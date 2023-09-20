Беллингем об 1:0 с «Унионом»: «Реал» доминировал и заслужил победу. Надеюсь, продолжу забивать на 95-й минуте, но моему сердцу и клубу пойдет на пользу делать это раньше»
Джуд Беллингем заявил, что «Реал» доминировал в матче с «Унионом».
Мадридский клуб благодаря голу 20-летнего англичанина одержал победу со счетом 1:0 в матче Лиги чемпионов.
«Думаю, что «Реал» доминировал в этом матче, создавал хорошие голевые моменты, поэтому заслужил победу.
Я очень благодарен персоналу, партнерам по команде, которые проделали огромную работу по тому, чтобы я интегрировался в клуб.
Я заинтересован сохранить свою текущую форму. Мы находимся в хорошей форме, но на этой стадии сезона не достигается никаких побед.
Я уверен в себе, но на самом деле не мог рассчитывать на то, что все начнется так здорово с точки зрения голов.
Мы сыграли пять матчей в Ла Лиге, один – в Лиге чемпионов и одержали шесть побед, так что нам не на что жаловаться.
Надеюсь, что продолжу забивать голы на 94-й или 95-й минутах. Хотя моему сердцу и клубу пойдет на пользу, если забивать пораньше», – сказал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
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