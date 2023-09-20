«Манчестер Юнайтед» предлагал 50 млн фунтов за 18-летнего форварда Фергюсона. «Брайтон» счел сумму «смехотворной»
«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести нападающего «Брайтона».
Манкунианский клуб в межсезонье проявлял интерес к 18-летнему форварду Эвану Фергюсону.
«Манчестер Юнайтед» был готов заплатить 50 миллионов фунтов за футболиста, но, как пишет ESPN, «Брайтон» посчитал предложение «смехотворным».
Фергюсон забил четыре гола в пяти матчах текущего сезона АПЛ. В прошлом чемпионате форвард отличился 6 раз в 19 матчах.
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