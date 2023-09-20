Тен Хаг о выходе Пельистри в старте на «Баварию»: «Дэвис не лучший защитник, а у Факундо хорошие атакующие навыки. Это будет хороший матч для него»

Эрик тен Хаг объяснил, почему Факундо Пельистри выйдет в старте против «Баварии».

«У Пельистри дела идут хорошо. Он вернулся из Южной Америки, и было бы несправедливо сразу ставить его в основу на матч с «Брайтоном». Но сегодня я также принял это решение из тактических соображений. Он очень хорошо подходит под ситуацию, потому что у них есть Дэвис.

– игрок, в значительной степени нацеленный на атаку. Он очень быстрый, и Пельистри способен в этом аспекте с ним тягаться. При этом у хорошие атакующие навыки, а Дэвис не лучший защитник, так что, думаю, для Пельистри это будет хороший матч», – сказал главный тренер « ».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch