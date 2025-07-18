«Фанаты в Азии хотят взаимодействовать с любимыми клубами 24/7, недостаточно посещать страну раз в 4 года. Виртуальная реальность может стать эффективным средством». Профессор о командах АПЛ

Профессор спорта порассуждал о том, чего азиатские болельщики ждут от клубов АПЛ.

«Клубам необходимо постоянно работать над своими обязательствами в этой области. Азиатские болельщики хотят взаимодействовать со своими любимыми клубами 24/7. Если клуб просто посещает страну, скажем, раз в четыре года, этого недостаточно.

Иммерсивный «Театр «Мечты» и развлекательные центры «Манчестер Юнайтед » в Китае – пример того, что можно сделать. Они дают болельщикам возможность быть рядом, даже если команда находится в другом месте. Это говорит о том, что виртуальная и дополненная реальность, а также цифровые технологии, вероятно, станут наиболее эффективными средствами поддержания отношений с болельщиками, находящимися далеко.

Вопрос в том, будут ли клубы готовы инвестировать в них? Если да, то визиты могут выйти на новый уровень. Азиатские турне не достигали своего пика, потому что европейские клубы никогда не относились к ним так серьезно, как следовало бы.

Речь идет не только о взаимодействии с нынешними болельщиками, но и о привлечении новых. Завоевание крупных трофеев – лучший способ, и хотя изнурительные поездки в Азию на предсезонке непросты, такова реальность, в которой работают клубы.

Исследования всегда показывали, что для многих потенциальных болельщиков главным фактором вовлеченности является успех на поле. Но вовлеченность – это не просто просмотр 90 секунд лучших моментов матча на мобильных устройствах. Зрители хотят осязания и ощущений…

Поиск баланса между успехом и впечатлениями – одна из главных задач, стоящих перед европейскими клубами», – сказал Саймон Чедвик, профессор евразийского спорта в парижской бизнес-школе Emlyon.