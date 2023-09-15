Газзаев о сборной России и 1:1 с Катаром: «Когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, не получишь боеспособную команду на будущее»

Валерий Газзаев оценил ничью сборной России с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

«Можем ли мы занести эту ничью себе в актив? Нет. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план. А что тогда важно? Надо побеждать в товарищеских матчах. А как иначе, если у нас нет возможности принимать участие в отборочном цикле?

Такие команды, как , мы должны обыгрывать. Поймите, рано или поздно изоляция закончится. Россия вернется в международный футбол. Мы должны быть к этому готовы. А когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, то не получишь боеспособную команду на будущее», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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