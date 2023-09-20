«Краснодар» был близок к подписанию Брэйтуэйта и Люка де Йонга. Об этом рассказал Мусаев

Теги премьер-лига Россия Краснодар Люк де Йонг Мартин Брэйтуэйт Джон Кордоба Мурад Мусаев Это футбол, брат! Футбол

«Краснодар» мог подписать Люка де Йонга и Мартина Брэйтуэйта.

Об этом рассказал бывший главный тренер команды Мурад Мусаев в интервью Александру Дорскому.

– Кордобу «Краснодар» рассматривал еще при вас. Почему Джон не перешел тогда?

– У меня в телефоне остались все его характеристики, то, как я оценивал Кордобу. Я не помню, почему он не оказался в «Краснодаре» раньше, может быть, не смогли договориться.

Кордоба играл за «Кельн» и «Герту», за «Кельн» провел хороший сезон. В Германии на пространстве он был очень хорош, но я понимал, что в России, когда все команды закроются, возможно, нужно будет играть верхом через фланг. Сейчас мы видим, что Кордоба – топ, лучший нападающий в России.

– Он разрушил ваши сомнения?

– Кордоба оказался лучше, чем я ожидал. Хорошо комбинирует накоротке со Сперцяном, Кордоба понимает игру.

У нас была еще одна похожая ситуация. В 2019 году был доступен Люк Де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии: фантастическая игра головой, игра на опережение. По-моему, тогда де Йонг стоил 10 миллионов.

Он готов был ехать в Россию, но мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды, играть верхом, грузить на него. В итоге он перешел в «Севилью», а потом в «Барселону».

Кстати, с Брэйтуэйтом «Краснодар» тоже был близок к подписанию, – сказал Мусаев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

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21 комментарий

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Alexander Bakuryn
Топовая рубрика в рпл, кто и кого чуть не купил
+34
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Den Ma
Ответ Alexander Bakuryn
Топовая рубрика в рпл, кто и кого чуть не купил
ну по сути Кордоба которого купили лучше обоих, так что действительно ничего такого невероятного нет в том, что Брэйтуэйта могли подписать
+22
-2
+20
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Ебздрогыч
Ламин Ямаль еще хотел бросить академию Барсы и выбирал между Краснодаром и академией имени Коноплева
+19
-7
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Вадим Дзахоев
Ответ serginn
Если бы не сво, по-любому Холланд бы сейчас в рпл пылил.
За Пари НН б бегал
+7
0
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Михаил Опякин
Ривалдо был молодой, Месси слабый, Руди Фëллер старый, а Фалькао к нам не поехал
+6
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Michael Boldyrev
В отличие от историй "нам предлагали Неймара" все это выглядит крайне правдоподобным. По большому счету, и де Йонг, и Брейтуэйт (особенно) известны широкой публике только появлениями в "Барселоне", причем не думаю, не думаю, что их пребывание там хоть как-то запомнилось... Основными звездами при них в Барсе стали Лапорта да Бартемоу, а фирменный стиль обогатился "рычагами".
+4
-1
+3
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мистер бин
Ответ serginn
Если бы не сво, по-любому Холланд бы сейчас в рпл пылил.
Холанд может и нет, а Лукаку точно в Зените в ЛЧ играл.
+2
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Diablosax
Ну теперь грузим на Кордобу)))) лол)
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Николай Боровков
Может и лучше, что Люк не оказался в России.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Alexander Bakuryn
Топовая рубрика в рпл, кто и кого чуть не купил
Ну тут ничего особенного.
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Cristiano Ronaldo
Ответ Den Ma
ну по сути Кордоба которого купили лучше обоих, так что действительно ничего такого невероятного нет в том, что Брэйтуэйта могли подписать
Ле Йонг сильнее Кордобы, всё же в РПЛ низкий уровень игроков, нужно делать на это скидку.
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counsel
Ответ Любитель побеждать
Прям как Гинер вещает, тот тоже был близок ко всем, а играет Заболотный.
Заболотный - это же олицетворение ЦСКА, как Попов когда-то)
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igor.igorev
Ответ Вадим Дзахоев
За Пари НН б бегал
Или за Факел.
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igor.igorev
Ответ Зелёный гопник
А Месси в 2008 мог перейти в Зенит и что дальше ?!
Не, Месси с детства за Спартак, но его туда не звали, маленький очень, не приглянулся он Черчесову.
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