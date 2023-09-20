Беллингем забил больше всех остальных игроков «Реала» вместе в этом сезоне – 6 голов против 5

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Хоселу Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил в этом сезоне больше, чем все остальные игроки «Реала».

Сегодня полузащитник принес команде победу над «Унионом» (1:0) в Лиге чемпионов точным ударом на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

Всего у англичанина 6 голов за 6 игр в составе мадридцев в этом сезоне. Все остальные футболисты «Реала» в сумме забили 5 раз: Хоселу – 2, Федерико Вальверде, Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор – по 1.

Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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yah0o
Рад за джуда, но на самом деле вариативность в атаке не радует. Не хватает Вини. Да Родриго надо присадить на банку и попробовать Браима в старте.
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Амирджон Рахимов
гениальный игрок
+2
0
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5t1ck
Хоселу неплох, но конечно не уровень Мадрида , слишком однобокий какой-то.
+1
0
+1
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Lebron James
Ответ Fazy10
не гави конечно ,но тоже не плох )
Гави получил Голден Боя раньше Мусиалы и Беллингема чисто из-за пиара. А так игрок уровнем ниже
+1
0
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ten Hag
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Lebron James
Ответ VuNePonimaete
Замена Бензема пришла там, где её вообще не ждали
Все равно не замена Бенза. Нужен настоящий форвард.
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ilyystylEupp
Ответ 5t1ck
Хоселу неплох, но конечно не уровень Мадрида , слишком однобокий какой-то.
как ты
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ilyystylEupp
Ответ Fazy10
не гави конечно ,но тоже не плох )
про него все забудут через месяца 2, он сдуется
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ilyystylEupp
Ответ ten Hag
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