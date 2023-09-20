Хау о 0:0 с «Миланом»: «Ньюкасл» не планировал обороняться глубоко. Мы способны расти и прибавлять»
Эдди Хау оценил ничью «Ньюкасла» с «Миланом» (0:0) в Лиге чемпионов.
«Мы не планировали обороняться глубоко. Игра в защите не всегда получалась, но штрафную мы держали безупречно.
Понимаем, что способны расти и прибавлять. К следующей игре сможем подойти с позитивным настроем.
Тонали (хавбек ранее выступал за «Милан» – прим. Sports.ru) проделал хорошую работу, для него это был очень эмоциональный матч. Он здорово сыграл в первом тайме и очень нам помог», – сказал главный тренер «Ньюкасла».
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