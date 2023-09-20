Мусаев о судействе: «В России, если тебя хотят убить, сделают это аккуратно. Дождутся моментов 50 на 50 – и убьют. Не так топорно, как в Азербайджане»

Мурад Мусаев сравнил судейство в России и Азербайджане.

Бывший главный тренер «Краснодара» сейчас возглавляет « ».

– Вы говорили, что в Азербайджане стали добрее и спокойнее. При этом у вас есть несколько желтых карточек, в этом сезоне – даже удаление. С чем это связано?



– С ужасным судейством. Я не понимаю, как принимаются решения, даже с ВАР. Судейство непоследовательно: десять минут – жесткая борьба, потом начинают свистеть всякую ерунду, затем опять дают играть. Мы не можем понять, как нам играть.



Поэтому я вспыхиваю. Чаще всего жалею об этом, но иногда не могу сдержать себя. Происходят необъяснимые вещи.



– В России судят лучше?



– В России, если тебя хотят убить, убьют аккуратно. Есть моменты 50 на 50, они дождутся их и убьют. Не так топорно, как в Азербайджане.



Я не говорю, что каждый судья продажный, но если мы хотим, чтобы чемпионат развивался (я сейчас говорю об Азербайджане), нужно повысить интенсивность игры. Очень много пауз, задержек – особенно от команды, которые внизу.

Потом выходишь в еврокубки – там интенсивная игра. Если мы хотим хорошо играть в еврокубках, мы должны создать условия для интенсивности внутри.



Может ли судья повлиять? Конечно, да: подгонять соперника, не вестись на провокации, – сказал в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

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