«Манчестер Юнайтед» предлагал 50 млн фунтов за 18-летнего форварда Фергюсона. «Брайтон» счел сумму «смехотворной»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Эван Фергюсон Футбол

«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести нападающего «Брайтона».

Манкунианский клуб в межсезонье проявлял интерес к 18-летнему форварду Эвану Фергюсону.

«Манчестер Юнайтед» был готов заплатить 50 миллионов фунтов за футболиста, но, как пишет ESPN, «Брайтон» посчитал предложение «смехотворным».

Фергюсон забил четыре гола в пяти матчах текущего сезона АПЛ. В прошлом чемпионате форвард отличился 6 раз в 19 матчах.

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18 комментариев

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liverpoolart
Ответ Кирилл Конопельченко
Фергюсон красавчик. Легенда UFC и отличный футболист.
А тренер какой был
+71
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+70
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Кирилл Конопельченко
Фергюсон красавчик. Легенда UFC и отличный футболист.
+39
-1
+38
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giga90
Ответ Кирилл Конопельченко
Фергюсон красавчик. Легенда UFC и отличный футболист.
и отличный трактор
+10
0
+10
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Кевин Нэш
Ответ liverpoolart
А тренер какой был
А как в блек айд пис пел? За женщину
+7
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+7
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Егор Тюшляев
Ответ TravenS
В Брайтоне зажрались похоже)
Челси уже развели на чунгачангу Кайседо за 120 лямов, можно и МЮ подоить, тем более что продажа не к спеху с карт-бланшем в виде такой суммы
+4
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кuraakula belov
Ответ TravenS
В Брайтоне зажрались похоже)
Ну человек в 18 лет очень хорошую стату имеет, сейчас главный талант АПЛ. Если не сбавит, года через полтора можно с сотки начинать торги
+4
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+4
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SamSam
Ответ Кирилл Конопельченко
Фергюсон красавчик. Легенда UFC и отличный футболист.
Ещё и легенда тренерского цеха
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Ман Сити
"Брайтон счел маню смехотворным", так правильнее. И не только Брайтон так думают все
+4
-2
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TravenS
В Брайтоне зажрались похоже)
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Манковский
Брайтон готов был продать, но потом посмотрел кто покупатель и счёл сумму смехотворной.
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f0mk4
После таких раздутых цен в последнее время могут требовать 90 млн за него
+1
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Олег Комисаров
Ответ Кирилл Конопельченко
Фергюсон красавчик. Легенда UFC и отличный футболист.
Талантливый человек, талантлив во всем!
+1
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Все будет Ок
МЮ с прицелом на будущее работает, это они тренера покупают ver. 2.0
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@rtrblk
Клубу нужно над собственным имиджем поработать, в сегодняшний МЮ и за 200 млн. никто не поедет
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