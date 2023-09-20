Мусаев о судействе: «В России, если тебя хотят убить, сделают это аккуратно. Дождутся моментов 50 на 50 – и убьют. Не так топорно, как в Азербайджане»

Теги премьер-лига Россия судьи высшая лига Азербайджан Мурад Мусаев Сабах Это футбол, брат! Футбол

Мурад Мусаев сравнил судейство в России и Азербайджане.

Бывший главный тренер «Краснодара» сейчас возглавляет «Сабах». 

– Вы говорили, что в Азербайджане стали добрее и спокойнее. При этом у вас есть несколько желтых карточек, в этом сезоне – даже удаление. С чем это связано?
 
– С ужасным судейством. Я не понимаю, как принимаются решения, даже с ВАР. Судейство непоследовательно: десять минут – жесткая борьба, потом начинают свистеть всякую ерунду, затем опять дают играть. Мы не можем понять, как нам играть. 
 
Поэтому я вспыхиваю. Чаще всего жалею об этом, но иногда не могу сдержать себя. Происходят необъяснимые вещи.
 
– В России судят лучше?
 
– В России, если тебя хотят убить, убьют аккуратно. Есть моменты 50 на 50, они дождутся их и убьют. Не так топорно, как в Азербайджане.
 
Я не говорю, что каждый судья продажный, но если мы хотим, чтобы чемпионат развивался (я сейчас говорю об Азербайджане), нужно повысить интенсивность игры. Очень много пауз, задержек – особенно от команды, которые внизу.

Потом выходишь в еврокубки – там интенсивная игра. Если мы хотим хорошо играть в еврокубках, мы должны создать условия для интенсивности внутри. 
 
Может ли судья повлиять? Конечно, да: подгонять соперника, не вестись на провокации, – сказал Мусаев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

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15 комментариев

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Дмитрий Снегирёв
Он про судейство, расходимся
+72
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King_X
Мешков и мелким свистом убивает, и может вообще на ровном месте придумать что угодно
Секундой ранее назад ты ржёшь, что это 100% не пеналь, а в следующую он указывает на точку
+7
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Александр Колосов
Ну наконец-то нормальный заголовок, а то начал забывать, что это спортс
+6
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Дмитрий Снегирёв
Он про судейство, расходимся
Сегодня спортс радует заголовками
+6
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arspurs9
Ответ Cearvm
Разве можно "убить" команду при хорошей игре? Не берем финал ЛЧ, а обсуждаемый уровень - дистанция чемпионатов РПЛ или Азербайджана. Поставленная игра рассыплется? Про интенсивность, кстати, мысль дельная.
Проще простого
+7
-2
+5
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vzi
Давно известно, что грамотный судья ”убивает” в центре поля, а не тем, что ставит пенальти на 90-й минуте.
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igor.igorev
Ответ arspurs9
Проще простого
Убить можно равного по силе соперника.
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