«Манчестер Юнайтед» предлагал 50 млн фунтов за 18-летнего форварда Фергюсона. «Брайтон» счел сумму «смехотворной»

«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести нападающего «Брайтона».

Манкунианский клуб в межсезонье проявлял интерес к 18-летнему форварду .

« » был готов заплатить 50 миллионов фунтов за футболиста, но, как пишет ESPN, « » посчитал предложение «смехотворным».

Фергюсон забил четыре гола в пяти матчах текущего сезона . В прошлом чемпионате форвард отличился 6 раз в 19 матчах.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS