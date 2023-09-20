Анчелотти о голе «Униону» на 94-й: «Таков дух футболки «Реала», он позволяет всегда сохранять веру»

Теги Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти считает, что «Реалу» характерны победы в тяжелых матчах.

Сегодня мадридцы обыграли «Унион» в Лиге чемпионов благодаря голу Джуда Беллингема на 4-й добавленной минуте.

«Матч прошел так, как и планировалось: мы много владели мячом, соперник оборонялся низким блоком. Соперник не оставлял свободных зон, но мы пытались добиться своего. Да, мы могли забить раньше, но главное – что в итоге забили. Таков дух этой футболки, он позволяет нам всегда сохранять веру. Мы отдавали все силы до самого конца.

У Беллингема есть необходимое мастерство, но также и везение, хотя важно оказаться в нужном месте, как это было и в матче с «Хетафе». Когда он выбегает из второй линии, он действует умнее всех и пользуется своим мастерством.

В перерыве нам пришлось вносить некоторые изменения, и второй тайм мы провели лучше, потому что играли против соперника, который стал меньше прессинговать. Сил у него становилось чуть меньше, и у нас появлялись свободные зоны. Радует, что сегодня не пришлось отыгрываться», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» дважды лупанул по одной и той же семье на трибунах. Вот это точность!

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23 комментария

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ten Hag
Забавно, что хейтеры до последней секунды смотрели этот матч ;)
Награда нашла их
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corazón blanco
Дух веры в Родриго у Карло в крови. Никто не спорит, отличный игрок, но не идет у парня игра, не везет в завершении, выпусти Браима Диаса которому есть что и кому доказывать, но нет, до последнего будет тянуть с заменами Карло. Но хорошо то, что хорошо заканчивается.
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Очки Дани Алвеса
Красивые слова, конечно. Дух, все дела. Но по сути нужно что-то делать с реализацией, то ли просто зимой усилять линию, то ли пробовать найти молодого из академии. Хоселу нормальный таранный, но иногда прям не хватает его. Плюс Вини хз пока на сколько нет.
Ведь гол из везения пришел, а не из скилла или командного исполнения.
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Нос в муке
Ощущалось отсутствие топ центр напа в завершающих стадиях атак
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Killer_na_belom_barse$
Ответ ten Hag
Забавно, что хейтеры до последней секунды смотрели этот матч ;) Награда нашла их
и не говори, так приятно на душе от этого😌
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VuNePonimaete
Ответ ten Hag
Забавно, что хейтеры до последней секунды смотрели этот матч ;) Награда нашла их
Тен Хаг, у тебя там МЮ на дно летит, а ты на спортсе коменты пишешь?
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Виктор Емельянов
Дух футболки после матча?🤮
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Martin Naceri
Ожидал чуть больше от немцев,все таки в прошлом сезоне заслуженно в 4 ке были
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Иван Новиков
Спартак и Реал - братья по духу.
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ХавиГави_Паратрупер
Уже второй сезон у Карло сплошной пир духа🤓
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Artuom Batishev
Ответ corazón blanco
Дух веры в Родриго у Карло в крови. Никто не спорит, отличный игрок, но не идет у парня игра, не везет в завершении, выпусти Браима Диаса которому есть что и кому доказывать, но нет, до последнего будет тянуть с заменами Карло. Но хорошо то, что хорошо заканчивается.
Не удивлюсь, если и в следующей игре Родриго будет в старте... а Диаса продолжат мариновать на скамье...
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corazón blanco
Ответ Парень со двора Шмурнова
Родриго - мега талант и потенциально значительно более сильный игрок, чем тот же Вини. На новый уровень ему не позволяло выйти именно отсутствие постоянной стабильной игры в основе. Так что пускай наигрывает парня. Сегодня уж точно Родриго не был худшим на поле. Реально не повезло несколько раз.
Бесспорно, я также всегда об этом говорю, что котирую Родриго выше, чем Винисиуса. У него и техника и виденье поля и удар, все при нем. Да, ему не хватает стабильности, но иногда стоит как раз таки посадить на скамейку, чтобы игрок по-спортивному разозлился и засучив рукава стал еще более упорно работать на тренировках над своей реализацией.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ corazón blanco
Бесспорно, я также всегда об этом говорю, что котирую Родриго выше, чем Винисиуса. У него и техника и виденье поля и удар, все при нем. Да, ему не хватает стабильности, но иногда стоит как раз таки посадить на скамейку, чтобы игрок по-спортивному разозлился и засучив рукава стал еще более упорно работать на тренировках над своей реализацией.
Ну это не тот игрок, про которого можно говорить о недоработках на тренировках. Москва, как говорится, не сразу строилась, а Родри сегодня реально несколько раз тупо не повезло (ситуация со штангой и второй момент, где он пяткой прокинул немного неудобно под удар).
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Игорь Новиков
Ответ corazón blanco
Дух веры в Родриго у Карло в крови. Никто не спорит, отличный игрок, но не идет у парня игра, не везет в завершении, выпусти Браима Диаса которому есть что и кому доказывать, но нет, до последнего будет тянуть с заменами Карло. Но хорошо то, что хорошо заканчивается.
Думаю, Анчи хочет дать понять Родриго: я в тебя безоговорочно верю, ты основной теперь, давай твори.
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am!go
Ответ Очки Дани Алвеса
Красивые слова, конечно. Дух, все дела. Но по сути нужно что-то делать с реализацией, то ли просто зимой усилять линию, то ли пробовать найти молодого из академии. Хоселу нормальный таранный, но иногда прям не хватает его. Плюс Вини хз пока на сколько нет. Ведь гол из везения пришел, а не из скилла или командного исполнения.
Везёт сильнейшим
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