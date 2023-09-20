Беллингем забил больше всех остальных игроков «Реала» вместе в этом сезоне – 6 голов против 5

Джуд Беллингем забил в этом сезоне больше, чем все остальные игроки «Реала».

Сегодня полузащитник принес команде победу над « » (1:0) в Лиге чемпионов точным ударом на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

Всего у англичанина 6 голов за 6 игр в составе мадридцев в этом сезоне. Все остальные футболисты « » в сумме забили 5 раз: – 2, , Родриго Гоэс и – по 1.

Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.

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