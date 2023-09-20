«Краснодар» был близок к подписанию Брэйтуэйта и Люка де Йонга. Об этом рассказал Мусаев

«Краснодар» мог подписать Люка де Йонга и Мартина Брэйтуэйта.

Об этом рассказал бывший главный тренер команды в интервью Александру Дорскому.

– Кордобу «Краснодар» рассматривал еще при вас. Почему Джон не перешел тогда?

– У меня в телефоне остались все его характеристики, то, как я оценивал . Я не помню, почему он не оказался в « » раньше, может быть, не смогли договориться.

Кордоба играл за «Кельн» и «Герту», за «Кельн» провел хороший сезон. В Германии на пространстве он был очень хорош, но я понимал, что в России, когда все команды закроются, возможно, нужно будет играть верхом через фланг. Сейчас мы видим, что Кордоба – топ, лучший нападающий в России.

– Он разрушил ваши сомнения?

– Кордоба оказался лучше, чем я ожидал. Хорошо комбинирует накоротке со Сперцяном, Кордоба понимает игру.

У нас была еще одна похожая ситуация. В 2019 году был доступен , он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии: фантастическая игра головой, игра на опережение. По-моему, тогда де Йонг стоил 10 миллионов.

Он готов был ехать в Россию, но мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды, играть верхом, грузить на него. В итоге он перешел в «Севилью», а потом в «Барселону».

Кстати, с «Краснодар» тоже был близок к подписанию, – сказал Мусаев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

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