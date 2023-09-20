Тен Хаг о выходе Пельистри в старте на «Баварию»: «Дэвис не лучший защитник, а у Факундо хорошие атакующие навыки. Это будет хороший матч для него»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Альфонсо Дэвис Факундо Пельистри Футбол

Эрик тен Хаг объяснил, почему Факундо Пельистри выйдет в старте против «Баварии».

«У Пельистри дела идут хорошо. Он вернулся из Южной Америки, и было бы несправедливо сразу ставить его в основу на матч с «Брайтоном». Но сегодня я также принял это решение из тактических соображений. Он очень хорошо подходит под ситуацию, потому что у них есть Дэвис.

Альфонсо – игрок, в значительной степени нацеленный на атаку. Он очень быстрый, и Пельистри способен в этом аспекте с ним тягаться. При этом у Факундо хорошие атакующие навыки, а Дэвис не лучший защитник, так что, думаю, для Пельистри это будет хороший матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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14 комментариев

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Shikari
"Дэвис не лучший защитник", лол, Тен хак дурачка строит
+23
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Zlatan Ibra
Мотиватор от бога... для Дэвиса
+17
-1
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Streetbor
на начало сезона у Эрика там были Антони, Санчо и Гринвуд под вопросом. А теперь приходится хвалить Пельестри) А то и этот сбежит..
+11
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+8
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Pentrak
А нормально говорить так не про своего игрока?
+5
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Данил Луговский
Жаль сломан Амад Диалло, мог бы воспользоваться шансом, после неплохой аренды
+4
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Bayern_Norway
Надеюсь Дэвис это читает
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Данил Луговский
Скорее от безысходности. Не ставить же Бруно на правый фланг, хоть у того и опыт есть.
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Дядя ТУРА
удачи Баварии. надеюсь Дэвис забьет гол и сыграет на 0
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flash166
Сегодня случится уничтожение на фланге после этого заявления .
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Это максимально странно – говорить такое о сопернике перед матчем. Обычно в предматчевых интервью о сопернике говорят как о покойным: либо хорошо, либо ничего. Сидит Дэвис, пьет спокойно своё кофе и слышит, что Тен Хаг назвал его посредственным защитником. После такого, думаю, он будет попу рвать, чтобы потом ехидно прокомментировать высказывание Тен Хага. Мог бы озвучить свою мысль более корректно.
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Очки Дани Алвеса
4 минута, Дэвис не дает Пельистри затащить мяч с метра в пустые
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Марат Романов
Сумасшедший физрук
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Ksandvankneshas
Ответ Данил Луговский
Жаль сломан Амад Диалло, мог бы воспользоваться шансом, после неплохой аренды
На предсезонке не очень пользовался шансом
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Mamontilo
Ответ Bayern_Norway
Надеюсь Дэвис это читает
Причем на этом ресурсе, ждем ответку после матча
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