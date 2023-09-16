Абаскаль о судействе: «Неприятно, когда атаки «Спартака» останавливают и не дают играть в наш футбол»
Гильермо Абаскаль высказался о работе судьи Артема Чистякова на матче «Спартака».
Красно-белые сегодня одолели «Сочи» (1:0) в 8-м туре Мир РПЛ.
– Изучаете ли вы судей? Сегодня почти весь матч футболисты «Сочи» висели на ваших игроках, а по желтым карточкам равенство. Ориентируетесь на судейство перед матчами?
– Этот вопрос возникал еще перед матчем с «Ахматом». Это не моя компетенция. Я оцениваю футболистов, а не арбитров. Есть соответствующие органы, у рефери есть свой руководитель.
Неприятно, когда наши атаки останавливают и не дают играть в наш футбол, – сказал главный тренер «Спартака».
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Зато Соболеву дали за то, что посмел возмутиться.
Логично, чо…