Мусаев о судействе: «В России, если тебя хотят убить, сделают это аккуратно. Дождутся моментов 50 на 50 – и убьют. Не так топорно, как в Азербайджане»
Мурад Мусаев сравнил судейство в России и Азербайджане.
Бывший главный тренер «Краснодара» сейчас возглавляет «Сабах».
– Вы говорили, что в Азербайджане стали добрее и спокойнее. При этом у вас есть несколько желтых карточек, в этом сезоне – даже удаление. С чем это связано?
– С ужасным судейством. Я не понимаю, как принимаются решения, даже с ВАР. Судейство непоследовательно: десять минут – жесткая борьба, потом начинают свистеть всякую ерунду, затем опять дают играть. Мы не можем понять, как нам играть.
Поэтому я вспыхиваю. Чаще всего жалею об этом, но иногда не могу сдержать себя. Происходят необъяснимые вещи.
– В России судят лучше?
– В России, если тебя хотят убить, убьют аккуратно. Есть моменты 50 на 50, они дождутся их и убьют. Не так топорно, как в Азербайджане.
Я не говорю, что каждый судья продажный, но если мы хотим, чтобы чемпионат развивался (я сейчас говорю об Азербайджане), нужно повысить интенсивность игры. Очень много пауз, задержек – особенно от команды, которые внизу.
Потом выходишь в еврокубки – там интенсивная игра. Если мы хотим хорошо играть в еврокубках, мы должны создать условия для интенсивности внутри.
Может ли судья повлиять? Конечно, да: подгонять соперника, не вестись на провокации, – сказал Мусаев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Секундой ранее назад ты ржёшь, что это 100% не пеналь, а в следующую он указывает на точку