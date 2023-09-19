Хаманн об игре «Баварии» с «МЮ»: «Любой результат мюнхенцев хуже 2:0 или 3:0 сочтут разочаровывающим»
Дитмар Хаманн оценил шансы «Баварии» в матче с «Манчестер Юнайтед» 20 сентября.
«Интересно будет посмотреть. «Манчестер Юнайтед», возможно, уже не тот, что прежде, но все еще крупный клуб. Для «Баварии» это будет непростая игра, потому что от нее будут ждать победы. Любой результат хуже 2:0 или 3:0 будут считать разочаровывающим.
Ожидания могут оказать давление на игроков, особенно когда соперника представляют как андердога», – сказал бывший полузащитник мюнхенцев.
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он от лица Баварии говорит?