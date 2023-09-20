Беллингем забил больше всех остальных игроков «Реала» вместе в этом сезоне – 6 голов против 5
Джуд Беллингем забил в этом сезоне больше, чем все остальные игроки «Реала».
Сегодня полузащитник принес команде победу над «Унионом» (1:0) в Лиге чемпионов точным ударом на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.
Всего у англичанина 6 голов за 6 игр в составе мадридцев в этом сезоне. Все остальные футболисты «Реала» в сумме забили 5 раз: Хоселу – 2, Федерико Вальверде, Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор – по 1.
Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.
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