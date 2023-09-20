Ромащенко о 3:3 и пенальти с «Зенитом»: «Обе команды были достойны победы. Психология – мы сломались, но вернулись в игру во 2-м тайме»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Мирослав Ромащенко Матч ТВ Футбол

Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение от «Зенита» в серии пенальти.

«Ахмат» уступил «Зениту» в послематчевой серии в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:3, пен. 2:4).

– Мне кажется, что все матчи в Кубке тяжелые. Они хороши своей непредсказуемостью. Здесь преобладает характер. Очень положительные эмоции, несмотря на то, что мы проиграли по пенальти. Сегодня обе команды были достойны победы.

Что сломалось? Первое – мы сами. Психология. Здесь нужно быть откровенным. Но нельзя не отметить и «Зенит», который подсобрался, включил скорости. Здесь наши ошибки и заслуга «Зенита». Но во втором тайме мы вернулись в игру. Очень важно, что команда слышит тренерский штаб.

– Вы довольны игрой?

– Да. Очень много контроля мяча. Видно, что обе команды хотели играть в футбол, – сказал главный тренер «Ахмата».

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4 комментария

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Люблю Марго Робби
Респект командам, отличный матч получился
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Тиджани Бабангида
Получилась настоящая кубковая игра. Команды бились с бОльшим желанием нежели с мастерством
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xoms
Ахмат, если честно удивил, они при новом тренере действительно играют футбол!
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Nick Crosier
Касьерра это просто какой то монстр. Видимо действительно предыдущий сезон вкатывался,а в этом разрывает. Более того,без Малкома стало больше свободы други атакующим футболистам. Отличный матч и получается волевая победа,хоть и по пенальти.Ахмат приятно удивляет игрой.
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