Хау о 0:0 с «Миланом»: «Ньюкасл» не планировал обороняться глубоко. Мы способны расти и прибавлять»

Эдди Хау оценил ничью «Ньюкасла» с «Миланом» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Мы не планировали обороняться глубоко. Игра в защите не всегда получалась, но штрафную мы держали безупречно.

Понимаем, что способны расти и прибавлять. К следующей игре сможем подойти с позитивным настроем.

(хавбек ранее выступал за « » – прим. Sports.ru) проделал хорошую работу, для него это был очень эмоциональный матч. Он здорово сыграл в первом тайме и очень нам помог», – сказал главный тренер « ».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch