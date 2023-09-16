Абаскаль о судействе: «Неприятно, когда атаки «Спартака» останавливают и не дают играть в наш футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Артем Чистяков Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о работе судьи Артема Чистякова на матче «Спартака».

Красно-белые сегодня одолели «Сочи» (1:0) в 8-м туре Мир РПЛ.

– Изучаете ли вы судей? Сегодня почти весь матч футболисты «Сочи» висели на ваших игроках, а по желтым карточкам равенство. Ориентируетесь на судейство перед матчами?

– Этот вопрос возникал еще перед матчем с «Ахматом». Это не моя компетенция. Я оцениваю футболистов, а не арбитров. Есть соответствующие органы, у рефери есть свой руководитель.

Неприятно, когда наши атаки останавливают и не дают играть в наш футбол, – сказал главный тренер «Спартака».

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30 комментариев

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Не уверен!!
Против Спартака так играть можно и жёлтых не будет. Но самому Спартаку так играть нельзя - это чистые жёлтые потом скажут.
+34
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+27
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redbalance
Ответ qiqe
НИКАГДА НЕ ОБСУЖДАЕТ СУДЕЙСТВО РЕСПЕКТ
Пиши крупнее нихера не видно.
+25
-4
+21
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Не уверен!!
Ответ Тиджани Бабангида
Злого умысла не заметил. Судейство стандартное для наших судей. Без возможности борьбы и с частыми остановками игры по малейшим поводам.
В конце судья чистые жёлтые не дал. За удар по ногам сзади без возможности сыграть в мяч + прихватил за футболку с целью остановки. Ну и много фолов одного игрока, которые по совокупности уже тянули на жёлтую
+19
-2
+17
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barnauldiscovery
Судейство просто отстойное. Не предвзятое, а именно плохое
+7
-1
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Тиджани Бабангида
Злого умысла не заметил. Судейство стандартное для наших судей. Без возможности борьбы и с частыми остановками игры по малейшим поводам.
+9
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Андоррский почтальон
Ответ redbalance
Пиши крупнее нихера не видно.
И, желательно, грамотнее.
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Вячеслав Тотров
сегодня все атаки Спартака останавливал Мозес
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Никита Самарин
Это никому не нравится 😏
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Павел Ермаков
Есть борьба за мяч в центре поля,например.А есть многократный срыв атаки.Если судья не видит разницы, и не показывает желтую,то судья слабой категории.
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k_42
Ответ Тиджани Бабангида
Злого умысла не заметил. Судейство стандартное для наших судей. Без возможности борьбы и с частыми остановками игры по малейшим поводам.
Там на красную был удар от уголька сочинского намеренный по ногам сзади в концовке. Денисова бы удалили без ВАР за такое.
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Александр Никитин
козни Мостового?
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Сергей Лепехин
Плохое судейство... Судья сам не понимает своих же трактовок
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Римский волк
Судейство невнятное. Такое впечатление, что сам Чистяков так и не понял как судить. Очень слабый уровень.
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murzzzzzilka
В конце Сочи пары карточек недосчиталось за откровенное хамство.
Зато Соболеву дали за то, что посмел возмутиться.
Логично, чо…
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Caniball
Ответ madaev
Соперники Спартака хватит останавливать их атаки
Ты матч посмотри, сначала.
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