Роналду о 2:0 с «Персеполисом»: «Приятно победить. Особая благодарность иранским болельщикам за невероятно теплый прием!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу болельщики Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Персеполис высшая лига Иран Футбол

Криштиану Роналду высказался о первой победе в Лиге чемпионов Азии.

Саудовский «Аль-Наср» на выезде обыграл иранский «Персеполис» со счетом 2:0 в 1-м туре. 

«Приятно одержать победу сегодня!

Особая благодарность болельщикам и всем иранцам, которые сделали этот выезд таким особенным для нас. Невероятно теплый прием!» – написал Роналду

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23 комментария

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serginn
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Blaumerc
раньше выезды в Мюнхен, Барселону, Париж, Турин и Лондон.
а сейчас Персеполис, Душанбе, Доха, Наманган.
кто бы мог подумать лет 10 назад, что эти города увидят футболистов такого калибра как Неймар и Роналду.
всё таки футбол это праздник, и если бы не это, то многие и в жизни не увидели бы таких футболистов.
надеюсь когда нибудь и к нам в Туркмению будут приезжать такие футболисты.
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QWertY
Сколько Кришти забил великому Персикополису?
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Blaumerc
Ответ serginn
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рановато ещё, главные стендаперы на спортсе подтянутся позже.
ночь была насыщена матчами ЛЧ, не проснулись ещё.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ NomerSports
комментировать нечего ,дед сыграл на окраине футбольно мира с пустыми трибунами и низким качеством игры.достойное завершение карьеры для пиар легенды.
Имеет право, он всем все доказал.
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Bolvan
Ответ Blaumerc
раньше выезды в Мюнхен, Барселону, Париж, Турин и Лондон. а сейчас Персеполис, Душанбе, Доха, Наманган. кто бы мог подумать лет 10 назад, что эти города увидят футболистов такого калибра как Неймар и Роналду. всё таки футбол это праздник, и если бы не это, то многие и в жизни не увидели бы таких футболистов. надеюсь когда нибудь и к нам в Туркмению будут приезжать такие футболисты.
А ты с Туркменистана?
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Blaumerc
Ответ Bolvan
А ты с Туркменистана?
да, а что?
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Bolvan
Ответ Blaumerc
да, а что?
Да нет просто я тоже
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Верховный Лорд
Ответ Blaumerc
раньше выезды в Мюнхен, Барселону, Париж, Турин и Лондон. а сейчас Персеполис, Душанбе, Доха, Наманган. кто бы мог подумать лет 10 назад, что эти города увидят футболистов такого калибра как Неймар и Роналду. всё таки футбол это праздник, и если бы не это, то многие и в жизни не увидели бы таких футболистов. надеюсь когда нибудь и к нам в Туркмению будут приезжать такие футболисты.
А всякие вруны говорили, что у вас там интернета нет
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Blaumerc
Ответ Bolvan
Да нет просто я тоже
понятно, откуда?
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Bolvan
Ответ Blaumerc
понятно, откуда?
Ашхабад, ты?
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Blaumerc
Ответ Верховный Лорд
А всякие вруны говорили, что у вас там интернета нет
я с пейджера пишу
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