игроков, особенно когда соперника представляют как андердога», – сказал бывший полузащитник мюнхенцев.

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9 комментариев

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Руслан1313
Я понимаю почти весь МЮ сейчас на больничном и всё не ладится с игрой, но вот хамить не надо
+12
-4
+8
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Lavinka
До добра такие разговоры обычно не доводят . Надеюсь игроки МЮ увидят это высказывание и оно их ещё сильнее замотивирует !
+8
-2
+6
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Владислав Бегагаев
Ответ Собиратель хаоса
Да, как будто это не Бавария недавно трешку в суперкубке пропустила. Поменьше бы самоуверенности.
какой самоуверенности, гений
он от лица Баварии говорит?
+3
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+3
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Магомед Саид Амирханов
МЮ - удачи!!!
+3
-1
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Resul Nebi
Чую звездюлей получат от MU
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Собиратель хаоса
Ответ Владислав Бегагаев
какой самоуверенности, гений он от лица Баварии говорит?
Хаманну поменьше бы самоуверенности
+1
0
+1
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Surviving
Ответ Lavinka
До добра такие разговоры обычно не доводят . Надеюсь игроки МЮ увидят это высказывание и оно их ещё сильнее замотивирует !
Бавария тут при чем? Он болтун и к Баварии не имеет никого отношения.
0
0
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