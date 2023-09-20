Ромащенко о 3:3 и пенальти с «Зенитом»: «Обе команды были достойны победы. Психология – мы сломались, но вернулись в игру во 2-м тайме»
Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение от «Зенита» в серии пенальти.
«Ахмат» уступил «Зениту» в послематчевой серии в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:3, пен. 2:4).
– Мне кажется, что все матчи в Кубке тяжелые. Они хороши своей непредсказуемостью. Здесь преобладает характер. Очень положительные эмоции, несмотря на то, что мы проиграли по пенальти. Сегодня обе команды были достойны победы.
Что сломалось? Первое – мы сами. Психология. Здесь нужно быть откровенным. Но нельзя не отметить и «Зенит», который подсобрался, включил скорости. Здесь наши ошибки и заслуга «Зенита». Но во втором тайме мы вернулись в игру. Очень важно, что команда слышит тренерский штаб.
– Вы довольны игрой?
– Да. Очень много контроля мяча. Видно, что обе команды хотели играть в футбол, – сказал главный тренер «Ахмата».
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