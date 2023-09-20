Анчелотти о голе «Униону» на 94-й: «Таков дух футболки «Реала», он позволяет всегда сохранять веру»
Карло Анчелотти считает, что «Реалу» характерны победы в тяжелых матчах.
Сегодня мадридцы обыграли «Унион» в Лиге чемпионов благодаря голу Джуда Беллингема на 4-й добавленной минуте.
«Матч прошел так, как и планировалось: мы много владели мячом, соперник оборонялся низким блоком. Соперник не оставлял свободных зон, но мы пытались добиться своего. Да, мы могли забить раньше, но главное – что в итоге забили. Таков дух этой футболки, он позволяет нам всегда сохранять веру. Мы отдавали все силы до самого конца.
У Беллингема есть необходимое мастерство, но также и везение, хотя важно оказаться в нужном месте, как это было и в матче с «Хетафе». Когда он выбегает из второй линии, он действует умнее всех и пользуется своим мастерством.
В перерыве нам пришлось вносить некоторые изменения, и второй тайм мы провели лучше, потому что играли против соперника, который стал меньше прессинговать. Сил у него становилось чуть меньше, и у нас появлялись свободные зоны. Радует, что сегодня не пришлось отыгрываться», – сказал главный тренер «Реала».
«Реал» дважды лупанул по одной и той же семье на трибунах. Вот это точность!
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Награда нашла их
Ведь гол из везения пришел, а не из скилла или командного исполнения.