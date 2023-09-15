Газзаев о сборной России и 1:1 с Катаром: «Когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, не получишь боеспособную команду на будущее»

Теги Валерий Газзаев Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Газзаев оценил ничью сборной России с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

«Можем ли мы занести эту ничью себе в актив? Нет. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план. А что тогда важно? Надо побеждать в товарищеских матчах. А как иначе, если у нас нет возможности принимать участие в отборочном цикле?

Такие команды, как Катар, мы должны обыгрывать. Поймите, рано или поздно изоляция закончится. Россия вернется в международный футбол. Мы должны быть к этому готовы. А когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, то не получишь боеспособную команду на будущее», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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15 комментариев

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Bartez1986
Лучше бы на слова Радимова чем-нибудь ответил. А, нечем...
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Пикачу82
Ответ Bartez1986
Лучше бы на слова Радимова чем-нибудь ответил. А, нечем...
А ведь мог быть легендой Осетии, команда при нем стала в первый и последнийраз чемпионом России, а стал псом! Вонючим псом разворовавшим клуб даже в родной Осетии....
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Spaten
Где деньги, Зин?
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Ярик01
Какое будущее, если у Валеры контракт следующим летом заканчивается и сбегает, для чего этот массовый "можно всех посмотреть"?
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Ярик01
Ответ Iomov
К Газзаеву можно относиться по всякому, но в тренерском искусстве он толк знает! И тут я с ним полностью согласен! Такое ощущение что пытаются заиграть за сборную как можно больше народу! А толку?🤔
Агенты рады, их подопечный сборник!
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Рашпель793
Ответ Chernoy
И как в раздевалке описать это будущее? Его нет. Пока нет. И когда оно появится на горизонте не понятно.
и что теперь вообще не играть? Или раз будущее неизвестно, то можно превращать сборную в сбродную, куда берут каких-то рандомных людей, непонятно за что? Или можно забить на свои обязанности, за которые ты получаешь деньги и не ставить игру, чтобы хотя бы слабых соперников обыгрывать? Понятно что Валерону то норм, ему бабки вообще просто так капают, но чем думает РФС хрен знает. Раз уж забили на сборную, то можно было бы и Мостового поставить, это хоть интерес бы вызвало, что будет, а не рвотные позывы при виде того во что играет сбродная Карпина.
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Chernoy
И как в раздевалке описать это будущее? Его нет. Пока нет. И когда оно появится на горизонте не понятно.
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Iomov
Ответ Ярик01
Агенты рады, их подопечный сборник!
Ну вот только если ради этого...
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