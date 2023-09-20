Беллингем об 1:0 с «Унионом»: «Реал» доминировал и заслужил победу. Надеюсь, продолжу забивать на 95-й минуте, но моему сердцу и клубу пойдет на пользу делать это раньше»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем заявил, что «Реал» доминировал в матче с «Унионом».

Мадридский клуб благодаря голу 20-летнего англичанина одержал победу со счетом 1:0 в матче Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Реал» доминировал в этом матче, создавал хорошие голевые моменты, поэтому заслужил победу.

Я очень благодарен персоналу, партнерам по команде, которые проделали огромную работу по тому, чтобы я интегрировался в клуб. 

Я заинтересован сохранить свою текущую форму. Мы находимся в хорошей форме, но на этой стадии сезона не достигается никаких побед.

Я уверен в себе, но на самом деле не мог рассчитывать на то, что все начнется так здорово с точки зрения голов. 

Мы сыграли пять матчей в Ла Лиге, один – в Лиге чемпионов и одержали шесть побед, так что нам не на что жаловаться.

Надеюсь, что продолжу забивать голы на 94-й или 95-й минутах. Хотя моему сердцу и клубу пойдет на пользу, если забивать пораньше», – сказал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

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10 комментариев

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corazón blanco
Все верно. Жаль только, что Мадрид начинает практически все матчи при Анчелотти играть только во втором тайме. Ну и у болельщиков Мадрида наверное самые крепкие сердца и нервы, сколько побед были добыты на 90+ минутах - это уже не удивляет, а считается как должное)
+23
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+20
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Дмитрий Крутенко
Вопрос с Голденбоем должен быть уже снят) Хотя по графику он идет уже на ЗМ, но тут еще очень долгий путь и конкурент в лице Холланда.
+17
-3
+14
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Ivang King
Ответ corazón blanco
Все верно. Жаль только, что Мадрид начинает практически все матчи при Анчелотти играть только во втором тайме. Ну и у болельщиков Мадрида наверное самые крепкие сердца и нервы, сколько побед были добыты на 90+ минутах - это уже не удивляет, а считается как должное)
К этому нельзя привыкнуть, начал болеть за клуб когда CR подписали, были неудачные матчи, но крайне мало, после его ухода 80 % побед это вымученные три очка, конечно хочется более уверенной игры, а по поводу того что начинают по полной включаться лишь во втором тайме, возможно из-за долинного сезона, и тем самым экономят ресурсы, это лишь мое мнения обывателя, я полностью доверяю руководству королевского клуба. С победой кстати ✊
+7
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марк макаров
Ответ MigraTjk
Спасибо Джуд, в этом реале появился лидер, не удевлюсь если через 2 месяца он станет Капитаном!!.)
ну а все удивятся, т.к. в Испании капитаном становится игрок, который дольше всех в команде.
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arspurs9
Ответ corazón blanco
Все верно. Жаль только, что Мадрид начинает практически все матчи при Анчелотти играть только во втором тайме. Ну и у болельщиков Мадрида наверное самые крепкие сердца и нервы, сколько побед были добыты на 90+ минутах - это уже не удивляет, а считается как должное)
По моему это уже старо как мир. При Анчи если команда соперников разминается перед матчем, то Реал в первом тайме.
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Magar
Унион ни о чем был, повезло им что 3-4 мяча не залетело.
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Njord T
Джуд хорош на старте сезона... Вписался в команду, как влитой!👍
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ilyystylEupp
Ответ MigraTjk
Спасибо Джуд, в этом реале появился лидер, не удевлюсь если через 2 месяца он станет Капитаном!!.)
а я не удивлюсь если через два месяца он сдуется и про него все забудут
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