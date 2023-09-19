Хаманн об игре «Баварии» с «МЮ»: «Любой результат мюнхенцев хуже 2:0 или 3:0 сочтут разочаровывающим»

Дитмар Хаманн оценил шансы «Баварии» в матче с «Манчестер Юнайтед» 20 сентября.

«Интересно будет посмотреть. « », возможно, уже не тот, что прежде, но все еще крупный клуб. Для «Баварии» это будет непростая игра, потому что от нее будут ждать победы. Любой результат хуже 2:0 или 3:0 будут считать разочаровывающим.

Ожидания могут оказать давление на игроков, особенно когда соперника представляют как андердога», – сказал бывший полузащитник мюнхенцев.

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