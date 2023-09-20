Роналду о 2:0 с «Персеполисом»: «Приятно победить. Особая благодарность иранским болельщикам за невероятно теплый прием!»

Криштиану Роналду высказался о первой победе в Лиге чемпионов Азии.

Саудовский « » на выезде обыграл иранский « » со счетом 2:0 в 1-м туре.

«Приятно одержать победу сегодня!

Особая благодарность болельщикам и всем иранцам, которые сделали этот выезд таким особенным для нас. Невероятно теплый прием!» – написал .

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