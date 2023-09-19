23 сентября пройдет матч шестого тура чемпионата Испании по футболу. В Барселоне на олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса сыграют «Барселона» — «Сельта». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Сине-гранатовые ожидаемо получили статус фаворита игры. Каталонский клуб после ничьей в первом туре чемпионата больше не теряет очки. В четырех последних встречах победы: по две победы дома и в гостях. «Сельта» проиграла в новом сезоне три домашние встречи, а вот в гостевых матчах набирает очки: ничья и победа.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Барселона» была сильнее 1:0, а «Сельта» победила 2:1. Игра уже не имела турнирного значения для «Барселоны», так как сине-гранатовые уже оформили чемпионский титул. Всего команды сыграли в 130 встречах. По победам лидирует каталонский клуб 71:28 при 31 ничьей. Разница голов 283:150 в пользу «Барселоны». На чемпионат Испании пришлись 114 встреч: 64 победы «Барселоны», 27 ничьих и 23 победы «Сельты». Разница голов 251:133 в пользу сине-гранатовых. В 10 последних очных матчах в чемпионате у «Барселоны» пять побед, две ничьи и три поражения. Сине-гранатовые забивают в восьми встречах кряду. На домашней арене у «Барселоны» семь побед, ничья и два поражения в 10 играх. В 3 из 4 матчах забивает «Сельта».

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Рекомендованная ставка: победа «Барселоны», ИТМ0,5 «Сельты», ИТБ1,5 «Барселоны», «сухая» победа «Барселоны».

Барселона

«Барселона» удачно стартовала в Лиге чемпионов. Сине-гранатовые на домашней арене обыграли «Антверпен» 5:0. Это самая крупная победа в первом туре групповой стадии. Главным героем встречи стал Жоау Феликс. На его счету первый и последний гол в матче плюс голевая передача. По голу на счету Роберта Левандовского и Гави. Автогол на счету Йелле Батая.

В Ла Лиге сине-гранатовые не проигрывают. У команды четыре победы и ничья: две победы дома, две победы в гостях и гостевая ничья. Разница голов в пяти матчах 13:4. С 13 очками каталонский клуб на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «Реала» два балла. «Барселона» самая результативная команда на старте Ла Лиги.

Результаты «Барселоны» в пяти играх:

Лига чемпионов, «Барселона» — «Антверпен» 5:0;

Ла Лига, «Барселона» — «Бетис» 5:0;

Ла Лига, «Осасуна» — «Барселона» 1:2;

Ла Лига, «Вильярреал» — «Барселона» 3:4;

Ла Лига, «Барселона» — «Кадис».

На официальном уровне у каталонского клуба шесть побед, ничья и три поражения в 10 играх. Разница голов 24:11. На домашней арене у сине-гранатовых семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 22:6.

Интересные статистические факты по игре «Барселоны»:

Самые результативные игроки команды: Роберт Левандовский 4 гола и 3 голевые передачи, Жоау Феликс 3 гола и 1 голевая передача, Илкая Гюндоган 3 ассиста, Ферран Торрес 3 гола;

«Барселона» выиграла 5 последних игр;

«Барселона» не проигрывает в 6 матчах;

«Барселона» победила в 7 из 8 домашних матчах;

«Барселона» не пропускает в 8 из 9 домашних встречах;

«Барселона» забивает более гола в 5 играх и 6 из 8 очных матчах дома;

«Барселона» забивает «Сельте» в первом тайме в 8 домашних играх;

«Барселона» забивает во втором тайме в 4 играх.

Последнюю игру сине-гранатовых пропустили Педри и Рональд Араухо. Оба травмированы.

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Сельта

В последнем туре чемпионата Испании «Сельта» потеряла очки. Домашнее поражение 0:1 от «Мальорки». Единственный мяч был забит в концовке встречи. На 85 минуте отличился Ведат Мурики.

В текущем розыгрыше Ла Лиги у «Сельты» три поражения, ничья и победа. Все три поражения на домашней арене. В чемпионате у команды четыре очка. Все набраны в гостевых матчах. Разница голов 4:7. В турнирной таблице чемпионата команда на 16 месте.

Результаты «Сельты» в пяти последних встречах:

Ла Лига, «Сельта» — «Мальорка» 0:1;

Ла Лига, «Альмерия» — «Сельта» 2:3;

Ла Лига, «Сельта» — «Реал» Мадрид 0:1;

Ла Лига, «Реал Сосьедад» — «Сельта» 1:1;

Ла Лига, «Сельта» — «Осасуна» 0:2.

В 10 официальных матчах у команды две победы, две ничьи и шесть поражения. Разница голов 9:14. На выезде у «Сельты» две победы, три ничьи и пять поражений. Разница голов 11:15.

Интересные статические факты по игре «Сельты»:

По голу в чемпионате на счету Йоргена Странд-Ларсена, Оскара Мингеса, Унаи Нуньеса и Виллиота Сведберга, по голевой передачу у Яго Аспаса и Мануэля Санчеса;

«Сельта» проиграла в 5 из 7 гостевых матчах;

«Сельта» пропускает в 9 гостевых встречах;

«Сельта» пропускает в 10 матчах подряд;

В 9 из 10 играх «Сельта» пропускает во втором тайме;

«Сельта» пропускает от «Барселоны» в 8 играх и 8 гостевых матчах;

В 10 из 12 матчах Ла Лиги «Сельта» не побеждает;

«Сельта» пропускает в 12 играх чемпионата.

Из-за мышечной травмы последнюю игру в Ла Лиге пропустил полузащитник Франко Серви.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги Барселона — Сельта

Сине-гранатовые получили статус явного фаворита игры. Команда победила в четырех турах Ла Лиги и пяти играх с учетом матча Лиги чемпионов. У «Сельты» всего одна победа в новом сезоне. «Барселона» выиграла в 5 из 6 очных играх во всех турнирах.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Сельта» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Барселоны» — 1,35;

Ничья — 5,39;

Победа «Сельты» — 8,41;

ТБ2,5 — 1,55;

ТМ2,5 —2,52;

«Обе забьют — да» — 1,81;

«Обе забьют — нет» — 2,01.

У «Барселоны» будет меньше времени на подготовку к матчу. На неделе подопечные Хави играли в Лиге чемпионов. Матч прошел в Каталонии, да и на страте сезона, это не оказывает серьезного влияния на форму команды. Возможно сине-гранатовые не покажут высокой результативности, как в последних встречах, но очки не потеряют. «Барселоне» по силам обыграть «Сельту» в 1-2 гола. Гости пока не могут найти свою игры и после пяти туров находятся рядом с зоной вылета. «Барселона» с приходом Хави заметно прибавила по игре в обороне, особенно в домашних встречах. Команда не пропускает дома в 18 из 21 игре чемпионата. Основная ставка на игру — победа «Барселоны» и ИТМ0,5 «Сельты» с коэффициентом 2,50. Для ставки можно использовать ИТМ0,5 «Сельты» с коэффициентом 2,26 и «Обе забьют — нет» с коэффициентом 2,01 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Барселона – Сельта

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