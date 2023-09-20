Роналду о 2:0 с «Персеполисом»: «Приятно победить. Особая благодарность иранским болельщикам за невероятно теплый прием!»
Криштиану Роналду высказался о первой победе в Лиге чемпионов Азии.
Саудовский «Аль-Наср» на выезде обыграл иранский «Персеполис» со счетом 2:0 в 1-м туре.
«Приятно одержать победу сегодня!
Особая благодарность болельщикам и всем иранцам, которые сделали этот выезд таким особенным для нас. Невероятно теплый прием!» – написал Роналду.
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а сейчас Персеполис, Душанбе, Доха, Наманган.
кто бы мог подумать лет 10 назад, что эти города увидят футболистов такого калибра как Неймар и Роналду.
всё таки футбол это праздник, и если бы не это, то многие и в жизни не увидели бы таких футболистов.
надеюсь когда нибудь и к нам в Туркмению будут приезжать такие футболисты.
ночь была насыщена матчами ЛЧ, не проснулись ещё.